Lauritef – Eine Fast-Kunstgeschichte mit fixen Fahrzeug- & Faultierfakten

In „Lauritef“, dem neuen Buch von Kordula Meister, erleben drei tierische Freunde eine abenteuerliche Reise in einem selbst gebauten historischen Fahrzeug.

Das Faultier Lauritef hat ein großes Geheimnis, das nur seine Freunde Lilli und Anton kennen. Und genau deshalb wohnt Lauritef auch bei Anton im Fahrradgeschäft „All-Räder“, denn der Freund ist auf alles verrückt, was Räder hat. Lilli ist dagegen eine ausgewiesene Faultierexpertin. Aus Langeweile baut das Trio das Fahrrad von Leonardo da Vinci nach und es kommt, wie es kommen muss. Auf einer Probefahrt geraten die Freunde in die Zeit da Vincis und finden sich im 15. Jahrhundert wieder. Wieder zurück in der Gegenwart beschäftigen das Trio viele Fragen. Wann wurden Fahrzeuge mit zwei oder vier Rädern erfunden und von wem? Kann man sie nachbauen? Bringt eine neue Probefahrt die Freunde noch einmal in die uralte Zeit? Treffen sie wieder auf ein neues Kunstwerk? Und funktioniert der ‚Zeitausflugsmechanismus‘ auch wirklich reibungslos?

Die Autorin Kordula Meister arbeitete lange als Kunstlehrerin, bevor sie sich als Künstlerin selbstständig machte. Zudem macht sie mit Freunden Musik und hält sich durch Sport fit. Schon immer hatte sie viel Kontakt zu Kindern und entdeckte so ihre Liebe zum Erzählen von Geschichten. Später begann sie, ihre Erzählungen aufzuschreiben und mit Illustrationen zum Leben zu erwecken.

„Lauritef" von Kordula Meister ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33581-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

