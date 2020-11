Labrador Gold meldet Entdeckung von sichtbarem Gold in Quarzerzgang bei Kingsway

Wichtigste Ergebnisse

– Entdeckung von zwei Vorkommen von sichtbarem Gold in einem Quarzerzgang in 15 Meter Entfernung voneinander

– Die nach Nordosten streichenden Quarzerzgänge wurde auf über 550 m nachverfolgt

– Die Beschaffenheit der Quarzerzgänge sind typisch für epizonale Goldlagerstätten

Toronto (Ontario), 9. November 2020. Labrador Gold Corp. (TSX-V: LAB, OTCQX: NKOSF, FNR: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) freut sich die Entdeckung von sichtbarem Gold in einem Quarzerzgang bei seinem Projekt Kingsway in der Nähe von Gander (Neufundland) bekannt zu geben. Das Projekt Kingsway befindet sich innerhalb des äußerst vielversprechenden Goldgebiets Gander nordöstlich der zu Beginn dieses Jahres bekannt gegebenen Goldentdeckung von New Found Gold Corp.

Es wurden zwei Vorkommen von sichtbarem Gold in Quarzgängen entdeckt: das erste in einem Ausbiss und das zweite in einem überlagerten Ausbiss, die ungefähr 15 Metern voneinander entfernt liegen. Der Quarzerzgang tritt in einem unzureichend erkundeten Bereich des Konzessionsgebiets Kingsway auf, wo vor Kurzem bei Kartierungen und Prospektionen ein Korridor mit nach Nordosten streichenden Quarzerzgängen entdeckt wurde, die vornehmlich in grün-grauen bis schwarzen Schiefer gelagert sind und sich über eine Streichlänge von mindestens 550 Metern erstrecken. Entlang dieses Korridors können zwar sporadisch neun Meter breite Ausbrüche des Quarzerzgangs beobachtet werden, die Kontaktzonen zwischen dem Gang und dem Muttergestein wurden jedoch noch nicht ausreichend freigelegt, um die wahre Mächtigkeit des Erzgangs über seine Länge zu ermitteln.

Der Erzgang ist normalerweise strahlend weiß, massiv bis drusenreich, stellenweise stylolitisch mit Carbonat- und Serizitalteration. Die Drusen enthalten häufig eine Füllung aus euhedralem Quarz. Die Prospektionen haben ergeben, dass die Quarzerzgänge entlang dieses Korridors stellenweise Pyrit, Chalkopyrit und Arsenopyrit enthalten. Das feinkörnige sichtbare Gold wurde in ausgeglühtem Quarz und drusenreichem grauem Quarz in den zwei Vorkommen beobachtet. Diese Eigenschaften sind charakteristisch für epizonale Gollagerstätten, ähnlich jener, die im Konzessionsgebiet Queensway von New Found Gold im Süden identifiziert wurden. Eingehende Probenahmen und Kartierungen dieser Gänge sind im Gange. Die bislang entnommenen Proben werden heute an das Labor von Eastern Analytical überstellt und die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen. In den historischen Bewertungsberichten wird dieses Quarzerzgangvorkommen nicht erwähnt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54136/09-11-2020 NR Visible Gold Final_DEPRcom.001.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54136/09-11-2020 NR Visible Gold Final_DEPRcom.002.jpeg

Beispiele für sichtbares Gold in Quarzerzgangproben aus dem Projekt Kingsway.

Wir freuen uns sehr, die Entdeckung von unserem ersten sichtbaren Gold im Bereich des Konzessionsgebiets Kingsway bekannt zu geben. Diese bedeutende Entdeckung ist das Ergebnis der gründlichen Arbeiten der Geologen und Prospektoren von LabGold, meint Roger Moss, President und CEO von Labrador Gold. Die Ähnlichkeiten zur Goldmineralisierung in der Keats Zone von New Found Gold im Süden sind bemerkenswert und untermauern das distriktweite Potenzial der Goldmineralisierung. Wir beabsichtigen, diese Vorkommen durch weitere detaillierte Probenahmen, Kartierungen und RAB-Bohrungen sowie im neuen Jahr Diamantbohrungen offensiv weiterzuverfolgen.

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen dankt dem Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador für seine finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Kingsway im Rahmen des Junior Exploration Assistance-(JEA)-Programms.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist.

Anfang März 2020 erwarb Labrador Gold eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Projekt Kingsway im Gebiet Gander in Neufundland. Das Konzessionsgebiet ist entlang des Streichens im Nordosten der Entdeckung von 92,86 Gramm Gold pro Tonne auf 19,0 Metern durch New Found Gold in dessen Konzessionsgebiet Queensway gelegen. (Bitte beachten Sie, dass eine Mineralisierung in benachbarten oder nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen). Anfang Juli 2020 unterzeichnete das Unternehmen eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer dritten Konzession zur Erweiterung der Liegenschaft, die sich nun über etwa 77 Quadratkilometer erstreckt. Die Infrastruktur in diesem Gebiet ist ausgezeichnet; das Projekt befindet sich nur 18 Kilometer von der Stadt Gander entfernt. Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und in der Nähe gibt es Stromleitungen und reichliche Wasserquellen.

Das Goldkonzessionsgebiet Hopedale deckt nahezu den gesamten Grünsteingürtel Florence Lake ab, der sich über mehr als 60 Kilometer erstreckt. Der Gürtel weist typische Merkmale für Grünsteingürtel der ganzen Welt auf, wurde vergleichsweise jedoch nur unzureichend erkundet. Im Zuge erster Arbeiten durch Labrador Gold wurde in der Nähe des bekannten Goldvorkommens Thurber Dog, wo Stichproben bis zu 7,8 Gramm Gold pro Tonne ergaben, ein 3 Kilometer langer mineralisierter Abschnitt des nördlichen Teil des Gürtels identifiziert.

Das Goldprojekt Ashuanipi befindet sich nur 35 Kilometer von der historischen Eisenerzberggemeinde Schefferville entfernt, die über eine Eisenbahnverbindung an den Hafen Sept Iles (Quebec) im Süden angebunden ist. Der Claimblock deckt weitläufige Goldanomalien in Seesedimenten ab, die – mit Ausnahme von lokalen Prospektionen – bislang nicht im Rahmen eines systematischen modernen Explorationsprogramms erprobt worden sind. Die Ergebnisse der bisherigen Explorationen weisen auf Goldanomalien in Böden und Seesedimenten über einen 15 Kilometer langen und 2 bis 6 Kilometer breiten Trend in Nord-Süd-Richtung und über einen 14 Kilometer langen und 2 bis 4 Kilometer breiten Trend in Ost-West-Richtung hin.

Das Unternehmen verfügt über 101.674.175 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

@LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

