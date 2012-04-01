Landingpage-Texter – Punktgenaue Landung für Ihr Angebot

Sie möchten Ihre Produkte, Dienstleistungen oder besonderen Aktionen mit einer Landingpage erfolgreich vermarkten? Dann sind Sie beim Landingpage-Texter Thorsten Simon genau richtig.

Seit 1999 entwickle ich als erfahrener Texter überzeugende Ideen, durchdachte Konzepte und verkaufsstarke Texte für Landingpages – für Unternehmen jeder Größe, im B2B- wie im B2C-Bereich. landingpage-texter.de

Meine Erfahrung – Ihr Vorteil

Ich habe bereits Landingpages für Abonnements, Nahrungsergänzungsmittel, Kinderwunschbehandlungen und viele weitere Themen erstellt. Ob Einstiegsseite oder komplette Landingpage: Ich sorge dafür, dass Ihre Botschaft punktgenau bei Ihrer Zielgruppe landet.

Was ist eine Landingpage?

Eine Landingpage ist eine fokussierte Werbeseite mit nur einem Ziel: den Besucher zu einer konkreten Handlung zu bewegen. Ob Kauf, Klick, Download oder Newsletter-Anmeldung – die Seite ist konsequent darauf ausgerichtet, diese Reaktion zu erzielen.

So entsteht eine verkaufsstarke Landingpage

Eine Landingpage ist Ihre einmalige Chance, Interessenten sofort zu überzeugen. Deshalb muss sie so gestaltet sein, dass sowohl spontane als auch zögerliche Entscheider abgeholt werden:

* Schnellentscheider brauchen sofort sichtbare Vorteile und einen Handlungsbutton weit oben.

* Informationssucher möchten ausführliche Inhalte, Beweise und Argumente – und jederzeit die Möglichkeit, zu reagieren.

Mein typischer Aufbau:

* Nutzenorientierte Hauptüberschrift

* Prägnanter Vorspann oder kurze Nutzenliste

* Früh platzierte Handlungsaufforderung

* Detaillierte Argumentation mit Zwischenüberschriften und mehreren Response-Optionen

Und wenn es keine Landingpage sein soll?

Kein Problem – ich texte auch Claims, Slogans, Anzeigen, Lead Ads, Plakate, Werbebriefe, Mailings, Webseiten, Broschüren und vieles mehr. Ob Werbung, PR oder Online-Kommunikation – ich liefere Ihnen Konzepte und Texte, die wirken.

