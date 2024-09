Lampenfieber pur – Worte, die bewegen: 19. SpeakerSlam bringt internationale Talente nach Deutschland

Lampenfieber pur: Der 19. internationale SpeakerSlam vereinte 140 Redner aus 13 Ländern im Hunsrück. In nur 4 Minuten begeisterten sie Jury und Zuschauer weltweit – ein Fest der Worte und Talente.

Am vergangenen Wochenende wurde der 19. internationale SpeakerSlam, der bereits Stationen in Weltmetropolen wie New York City, München, Wien, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Dubai und Miami gemacht hat, in den legendären Hallen der Scherer Studios im Hunsrück ausgetragen. Diese harte, prestigeträchtige Veranstaltung zog über 120 Finalisten aus 13 verschiedenen Ländern an, die sich zuvor durch eine anspruchsvolle Vorqualifikation einen der begehrten Startplätze sicherten.

Der SpeakerSlam stellt hohe Anforderungen an die Redner: In nur 4 Minuten müssen sie ihr Thema präzise, überzeugend und unterhaltsam präsentieren – eine Herausforderung, die selbst erfahrene Sprecher an ihre Grenzen bringt. Der Wettbewerb ist bekannt dafür, die Fähigkeit zu fördern, komplexe Inhalte in kürzester Zeit auf den Punkt zu bringen und das Publikum zu begeistern.

Auf zwei Bühnen fanden die dreisprachigen Vorträge statt, während Zuschauer vor Ort und aus sechs Ländern u.a. USA und Kanada das Event live per TV-Übertragung verfolgten.

Eine hochkarätige Jury sowie eine Scouting-Gruppe beurteilten die Leistungen der Teilnehmer, immer auf der Suche nach den besten neuen Talenten.

Der diesjährige Preisträger in seiner Kategorie ist Dr. Ralf Lüttmann, Zahnarzt, Eckernförde und Kiel, der als internationaler Experte im Bereich Implantologie bereits in mehr als 30 Ländern aufgetreten ist. Besonders in USA und Japan hat er sich einen Namen gemacht, indem er als erster dort seine Expertise zum Thema Keramik & Implantologie teilte. Mit seinem Vortrag „Was hat mein Biss mit Nacken- und Rückenbeschwerden zu tun?“ überzeugte Dr. Lüttmann die Jury, indem er ein medizinisch komplexes Thema unterhaltsam und verständlich darstellte. Dabei gelang es ihm, das Publikum interaktiv in seinen Vortrag einzubinden und die Zusammenhänge auf faszinierende Weise zu verdeutlichen und so eine komplexe Thematik greifbar zu machen.

Der SpeakerSlam hat erneut gezeigt, dass die Kraft der Worte Menschen weltweit inspiriert und die besten Redner aus unterschiedlichsten Disziplinen und Kulturen zusammenbringt. Die Veranstaltung ist nicht nur eine Bühne für herausragende Talente, sondern auch ein internationales Netzwerk von Persönlichkeiten, die durch ihre Vorträge wichtige Impulse setzen.

