LED-Maschinenleuchte TUBELED_70 EVO: Alternative für ältere Maschinenleuchten

Die Leuchtenserie TUBELED_70 EVO der LED2WORK ist die Austauschalternative für ältere, konventionelle Maschinenleuchten.

Moderne LED-Leuchten sind energieeffizient und herkömmlichen Leuchten mit konventionellen Leuchtmitteln in der Lichtleistung weit überlegen. Hochwertige LED-Chips, die in einem präzisen LED-Binning mit engsten Toleranzen gesiebt werden, erzeugen ein brillantes, flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil. In den Industrieleuchten von LED2WORK kommen ausschließlich solche hochwertigen LED-Chips zum Einsatz.

Die Leuchtenserie TUBELED_70 EVO der LED2WORK ist die Austauschalternative für ältere, konventionelle Maschinenleuchten. Auch die Abmessungen der klassischen Leuchten, die in den letzten Jahrzehnten verbaut wurden, werden heute noch bei der Konstruktion von Werkzeugmaschinen berücksichtigt. Auch hier setzt die TUBELED_70 EVO mit ihrem Durchmesser von 70 mm an.

Die LED-Maschinenleuchte TUBELED_70 EVO passt genau in die Halterungen der weit verbreiteten klassischen Rohrleuchten mit einem Durchmesser von ca. 70 mm. Dadurch ist ein schneller Austausch problemlos möglich. Auch die Betriebsspannung ist kein Hindernis: Je nach Variante kann die TUBELED_70 EVO direkt an die Maschinenspannung von 24V DC oder an eine Netzspannung von 120 bis 277V AC angeschlossen werden.

Die gesamte Familie der TUBELED_70 EVO ist mit modernsten Hochleistungs-LED-Chips für tageslichtweißes Licht ausgestattet, die eine überdurchschnittliche Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden erreichen – selbst für LED-Leuchten ein beachtlicher Wert. Mit einem Abstrahlwinkel von 100° wird der jeweilige Bearbeitungsbereich vollflächig ausgeleuchtet. Das tageslichtweiße Licht hat eine natürliche Farbwiedergabe und sorgt für eine hohe Detailschärfe in den Bereichen, in denen es darauf ankommt.

Mit der Schutzart IP67/IP69K und der Eignung auch für den Einsatz in CNC-Maschinen ist die TUBELED_70 EVO besonders für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen wie geschaffen wie z. B. in der Metallbearbeitung mit intensivem Kühl- und Schmiermitteleinsatz sowie mechanischen Einwirkungen. Die Leuchten der Serie sind in sechs Längen von 300 mm bis 1580 mm erhältlich. Der Lichtaustritt ist vollständig durch ein robustes Einscheiben-Sicherheitsglas geschützt. Das zylindrische Gehäuse besteht aus profiliertem Aluminium, das für eine optimale Wärmeableitung sorgt. Dies ermöglicht den Einsatz der TUBELED_70 EVO DC mit 24V DC-Anschluss selbst in Umgebungen mit Temperaturen von bis zu +70°C.

Die TUBELED_70 EVO ist eine robuste LED-Maschinenleuchte, die als Ersatz für konventionelle Leuchten nur Vorteile bietet. Unter günstigen Bedingungen dauert der Austausch nur wenige Minuten. Die LED-Maschinenleuchte ermöglicht eine einfache Umrüstung, eine deutlich bessere Ausleuchtung und eine höhere Energieeffizienz. Unterschiedliche Längen, Lichtstärken und Abstrahlwinkel bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und die hohe Schutzart erlaubt den Einsatz in rauer Umgebung.

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

