Laderäume auslasten und Lieferketten fortführen – europaweit

Mehr Drive für die derzeit ohnehin knappen LKWs und Auflieger: Die digitale Frachtenbörse EU-CARGO24 befördert eine solche Dynamik.

Denn ihr Name ist Programm. Car Go: Spediteur und freier Frachtraum, Ladung und Fahrzeug werden zusammengebracht und können sich komfortabel koordinieren. Dieser Service der Diversa GmbH ist jetzt im Abonnement auch nur tageweise zugänglich, also buchbar für genau 24 h. Damit lassen sich passgenau teure und umweltbelastende Leerfahrten umfahren. Auf der laufend aktualisierten Plattform werden Ladungsarten und Transporte akkurat abgestimmt.

Während viele Speditionslager sich wieder füllen – um Lieferketten besser absichern zu können -, spielen die Frachtkosten selbst nach wie vor ihre gewichtige Rolle. Eine unkomplizierte Abgleichung von möglichen Hin- und Rückfahrten über die Portale EU-CARGO24 und die SCHÜTTGUTBÖRSE kann hier Frachten effizienter machen: Wer ein passendes Fahrzeug hat, aber keine geeignete Ladung, kann passende Fracht finden. Wer eine Ladung hat und ein Fahrzeug sucht, wird auf den Plattformen genauso informiert.

Von Gebrauch machen können sich viele Ladungsarten: Industriegut, Stückgut, Paletten Ware, Schwerlast, Coils, Expressgut und Sammelgut. Dafür steht das ganze Spektrum der vermittelbaren Fahrzeuge zur Verfügung: Plane, Tautliner, Pritsche, Jumbo, Koffer, Kühler, Tiefbett, Planenbus und Caddy.

24/7 open, ständig auf dem neuesten Stand – und jetzt neu auch für nur tageweise buchbar: Die Frachtenbörse EU-CARGO24 ist für Anbieter und gerade auch für Gelegenheitsnutzer gezielt für 24 h von Vorteil. Die verfügbare Flotte ist dabei groß. Die Fachkräfte und das Abgasreinigungsmittel AdBlue werden gerade weniger – die Güter aber umso mehr gebraucht.

Das Vermittlungs-Angebot ist dafür da und rund um die Uhr digital verfügbar, um: Ausführungszeiten und Ladestellen, Empfänger, Material und Fahrzeuge bestmöglich in Einklang zu bringen. Jederzeit. Oder auf Wunsch und nach Interesse auch nur im Zeitfenster 24 h. EU-Cargo-Twenty-four.

Zur Webseite: www.eu-cargo24.com

Die Frachtenbörsen der Diversa GmbH helfen Ihnen relevanten Frachten oder LKWs zu finden. Als Mitglied können Sie die Frachtangebote im internen Bereich einsehen und auch selbst Angebote (Leerfahrzeuge und Frachtangebote) einstellen.

Über eine Million Tonnen verbrachtes Material, über tausend Kunden

https://diversa-gmbh.com | https://www.schuettgut-boerse.com | https://www.eu-cargo24.com

