Langjähriger ISC3 Director Prof. Kümmerer erhält Ehrendoktorwürde der Universität Helsinki

Hohe Auszeichnung für einen der wichtigsten Köpfe im Bereich Nachhaltige Chemie

Erneute Auszeichnung für Prof. Klaus Kümmerer: Die Universität Helsinki hat dem langjährigen Director des International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3) und renommierten Wissenschaftler der Leuphana Universität Lüneburg seine zweite Ehrendoktorwürde in einem Jahr verliehen. Mit der Ehrung im Rahmen der 101. Verleihungszeremonie der Philosophischen Fakultät würdigt die weltweit angesehene Universität seine bahnbrechenden Arbeiten im Bereich der Nachhaltigen Chemie sowie der grünen und nachhaltigen Pharmazie, bei der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Arzneimittel. Im März ist Prof. Kümmerer bereits die Ehrendoktorwürde der Universität Ghent (Belgien) verliehen worden. Mit der Auszeichnung der finnischen Universität für besondere Verdienste um Wissenschaft und Gesellschaft steht er nun unter anderem in einer Reihe mit der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der diese Ehre im Jahr 2017 zuteil geworden ist.

„Die Ehrendoktorwürde der Universität Helsinki ist eine ganz besondere Auszeichnung, die nur wenige Wissenschaftler weltweit erhalten. Umso mehr freue ich mich, dass Prof. Klaus Kümmerer nun einer von ihnen ist. Er hat sich diese große Wertschätzung durch sein unnachgiebiges Engagement für eines der wichtigsten Zukunftsthemen sowie die Förderung junger Menschen und innovativer Ideen verdient“, so ISC3 Managing Director Dr. Thomas Wanner. „Im Namen des gesamten ISC3-Teams gratuliere ich ihm von Herzen. Wir sind stolz und dankbar, einen der weltweit wichtigsten Köpfe auf dem Gebiet der Nachhaltigen Chemie in unseren Reihen zu wissen.“

Seine jahrzehntelangen Bemühungen hätten einen Grundstein für die Integration der ökologischen Nachhaltigkeit in die Arzneimittelentwicklung gelegt, heißt es in der offiziellen Erklärung in Helsinki. Schon lange bevor Nachhaltige Chemie die heutige öffentliche Wahrnehmung und Bedeutung gewonnen hat, setzte sich Professor Kümmerer mit seinem Konzept „Benign by Design“ für die Entwicklung von Produkten ein, die wirksam und gleichzeitg in der Umwelt leicht abbaubar sind.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre! Ich freue mich aber insbesondere, weil dadurch die Nachhaltige Chemie und jetzt auch die grüne und nachhaltige Pharmazie als eine sehr umfassende Herangehensweise noch mehr Aufmerksamkeit in Ausbildung, Industrie, Politik, Behörden und Öffentlichkeit erhält“, so Prof. Kümmerer. „Nachhaltige Chemie und Pharmazie sind unverzichtbar, um Prozesse und Produkte zu entwickeln, die wir für eine zukunftsfähige Welt und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft brauchen.“

Für den von ihm entwickelten Benign-by-Design-Ansatz, die Nachwuchsförderung auf dem Gebiet der Nachhaltigen Chemie, seine jahrzehntelangen Forschungsleistungen sowie sein Engagement zur Stärkung der öffentlichen Aufmerksamkeit für eine nachhaltige Zukunft, für die er sich seit Jahren in vielen nationalen und internationalen Gremien engagiert, ist ihm 2024 bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden.

Auch in der Wissenschaft wurde Prof. Kümmerer vielfach in seiner Karriere ausgezeichnet, u.a. 2023 mit dem Wöhler-Preis für Nachhaltige Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh). Als Director des Research & Education Hub des Kompetenzzentrums für Nachhaltige Chemie (ISC3) förderte er von 2017-2024 zukunftsfähige Ansätze in Forschung und akademischer Bildung in der Nachhaltigen Chemie. In enger Kooperation des ISC3 und der Leuphana Professional School hat er die weltweit einzigartigen berufsbegleitenden Online-Studiengänge Sustainable Chemistry (Master of Science) und Sustainable Chemistry Management (Master of Business Administration) entwickelt. Prof. Kümmerer zählt zu den am häufigsten zitierten deutschen Umweltwissenschaftlern. Im internationalen Stanford-Ranking (2023) liegt er auf Platz 16 der Top-Wissenschaftler*innen in Environmental Science weltweit.

Auch die Fakultät für Pharmazie der Universität Helsinki hat von der Zusammenarbeit mit Professor Kümmerer erheblich profitiert. Seit 2016 hat er zahlreiche Forschungsprojekte und akademische Initiativen angeregt und dazu beigetragen, das entstehende Feld der Nachhaltigen Chemie und Pharmazie zu gestalten. Ein Verdienst seiner visionären Forschung ist unter anderem die Einrichtung der weltweit ersten Professuren für nachhaltige Pharmazie an der Fakultät.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

konsequent PR

Herr René Sutthoff

Kollegienwall 24

49074 Osnabrück

Deutschland

fon ..: 0541 580548-30

web ..: https://www.konsequent-pr.de

email : wagner@konsequent-pr.de

Über das ISC3

Das Internationale Kompetenzzentrum für Nachhaltige Chemie fördert Nachhaltige Chemie für eine nachhaltige Welt. Das ISC3 unterstützt durch nachhaltige innovative Ansätze aus der Nachhaltigen Chemie die chemische Industrie und chemienahe Sektoren in ihrem Transformationsprozess. Ziel ist eine Kreislaufwirtschaft, die die vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus von Produkten, und ein Umdenken im Verhalten aller Beteiligten umsetzt. Um den Dialog zwischen verschiedenen Sektoren und Akteur*Innen weltweit, einschließlich Europa und anderen Regionen sowie Schwellen- und Entwicklungsländern voranzubringen, verfolgt das ISC3 einen Multi-Stakeholder-Ansatz mit der Vernetzung von politischen Entscheidungsträgern, öffentlichen und privaten Sektoren, Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft. Es leistet einen Beitrag zur internationalen Chemikalienpolitik, entwickelt berufliche und akademische Weiterbildungsangebote, berät Unternehmen und fördert Start-ups sowie die Forschung. Das 2017 vom Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gegründete Zentrum wird von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) getragen und von der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA e.V.) als ISC3 Innovation Hub unterstützt. www.isc3.org

Pressekontakt:

Konsequent PR

Herr René Sutthoff

Kollegienwall 24

49074 Osnabrück

fon ..: 0541 580548-30

email : sutthoff@konsequent-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lieber auf Gold setzen, nicht Bargeld horten Hannan identifiziert zwei neue Zonen mit Goldmineralisierung bei Previsto und erweitert den mineralisierten Fußabdruck auf eine Streichlänge von 650 m