  • LED-Anzeigetechnik von Daylite® bereichert Dauerausstellung „Wetterextreme“ im Klimahaus Bremerhaven

    „Wetterextreme“ im Klimahaus Bremerhaven mit XXL-Laufschriften von Daylite

    BildBremerhaven – Die Dauerausstellung „Wetterextreme“ im Klimahaus Bremerhaven fasziniert Besucherinnen und Besucher mit einer eindrucksvollen Inszenierung globaler Klimaphänomene. Das Ausstellungskonzept verbindet fundiertes Wissen mit emotional erlebbaren Szenarien und macht beeindruckend deutlich, wie stark extreme Wetterereignisse das Leben von Menschen weltweit beeinflussen.

    Ein wesentlicher visueller Bestandteil dieses Informations- und Erlebnisraums sind die großformatigen LED-Anzeigen der Firma Daylite® Informationssysteme GmbH, die sowohl im Foyer als auch im anschließenden Infobereich der Ausstellung platziert sind. Dank ihrer hochauflösenden, flexiblen LED-Module fügen sich die XXL-Laufschriften nahtlos in die Architektur ein und ermöglichen dynamische, gebogene Formen, die das moderne Ausstellungskonzept gestalterisch unterstreichen.

    Die LED-Anzeigetafeln zeigen Echtzeitdaten, animierte Wettervisualisierungen und vertiefende Informationen, die das Verständnis der Besucherinnen und Besucher auf intuitive Weise fördern. Als visuell attraktive Informationsschnittstellen tragen sie maßgeblich zur Verbindung von eindrucksvoller Ausstellungsszenerie und nachhaltiger Wissensvermittlung bei.

    Statement von Daylite®
    _“Unsere LED-Anzeigen sind dafür entwickelt, Inhalte nicht nur sichtbar, sondern erlebbar zu machen. Dass wir mit unserer Technologie Teil einer so bedeutenden Ausstellung wie ,Wetterextreme‘ sein dürfen, erfüllt uns mit großer Freude. Die Verbindung von Wissen, Emotion und moderner Technik zeigt, wie wirkungsvoll Kommunikation heute gestaltet werden kann.“_
    “ Dipl.-Ing. (FH) Harald Schlorff, Geschäftsführer Daylite® Informationssysteme GmbH

    Mit dieser beeindruckenden Dauerausstellung setzt das Klimahaus Bremerhaven ein starkes Zeichen für eine zeitgemäße Vermittlung komplexer Klimathemen. Die Ausstellung „Wetterextreme“ steht damit exemplarisch für eine neue Generation interaktiver Wissenschaftskommunikation. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Daylite GmbH
    Herr Harald Schlorff
    Landsberger Straße 155
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: 089 64256431
    web ..: https://www.daylite.de
    email : h.schlorff@daylite.de

    Seit 35 Jahren: Kompetenz in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von LED-Anzeigen

    Seit der Gründung im Jahr 1990 hat sich Daylite® immer mehr zu einem der führenden europäischen Anbieter professioneller LED-Anzeigesysteme entwickelt. Dank der konsequenten Ausrichtung unserer Entwicklungen auf die Bedürfnisse unserer Kunden konnte auch das Einsatzspektrum von Daylite-Systemen ständig erweitert werden, sodass unsere LED-Displays nunmehr in nahezu allen Bereichen der Industrie, im Dienstleistungssektor, im öffentlichen Bereich und natürlich auch im Handel einen festen Platz einnehmen.
    Seit 1998 ist Daylite® ein eingetragenes Warenzeichen.
    Die Firma ist derzeit einer der wenigen europäischen Komplettanbieter für alle Arten elektronischer LED-Anzeigen, wie zum Beispiel:

    – LED-Videowände

    – LED-Anzeigetafeln

    – LED-Laufschriften

    – LED-Anzeigen der unfallfreien Tage

    – LED-Zeit- und Temperaturanzeigen

    – Verkehrleitanzeigen, Sonderanzeigen und vielem mehr.

