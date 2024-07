Lake Victoria: Startschuss für Imwelo-Goldprojekt endgültig gefallen!

Jetzt ist auch die allerletzte Hürde im Erwerb der Lizenz genommen und Lake Victoria Gold macht einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Goldproduzenten.

Lake Victoria Gold Ltd. (TSXV: LVG; FRA: ) hat jetzt auch die allerletzte formale Hürde auf dem Weg zur Übertragung der angestrebten Imwelo-Bergbaulizenz erfolgreich gemeistert. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die tansanische Steuerbehörde (TRA) in dieser Woche die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Erwerb der Lizenz ausgestellt. Damit hat das Unternehmen nebst Votum der Fair Competition Commission und dem Nachweis bezahlter Akquisitionssteuern sämtliche Unterlagen beisammen, um die tatsächliche Übertragung der Lizenz zu erwirken. Die wird in den kommenden 30 Tagen erwartet.

Finanzierungsplanungen laufen

Da der Erwerb der Imwelo-Bergbaulizenz nun unmittelbar bevorsteht, wird LVG seine Entwicklungspläne für das Projekt vorantreiben. Nach dem Eigentumsübergang und der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange beabsichtigt das Unternehmen, mit den Vorbereitungen für den Standort, der Entwicklung der Infrastruktur und den ersten Bergbauaktivitäten bei Imwelo fortzufahren. Darüber hinaus treibt das Unternehmen die Verhandlungen mit mehreren anderen Fremd- und Eigenkapitalpartnern weiter voran, um die vollständige Finanzierung der Erschließung des Projekts Imwelo zu sichern, und rechnet damit, in Kürze weitere diesbezügliche Ankündigungen zu machen.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier:

Lake Victoria: Startschuss für Imwelo-Goldprojekt endgültig gefallen!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Tembo Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Lake Victoria Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Lake Victoria Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Lake Victoria Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lake Victoria Gold entlohnt.

