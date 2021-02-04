LBS Immobilien lädt zu Grundstücksbesichtigungen in Groß Stieten ein

günstige Grundstückspreise von max. 125,00 Euro/m² für voll erschlossene Grundstücke

Groß Stieten, [Datum] – Die LBS Immobilien GmbH, Plön NordOst, bietet am Samstag, den 1.8., ab 11.00 Uhr Beratungen und Besichtigungen der noch freien Neubaugrundstücke in Groß Stieten südlich von Wismar an. Das Angebot richtet sich an Interessierte, die sich vor Ort ein Bild von den Grundstücken machen und erste Fragen zum möglichen Erwerb klären möchten. Mit dem Termin schafft die LBS Immobilien GmbH eine Gelegenheit, die freien Baugrundstücke nicht nur anhand von Unterlagen, sondern direkt am Standort kennenzulernen. Gerade bei Neubaugrundstücken spielen Lage, Umfeld und persönliche Eindrücke eine wichtige Rolle. Vor Ort können Interessierte die Situation in Groß Stieten prüfen, die Grundstücke besichtigen und im Gespräch mit den Immobilienfachleuten klären, welche nächsten Schritte bei konkretem Interesse relevant sind.

Beratung und Besichtigung am Standort

Der Besichtigungstermin beginnt am Samstag, den 1.8., um 11.00 Uhr. Im Mittelpunkt stehen die noch verfügbaren Neubaugrundstücke in Groß Stieten, einer Gemeinde südlich von Wismar. Die LBS Immobilien GmbH begleitet den Termin mit Beratungsgesprächen und der Organisation der Besichtigungen. Konkrete Angaben zu Anzahl, Größen oder Konditionen der freien Grundstücke wurden nicht veröffentlicht; diese Informationen können Interessierte im direkten Austausch erfragen. Das Angebot ist vor allem für Menschen gedacht, die ein Baugrundstück suchen und sich frühzeitig über die Möglichkeiten vor Ort informieren möchten. Eine Besichtigung hilft dabei, das Umfeld, die Erreichbarkeit und die Lage der Grundstücke besser einzuschätzen. Die Beratung kann zugleich Orientierung geben, welche Unterlagen benötigt werden, wie der weitere Ablauf einer Immobiliensuche aussehen kann und welche Punkte vor einer Kaufentscheidung geprüft werden sollten. „Wir möchten Interessierten die Möglichkeit geben, sich direkt vor Ort ein sachliches Bild von den noch verfügbaren Grundstücken zu machen und offene Fragen persönlich zu besprechen“, teilte die LBS Immobilien GmbH mit. Der Termin sei als niedrigschwellige Gelegenheit gedacht, Informationen zu sammeln und die Grundstücke in ihrer tatsächlichen Umgebung kennenzulernen.

Immobilienberatung mit regionaler Erfahrung

Die LBS Immobilien GmbH ist als Immobilienmakler für den Kauf und Verkauf von Immobilien tätig und bietet Beratung sowie Begleitung rund um Immobilienverkauf und Immobiliensuche. Zu den Leistungen zählen unter anderem Immobilienbewertung, Marktpreisermittlung, Besichtigungsorganisation und Exposé-Erstellung. Diese Aufgaben sind auch bei Neubaugrundstücken relevant, wenn Interessierte den Markt einordnen, Informationen strukturieren oder den Kaufprozess nachvollziehen möchten. Die Gebietsleitung liegt bei Johannes Hadermann. Nach den vorliegenden Unternehmensangaben ist die LBS Immobilien Schleswig-Holstein seit 1979 aktiv. Die Büros befinden sich in Plön und Heikendorf. Von dort aus betreut das Unternehmen Käuferinnen und Käufer sowie Verkäuferinnen und Verkäufer in Plön und Umgebung. Für den Termin in Groß Stieten tritt die LBS Immobilien GmbH, Plön NordOst, als Ansprechpartner für Beratung und Besichtigung der angebotenen Grundstücke auf. Für Interessierte empfiehlt sich, zum Termin ausreichend Zeit einzuplanen und Fragen zur eigenen Grundstückssuche vorzubereiten. Wer bereits konkrete Vorstellungen hat, kann diese im Gespräch einbringen. Der Termin am 1.8. soll vor allem einen direkten Eindruck vom Standort vermitteln und eine sachliche Grundlage für weitere Überlegungen schaffen. Weitere Informationen stellt die LBS Immobilien GmbH über ihre angegebenen Kontaktwege und die Website bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LBS Immobilien GmbH, Plön

Herr Gerd Krügel

Sandscherbenweg 6

21629 Neu Wulmstorf

Deutschland

fon ..: 0049170-4128463

web ..: https://www.lbs-immobilien-ploen.de

email : gerd.kruegel@lbs-immobilien-ploen.de

Die LBS Immobilien GmbH NordOst ist als Immobilienmakler für den Kauf und Verkauf von Immobilien tätig. Das Unternehmen berät und begleitet Immobilienkäufer und Immobilienverkäufer bei der Immobiliensuche und beim Immobilienverkauf. Zu den Leistungen zählen Immobilien kaufen, Immobilien verkaufen, Immobilienbewertung, Marktpreisermittlung, Besichtigungsorganisation und Exposé-Erstellung.

Pressekontakt:

LBS Immobilien GmbH, Plön

Herr Gerd Krügel

Sandscherbenweg 6

21629 Neu Wulmstorf

fon ..: 0170-4128463

email : gerd.kruegel@lbs-immobilien-ploen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von Batterien bis zur Verteidigung – die Sicherung der Graphitversorgung könnte zum ersten echten Härtetest der europäischen Rohstoffstrategie werden. Paradigmenwechsel an der Börse: Warum Software und Fehlerkorrektur der Schlüssel zum fehlertoleranten Quantencomputer sind