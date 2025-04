La Mediterranee GmbH beendet Zusammenarbeit mit Oliviers & Co und arbeitet nun mit Maison Brémond 1830

La Mediterranee GmbH kooperiert mit Maison Brémond 1830: Exklusive Feinkostprodukte jetzt im Münchener Store Rosental 1 und online unter maisonbremond.de erhältlich.

München, den 01.04.2025 – La Mediterranee GmbH hat ihre seit 2011 bestehende Zusammenarbeit mit Oliviers & Co beendet und freut sich, ab sofort mit Maison Brémond 1830 zusammenzuarbeiten.

Maison Brémond 1830, ursprünglich 1830 von der Familie Brémond in Aix-en-Provence gegründet, steht heute für exklusive mediterrane Feinkost. Im Jahr 2015 übernahm Olivier Baussan, Gründer von L’Occitane en Provence und Oliviers & Co, das Traditionsunternehmen und brachte seine Leidenschaft für provenzalische Kultur, nachhaltige Landwirtschaft und Qualität ein.

Das Sortiment von Maison Brémond 1830 umfasst erstklassige Olivenöle, edle Essige, Balsamico, Trüffelprodukte und weitere mediterrane Delikatessen. Die Marke verbindet höchste Qualität mit einem klaren Engagement für Nachhaltigkeit, den Schutz der Artenvielfalt und verantwortungsvolle Anbaumethoden. Maison Brémond 1830 betreibt weltweit zahlreiche Geschäfte in Frankreich und international sowie einen umfangreichen Online-Shop.

„Wir sind stolz, mit Maison Brémond 1830 zusammenzuarbeiten und unseren Kunden in Deutschland diese außergewöhnlichen Produkte anzubieten“, erklärt der Geschäftsführer der La Mediterranee GmbH. „Unsere Kunden dürfen sich auf authentische, mediterrane Genüsse von höchster Qualität freuen.“

Maison Brémond 1830 lädt Kunden ein, die exklusiven Produkte wie Premium-Olivenöl, Balsamico, Essige, Trüffelprodukte und Feinkost sowohl im Münchener Laden als auch online unter www.maisonbremond.de zu entdecken.

Neues Konzept Maison Brémond 1830

Maison Brémond 1830 präsentiert ein neues Konzept für den deutschen Markt: Authentische, mediterrane Feinkostprodukte mit höchster Qualität und nachhaltiger Herkunft. Olivier Baussan setzt sich aktiv für den Schutz der Biodiversität und die Förderung traditioneller Anbaumethoden ein, um die Umwelt der Provence zu bewahren.

