Leben in einer attraktiven Neubauimmobilie

Sabori Immobilien vermarktet in Hamburg moderne Wohneinheiten an Kaufinteressenten

Manche Kaufinteressenten sind besonders an einer Neubauimmobilie interessiert. Dafür gibt es gute Gründe: Neubauimmobilien sind nicht nur von außen und innen höchst modern gestaltet, sondern sie sind auch besonders energieeffizient. Außerdem verfügen sie oftmals über Balkons oder Terrassen. Die Sabori Immobilien GmbH vermarktet in Hamburg genau solche Wohneinheiten ihrer Tochtergesellschaft IROBAS Bauunternehmung.

„Sucht ein Kaufinteressent in Hamburg eine Neubauimmobilie, finden wir für ihn die passende Lösung“, verspricht Farid Sabori, Leiter Verkauf und Vertrieb bei Sabori Immobilien aus Hamburg. „Vor allem wenn der Kaufinteressent bei der Gestaltung der Räume noch selbst mitbestimmen möchten, ist er bei uns an der richtigen Adresse“, so Farid Sabori.

Die Sabori Immobilien GmbH bzw. die Tochtergesellschaft IROBAS Bauunternehmung verfügt über langjährige Erfahrung in der Planung und Umsetzung von hochwertigen, attraktiven und energieeffizienten Neubauimmobilien und schafft so attraktiven Wohnraum.

Im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne beispielsweise realisiert sie zurzeit ein Neubauprojekt mit insgesamt zehn Häusern. Diese werden allesamt über einen eignen Gartenanteil, über Be- und Entlüftungsanlagen in den Wohnräumen sowie Jalousien im Erdgeschoss verfügen. Gegen einen Aufpreis können die neuen Eigentümer zudem einen Stellplatz bekommen. Außerdem ist auch eine Energieversorgungsleitung für Elektroautos geplant.

Die KfW-55-Energieeffizienz-Doppelhaushälften bzw. -Stadthäuser werden schlüsselfertig übergeben, die Malerarbeiten und die Verlegung eines Bodens müssen die neuen Eigentümer aber noch vornehmen. „So können sie ihrem neuen Zuhause eine persönliche Note verleihen“, weiß Farid Sabori. Aktuell ist in Farmsen-Berne noch ein Reiheneckhaus zu haben, das über vier Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, zwei Badezimmer, eine Küche, einen Abstellraum sowie einen Spitzboden verfügt. Fertiggestellt wird das Reiheneckhaus voraussichtlich im zweiten Quartal 2022.

Gerne liefern Farid Sabori und seine Kollegen Kaufinteressenten weiterführende Informationen über das Reiheneckhaus und die Kosten oder über weitere, aktuelle Neubauprojekte. Sie sind von montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 040 / 231 662 30 0 zu erreichen.

Informationen zu weiteren Themen sowie zu Immobilien Hamburg, Immobilien kaufen Hamburg und mehr finden Interessenten auf https://www.sabori-immobilien.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sabori Immobilien GmbH

Herr Morteza Sabori

Wandsbeker Chaussee 164

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 / 231 662 300

fax ..: 040 / 231 662 311

web ..: https://www.sabori-immobilien.de

email : info@sabori.de

Seit 2008 steht die Sabori Immobilien GmbH aus Hamburg-Wandsbek für eine schnelle und vertrauenswürdige Abwicklung von Projekten im Immobilienbereich. Mit viel Engagement und größter Leidenschaft bieten die Immobilienmakler ihren Kunden eine ganzheitliche Beratung sowie eine individuelle und persönliche Betreuung. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt von einem hohen Qualitätsanspruch, Diskretion und der Transparenz über die einzelnen Leistungen und Kosten. Dabei hat die Zufriedenheit der Kunden und Partner für das Team von Sabori Immobilien immer oberste Priorität.

