Lebenshilfe24 – Ausgezeichnet mit dem „Deutschen Kunden-Award 2020“

Im Rahmen der bundesweiten und unabhängigen Studie des DtGV wurde Lebenshilfe24 in der Rubrik Pflegekräfte-Vermittler erneut als einzige Agentur in allen untersuchten Bereichen ausgezeichnet.

Für die Studie wurden rund 330.000 Kundenurteile zu insgesamt 2.261 Unternehmen aus 233 Branchen erfasst und die besten Anbieter ermittelt und ausgezeichnet. Es wurden ausschließlich Urteile von Personen einbezogen, die in den letzten 3 Jahren Kunde des jeweils zu beurteilenden Unternehmen waren. Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der DtGV zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden. In einzelnen Branchen mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 75. Deutschlandweit wurden 16 Vermittlungsagenturen in das Ranking einbezogen. Als einzige Vermittlungsagentur wurde Lebenshilfe24 in allen drei Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis ausgezeichnet.

Lebenshilfe24 vermittelt seit 2011 deutschlandweit osteuropäische Pflegekräfte für eine häusliche Rund-um-Betreuung, die sich im allgemeinen Sprachgebrauch als 24 Stunden Pflege oder 24 Stunden Betreuung etabliert hat. Mit unserer Arbeit ermöglichen wir älteren Menschen ein selbständiges Leben in der gewohnten Umgebung des eigenen Zuhause und Selbstbestimmung sowie gesellschaftliche Integration auch im Alter zu wahren.

Wir sind stolz darauf, dass wir unter den besonderen Bedingungen der letzten Monate und der anhaltenden Pandemie erneut ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung mit dem „Deutschen Kunden-Award 2020“ sowie das tolle Feedback unserer Kunden bestätigen uns, dass wir mit unserer Arbeit und allen ergriffenen Maßnahmen für eine gute und sichere Betreuung den richtigen Weg gehen.

Für diese Auszeichnung möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken, die uns täglich ihr Vertrauen schenken sowie bei allen Betreuungskräften, die uns auch während dieser schweren Zeit zur Seite stehen und die Betreuung sichergestellt haben.

Interessenten erhalten weitere Informationen unter www.lebenshilfe24.de

