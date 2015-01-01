  • Latex reparieren, reinigen und pflegen – Meurers Service sorgt für langlebige Latex-Kleidung

    BildHochwertige Latex-Kleidung ist empfindlich und benötigt regelmäßige Pflege. Der Meurers Latex Reparatur Service bietet jetzt einen kompletten Rundum-Service: Kund*innen können Latex-Anzüge, Catsuits, Masken oder Maßanfertigungen nicht nur professionell reparieren lassen, sondern auch reinigen und pflegen – inklusive Anwendung von hochwertigen Vivishine-Produkten für Glanz, Elastizität und Materialschutz.

    Viele Latex-Träger*innen suchen nach einer fachgerechten Lösung, um Risse, gelöste Nähte oder defekte Reißverschlüsse instandsetzen zu lassen. Gleichzeitig wollen sie die Optik und den Glanz ihrer Kleidung erhalten. Der kombinierte Service von Meurers deckt genau diese Bedürfnisse ab und verlängert die Lebensdauer der Kleidung erheblich.

    Leistungen im Überblick

    Reparatur von Rissen, Löchern, Nähten und Reißverschlüssen

    Professionelle Reinigung und Pflege von Latex-Kleidung

    Anwendung von Vivishine-Produkten für dauerhaften Glanz und Elastizität

    Verstärkung und Anpassung stark beanspruchter Stellen

    Diskrete Abwicklung und Versand deutschlandweit

    Vorteile für Kund*innen

    Kostenersparnis durch Werterhalt statt Neuanschaffung

    Längere Nutzungsdauer von teuren Maßanfertigungen

    Fachgerechte Reparaturen auch bei chloriertem Latex

    Bequemer deutschlandweiter Service ohne Anfahrtsstress

    Über Meurers Latex Reparatur Service

    Mit Sitz in Kettig bei Andernach bietet Meurers Latex Reparatur Service professionelle Reparatur, Pflege und Reinigung von Latex-Kleidung. Spezialisiert auf anspruchsvolle Materialien und chloriertes Latex kombiniert der Betrieb fachliches Know-how, hochwertige Pflegeprodukte wie Vivishine und einen diskreten deutschlandweiten Service.

    Weitere Informationen: www.meurers-latex-reparatur-service.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Meurers Latex Reparatur Service
    Herr Andy Meurer
    Holzstraße 26
    56220 Kettig
    Deutschland

    fon ..: 01608178454
    web ..: https://meurers-latex-reparatur-service.de
    email : info@meurers-latex-reparatur-service.de

    Professionelle Reparatur von Latex und chloriertem Latex. Fachbetrieb für langlebige Instandsetzung, Pflege und diskrete Abwicklung deutschlandweit.

