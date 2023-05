L-Capital.uk & Partner: Leasing als attraktive Alternative zur Unternehmensfinanzierung

Unternehmen sind stets bemüht, ihre Liquidität zu sichern und gleichzeitig auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Deshalb bietet L-Capital.uk & Partner innovative Finanzierungslösungen an. Durch Leasing können Unternehmen bilanzielle und steuerliche Vorteile nutzen und stets die neuesten Modelle besitzen – ein attraktiver Weg, um finanziellen Spielraum zu bewahren.

„Leasing ist für viele Unternehmen bereits ein vertrautes Konzept, insbesondere im Bereich der Firmenfahrzeuge“, sagt der Geschäftsführer Harald de Vries von L-Capital & Partner. „Aber viele sind sich nicht bewusst, welche breite Palette an Objekten tatsächlich geleast werden kann.“

Die am häufigsten angefragten Leasingobjekte bei L-Capital.uk & Partner umfassen Nutzfahrzeuge wie Lieferwagen und Busse, Baumaschinen wie Bagger und Kräne, industrielle Maschinen und Anlagen, land- und forstwirtschaftliche Maschinen, Gastronomiebedarf und IT-Hard- und Software. Dies zeigt, dass nahezu jeder Bereich des betrieblichen Anlagevermögens potenziell geleast werden kann.

Angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten und Vorteilen, die das Leasing bietet, ist die Auswahl an Leasinganbietern groß und oft unübersichtlich. „Wir kennen den Markt und finden für unsere Mandanten das optimale Angebot – und das in Rekordgeschwindigkeit“, betont der Geschäftsführer.

L-Capital.uk & Partner ist immer der richtige Partner für Ihre Unternehmensfinanzierung. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen, um das benötigte Kapital zu beschaffen und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. Mit ihrem breiten Angebot an Leasinglösungen unterstützen sie Unternehmen dabei, ihre Liquidität zu sichern, während sie gleichzeitig auf dem neuesten Stand der Technik bleiben.

Für diejenigen, die mehr über die Vorteile des Leasings und andere Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchten, empfiehlt L-Capital & Partner das Buch „Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen“ von Harald de Vries.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von L-Capital & Partner.

https://l-capital.uk und https://capital-seekers.com

Über :

L-Capital.uk & Partner ist ein führender Anbieter von Unternehmensfinanzierungslösungen, der sich darauf spezialisiert hat, maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, ihr Wachstum zu finanzieren, Liquiditätsprobleme zu lösen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

L-Capital – Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien

fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk

