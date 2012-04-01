  • Landingpage-Texter textet Landingpage-Texte für Aboprodukte

    Wer mit seiner Landingpage Abonnenten gewinnen will, braucht mehr als hübsches Design. ist ab sofort wieder online – und bietet Unternehmen gezielte Unterstützung beim Texten von Landingpage-Texten.

    BildLandingpage Texter Thorsten Simon aus Berlin textet Landingpage-Texte und Landingpage-Einstiege für alle Unternehmen, die Abos, Produkte oder Dienstleistungen verkaufen möchten – und das seit 1999. Thorsten Simon hat schon Landingpage-Texte für Aboprodukte, Kinderwunschbehandlungen, Nahrungsergänzungsprodukte und vieles mehr getextet.

    Was macht ein Landingpage-Texter? Ein Landingpage-Texter ist Spezialist für Conversion-optimierte Inhalte. Er bringt das Angebot auf den Punkt, setzt überzeugende Argumente ins richtige Licht und entwickelt Texte, die nicht nur gelesen, sondern geklickt werden. Ziel ist es, aus Besuchern Interessenten – und aus Interessenten zahlende Kunden zu machen.

    Warum lohnt sich ein Landingpage-Texter für Landingpages?

    Weil jede Sekunde zählt: Wer im Netz nicht sofort überzeugt, ist raus. Professionelle Landingpage-Texte holen Leserinnen und Leser emotional ab, beantworten Einwände im Voraus und leiten gezielt zum nächsten Schritt – ob Kauf, Buchung oder Kontaktaufnahme. Statt bunter Versprechen gibt’s klare Botschaften mit Wirkung.

    Thorsten Simon ist Landingpage-Texter seit 1999 und hat jede Menge Erfahrung – von Infodiensten, Gesundheitsprodukten bis zu digitalen Dienstleistungen. Er liefert Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. Das sind Claims, Slogans, Anzeigen, PR-Anzeigen, Internetseiten, Stand-Alone-Mailings, Radiospots, Funkspots, Bildanzeigen, LeadAds, Flyer und vieles mehr.

    Landingpage Texter ist Thorsten Simon. Seit 1999 liefert Ideengold als Werbetexter, Copywriter und Texter Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C.

    Thorsten Simon ist Berliner, gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur, weitergebildete Marketingfachkraft und praktizierender Texter. Nach einem Texterpraktikum bei Ogilvy in Frankfurt und sieben Jahren in einer Werbeagentur machte er sich 2007 selbstständig. Seit 2008 ist er Mitglied im Texterverband.

