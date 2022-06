L-Capital – Mythos Venture Capital – segensreicher Entwicklungspartner für Ihr Start Up?

Die Ampel-Regierung in Deutschland fördert das Unternehmertum in einem noch nie dagewesenen Maße.

Mit Tuchfühlung zu den bedeutendsten Universitäten des Landes entstehen riesige Technologieparks und Inkubatoren, in denen mit prall vollen Fördertöpfen Start Ups angesiedelt werden, um brandaktuelle wissenschaftliche Forschungsergebnisse in Gold zu verwandeln. Wer kennt die Geschichten von Start Ups nicht, die kaum auf dem Markt, schon wieder für Millionenbewertungen von US- oder chinesischen Fonds aufgekauft werden.

Genau in diesem Klima und aus den strategischen Herausforderungen der Start Ups schöpft so manche „Heuschrecke“ mit ihrer Spezialisierung auf Beteiligungen in den boomenden Technologie-Branchen des deutschsprachigen Europas und ihrem Geschäftsmodell sprichwörtlich die Sahne ab.

Das Match Making macht den Unterschied

Es gibt mehr als nur den einen Typus von Venture Capital-Investor. Die Erfahrungen unserer Top 25-Investees in der Frühphase ihrer Unternehmensentwicklung zeigen, dass es vier ganz unterschiedliche Gruppen von Risikokapital-Investoren gibt mit sehr unterschiedlichem Risikoappetit, Business Modellen und ihrem Anspruch an die Beteiligung bei der Entscheidungsfindung über die Unternehmensentwicklung.

Wenn Sie ein Unternehmer sind, der ein vielversprechendes Start-up-Unternehmen gegründet hat, aber eine Finanzierung benötigt, um die nächste Stufe des profitablen Wachstums zu erreichen, ist Venture Capital eine Option, die Sie unbedingt in Betracht ziehen sollten, hat eine Risikokapitalfinanzierung viele Vorteile. Neben dem dringend benötigten Kapital zu einem entscheidenden Zeitpunkt erhalten Sie in der Regel auch Zugang zum Kontaktnetz eines Investors, ganz zu schweigen von dessen Geschäftssinn und reicher Erfahrung. Klingt sehr verlockend. Doch bevor Sie Risikokapital aufnehmen, sollten Sie dennoch die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen.

Risikokapital wird in der Regel in Form einer Kapitalbeteiligung an einem Unternehmen bereitgestellt. Die Finanzierung kann von einem Angel-Investor kommen, der sich in der Regel an Start-ups in der Frühphase wendet. Oder es wird von einem Risikokapitalfonds bereitgestellt, der nach Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial sucht.

Sowohl Angel-Investoren als auch Risikokapitalfonds konzentrieren sich üblicherweise auf Branchen, mit denen sie vertraut sind. Sie wissen, dass viele der von ihnen unterstützten Unternehmen scheitern werden, aber eine Handvoll wird überdurchschnittliche Renditen erzielen, so dass sich die Investments in ihr Start Up-Portfolio insgesamt lohnen.

Doch bevor Sie Geld von Risikokapitalgebern annehmen, müssen Sie deren Ziele für das Investment verstehen. Sie investieren tendenziell langfristig, erwarten aber auch eine entsprechende Rendite für ihr Beteiligungskapital und planen ihre Exit Strategie durch einen Börsengang oder eine Fusion mit einem anderen Unternehmen.

Wenn Ihr Plan also darin besteht, die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten, werden Sie und Ihr Investor möglicherweise nicht auf einer Wellenlänge liegen. Wenn die Zukunft Ihres Unternehmens kein Liquiditätsereignis vorsieht, das es Ihrem Investor ermöglicht, sein Geld zurückzubekommen, sind Sie ohne die Risikokapitalfinanzierung wahrscheinlich besser dran. Auch die Tatsache, dass Sie bei der Hereinnahme von Venture Capital einen Teil der Entscheidungsfindung wohl abgeben müssen, ist nicht nach jeder Manns Geschmack. Der Venture-Capital-Investor hat möglicherweise eigene Vorstellungen davon, wie Ihr Unternehmen zu führen ist, die mit den Ihren in Konflikt geraten könnten.

Da das Investment an individuelle Vorbedingungen und einen belastbaren Business Plan mit klaren Meilensteinen geknüpft sind, müssen Sie sich intensiv mit seinen Vorstellungen auseinandersetzen, um zu einem soliden Matching und einer Bewertung dieser Finanzierungsoption zu kommen.

Starkes Wachstum bei maximaler Sicherheit – Mit den Capital Services von L-CAPITAL

Diese Komplexität der Fragestellung, ob Venture Capital die richtige Finanzierungsform für Ihr Start Up ist kann nur mit hochkarätigen Experten, die den klaren Blick auf Geschäftsmodelle mit hohem Entwicklungspotenzial, viel Geduld und Fingerspitzengefühl mit einem tragfähigen Netzwerk von Entscheidungsträgern in der Start-Up-Laqndschaft und der Venture Capital-Szene verbinden, reduziert werden.

In einem Markt, in dem Expertise in technologische Fragen wahre Meisterschaft erfordert und das Prinzip „Schneller, höher, weiter“ gilt, braucht es viel Erfahrung in der Kommunikation auf Augenhöhe und eine beeindruckende Vita, die den Zugang zur Gedankenwelt des Start-Up-Unternehmers eröffnet.

Genau für diese Herausforderung bietet L-CAPITAL nun eine maßgeschneiderte Antwort, die Chance & Risiko in eine Investee-freundliche Balance bringt: Die nach strengen Auswahlkriterien verifizierten Venture-Capital-Investoren in einem balancierten Match Making mit Ihren Interessen, die Investees immer auf der sicheren Seite bleiben lässt.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir begleiten Sie auf Ihrer Reise in die Zukunft. Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: l-capital.uk.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

L-Capital – Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien

fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk

L-Capital ist eine Consulting Company mit den Schwerpunkten Unternehmensfinanzierungen, Beteiligungen und Marketing. Das Londoner Unternehmen übernimmt die komplette Kapitaleinwerbung oder bringt Unternehmer und Anleger zusammen. Es werden 3 Wege der Kapitalbeschaffung geboten:

1. PAKET CAPITAL SEEKERS

L-Capital & Partner bietet den direkten Zugang zu einem der hochkarätigsten Investorennetzwerke der Welt mit den kompletten Kontaktdaten und Investitionsschwerpunkten von 208.784 Investoren.

2. PAKET MEETING – ab 1 Mio bis 5 Mio

L-Capital & Partner arrangiert für Unternehmer ein oder mehrere Treffen mit handverlesenen Investoren, die genau zum Finanzierungsprojekt passen.

3. PAKET CONTRACT – ab 1 Mio nach oben offen

L-Capital & Partner erledigen die Einwerbung des gewünschten Kapitals und bringen unterschriftsreife Verträge mit den Investoren.

