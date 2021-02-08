Lebensmittelinflation und Gold als Rettungsanker

Weltweit ist das Inflationsgeschehen unterschiedlich ausgestattet. Goldinvestments helfen gegen Währungsentwertung.

Eine Analyse der Trading- und Investmentplattform eToro hat sich mit den Kosten für das diesjährige Weihnachtsessen beschäftigt. Die höchsten Kosten fallen dabei in Spanien an. Für ein typisches Festessen für eine vierköpfige spanische Familie müssen 81,95 Euro bezahlt werden. Truthahn und Beilagen schlagen mit einem Anstieg von 22 Prozent zu Buche. In Deutschland kostet ein traditionelles Weihnachtsessen, bestehend aus Gans und Beilagen rund 28 Prozent mehr als im Vorjahr. 79,75 Euro muss die deutsche Familie dafür ausgeben.

Auch in Frankreich sind die Kosten für den gefüllten Truthahn um etwa 26 Prozent angestiegen, auf 73,68 Euro. Es gibt aber auch Länder, die sich dieses Jahr über niedrigere Preise freuen können, so beispielsweise Polen, das acht Prozent weniger für sein traditionelles Weihnachtsessen berappen muss. Auch in Australien kostet das Weihnachtsbarbecue sechs Prozent weniger als in 2024.

Gold entfaltet eine Schutzfunktion gegen die Inflation. Denn neues Geld entsteht unter anderem, da die Ausgaben der Staaten wachsen, etwa in den Bereichen Rüstung, Infrastruktur oder Soziales. Die Inflation wird dadurch angeregt. Geld wird vermehrt, Gold wird im Vergleich zur bereits bestehenden Menge nur jährlich gering durch Bergbau vermehrt. Laut Recherchen bezüglich 2014 bis 2024 in Sachen Inflation und Goldpreis, zeigt sich Folgendes: Seit 1970 wurde in Deutschland Gold in Euro gerechnet, durchschnittlich 8,4 Prozent teurer im Jahr. In eben diesem Zeitraum lag die durchschnittliche Inflation bei 2,74 Prozent. Dies ergibt für Gold eine Rendite von zirka 5,7 Prozent jährlich. 2025 ist in dieser Berechnung noch nicht enthalten. Klar ist aber, dass Gold und Goldinvestments Werte und Kaufkraft erhalten. Besonders, wenn man auf exquisite Goldunternehmen setzt.

Equinox Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-corp/ – ist ein auf Nordamerika fokussierter Goldproduzent mit solider Produktion und Cashflow sowie einem erstklassigen Wachstumsprofil. Equinox Gold betreibt zwei große, langlebige Goldminen in Kanada, die zusammen bei voller Auslastung voraussichtlich rund 500.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren werden, wobei zusätzliche Produktion aus Minen in den USA, Nicaragua und Brasilien hinzukommt. Equinox Gold hat kürzlich Pläne zum Verkauf seiner brasilianischen Goldminen für 1,015 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben, zahlbar als 900 Millionen US-Dollar in bar bei Abschluss und bis zu 115 Millionen US-Dollar pro Jahr ab Abschluss. Der Erlös wird sofort zur Tilgung von Schulden in Höhe von mehr als 800 Millionen US-Dollar verwendet, wodurch sich die Bilanz des Unternehmens verbessert und seine Fähigkeit zur Selbstfinanzierung des organischen Wachstums sowie zur Prüfung von Kapitalrückführungsinitiativen gestärkt wird. Equinox Gold rechnet für 2026 mit einer Produktion von 700.000 bis 800.000 Unzen Gold und treibt außerdem Expansions- und Erschließungsprojekte in Kanada, den USA und Mexiko voran, die nach ihrer Fertigstellung zusammen eine zusätzliche Jahresproduktion von etwa 500.000 Unzen bringen könnten.

