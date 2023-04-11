Lawline verlässt die Beta-Phase und startet eine umfassende KI-Rechtsplattform für Unternehmen und Privatpersonen

Schwedens meistbesuchte Rechtsplattform, die neben Legora und anderen zu den Top 9 der KI-Rechts-Startups in den nordischen Ländern zählt, verlässt die Beta-Phase, nachdem sie die Marke von 7.000 registrierten Nutzern überschritten hat, und erweitert ihr Angebot für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen.

STOCKHOLM, SE / ACCESS Newswire / 5. Mai 2026 / Lawline, Schwedens meistbesuchte Rechtsplattform, gab heute den offiziellen Start seiner KI-gestützten Rechtsplattform bekannt und markiert damit den Übergang aus der Beta-Phase. Mit dem Start wird ein deutlich erweitertes Produktangebot eingeführt, das sich an Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen richtet, die bei alltäglichen Entscheidungen zugängliche, zuverlässige rechtliche Unterstützung suchen.

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Lawline AI wurde erstmals im Februar 2026 als Beta-Version veröffentlicht und hat seitdem mehr als 7.000 registrierte Nutzer gewonnen. Mit dem heutigen vollständigen Start führt Lawline eine breitere Palette an Funktionen ein, die darauf ausgelegt sind, Rechtsberatung näher an den Ort zu bringen, an dem Entscheidungen tatsächlich getroffen werden.

Rechtliche Unterstützung war traditionell etwas, auf das man erst im Nachhinein zurückgriff, oft wenn Probleme bereits eskaliert waren. Wir entwickeln etwas grundlegend anderes – bei dem rechtliche Beratung genau in dem Moment verfügbar ist, in dem Entscheidungen getroffen werden, sagt Jenny Hammarberg, CEO von Lawline.

Von Antworten zur Infrastruktur

Während sich viele KI-Tools auf die Generierung von Antworten konzentrieren, positioniert Lawline seine Plattform als operative Ebene für Rechts- und Compliance-Arbeit. Die Plattform kombiniert:

– KI-gestützte Rechtsberatung auf der Grundlage des schwedischen Rechts

– Unternehmensspezifisches Wissen, einschließlich interner Richtlinien und maßgeblicher Dokumente

– Tools zur Erstellung, Überprüfung und Analyse von Dokumenten

– Umgebungen für die Zusammenarbeit in Projekten

– Integrierten Zugang zu Rechtsexperten, sodass Nutzer von der KI-Unterstützung zu menschlicher Beratung wechseln können, ohne die Plattform verlassen zu müssen

Dadurch können Unternehmen nicht nur auf rechtliche Informationen zugreifen, sondern diese auch in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren.

Die meisten Rechts-Tools beschränken sich auf das Gesetz. Im realen Geschäftsleben werden Entscheidungen jedoch ebenso sehr von internen Richtlinien wie von Vorschriften geprägt. Indem wir beides auf einer Plattform vereinen, schließen wir eine Lücke, die bislang weitgehend ignoriert wurde – und genau hier entsteht der wahre Mehrwert, sagt Hammarberg.

Wichtige Funktionen der Vollversion

– Dokumentenanalyse und -vergleich sowohl mit dem Gesetz als auch mit internen Richtlinien

– Automatisierte, schrittweise Dokumentenerstellung

– Unternehmensweite Wissensintegration, bei der interne Dokumente gleichberechtigt mit rechtlichen Quellen behandelt werden

– Rückverfolgbarkeit zu rechtlichen und internen Quellen, was Transparenz und Vertrauen schafft

– Mehrsprachige Unterstützung für rechtliche Fragen und Antworten

– Integrierter Zugang zu juristischen Fachleuten für einen nahtlosen Übergang von KI zu menschlicher Beratung

Im Gegensatz zu Allzweck-KI-Tools legt Lawline Wert auf Präzision, Erklärbarkeit und Transparenz der Quellen und bezieht bei Bedarf qualifizierte Rechtsexperten mit ein.

Allgemeine KI kann überzeugende Antworten liefern, aber gerade darin liegt in Rechtsfragen das Risiko. Wenn man der Argumentation nicht vertrauen oder sie nicht bis zur Quelle zurückverfolgen kann, sollte man nicht danach handeln. Deshalb ist hierfür ein spezialisiertes Modell erforderlich, fügt Hammarberg hinzu.

Ein neuer Ansatz in der Legaltech-Branche

Lawline unterscheidet sich von einem Großteil des Legaltech-Marktes dadurch, dass es sich auf Endnutzer statt auf Anwaltskanzleien konzentriert. Das 2005 gegründete Unternehmen hat eine Datenbank mit mehr als 130.000 juristischen Fragen und Antworten aufgebaut und zieht jährlich Millionen von Nutzern an. Dieser Datensatz bildet in Kombination mit schwedischer Gesetzgebung und juristischer Expertise die Grundlage der Plattform.

Mit dem heutigen vollständigen Start erweitert Lawline seinen Fokus auf Unternehmen und Organisationen und strebt an, ein alltägliches Werkzeug für Rechts- und Compliance-Arbeit zu werden.

Wir entwickeln kein Tool, damit Anwälte effizienter arbeiten können. Wir entwickeln etwas für alle anderen – damit sie bessere Entscheidungen treffen können, bevor Probleme auftreten, sagt Oscar Ahnelöv, CPO von Lawline.

Über Lawline

Lawline ist Schwedens meistbesuchte Rechtsplattform mit über 4 Millionen Nutzern pro Jahr. Das 2005 gegründete Unternehmen bietet leicht zugängliche Rechtsberatung durch eine Kombination aus juristischer Expertise und KI-Technologie. Lawline wurde als eines der 9 führenden KI-Startups im Rechtsbereich in den nordischen Ländern ausgezeichnet.

Lawline AB

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+4653330004

QUELLE: Lawline

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