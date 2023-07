Legible kooperiert mit Kartoon Studios bei der Entwicklung und Veröffentlichung von bisher unveröffentlichten Geschichten und Charakteren von Stan Lee

Die neue Marke Stan Lee Comics wird über die Digital- und Printplattformen von Legible vertrieben

Vancouver (British Columbia) und Beverly Hills (Kalifornien), den 11. Juli 2023 / IRW-Press / – Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible“) gab heute bekannt, dass es mit Kartoon Studios (NYSE American: TOON) (Kartoon Studios“), dem Hauptgesellschafter von Stan Lee Universe, LLC“, zusammenarbeiten wird, um STAN LEE COMICS, eine Reihe digitaler und gedruckter Comics, die auf bisher unveröffentlichten Geschichten und Figuren von Stan Lee basieren, auf den Markt zu bringen.

Kartoon Studios hat Legible als führende Online-Buch-Streaming-Plattform und Multimedia-Verlag ausgewählt, um rund 12 Original-Comic-Serien, die auf Stan Lees Kreationen basieren, zu entwickeln und über die breite Verlags- und Leseplattform von Legible zu vertreiben, um sie so einem weltweiten Markt zugänglich zu machen.

Die Meldung folgt auf die Ankündigung vom 23. Mai 2023, dass sich Legible Druck- und Digitaldruckrechte gesichert hat, um eine Auswahl des geistigen Eigentums von Kartoon Studios durch multimedial angereicherte eBooks mit Audio, Video und Animationen sowie gedruckte Comics zum Leben zu erwecken.

Wir feiern in diesem Jahr den 100. Geburtstag von Stan Lee, und es gibt keinen besseren Weg, diese Legende zu ehren, als STAN LEE COMICS mit einem Logo zu veröffentlichen, das Stan selbst entworfen hat und seine bisher nicht veröffentlichten Kreationen mit dieser Reihe neuer digitaler und gedruckter Comics zum Leben zu erwecken, erklärte Jon Ollwerther, Executive Vice President of Business Development von Kartoon Studios.

Wir freuen uns auch darauf, unsere Beziehung zu Legible auszubauen. Wir glauben, dass Legible der ideale Partner ist, um diese spannenden Stan Lee-Kreationen seinen vielen treuen Fans im ganzen Universum zugänglich zu machen. Stan hinterließ uns mit den bisher nie gesehenen Comics auch seine eigenen Leitartikel namens Quatschen mit Stan, die jeden Comic zieren werden. Ähnlich wie Stans Soapbox, die jeden Marvel-Comic zierte, wird Quatschen mit Stan alle wahren Gläubigen ansprechen und Stans einzigartige Einstellung zu allen Themen, von Superhelden bis Weltpolitik, zeigen und natürlich mit seiner Signatur EXCELSIOR! enden.

Legible fühlt sich geehrt, dass sich Kartoon Studios für uns als Partner entschieden hat, um die STAN LEE COMICS und Stan Lees bisher nicht bekannten unglaublichen Geschichten und Figuren zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorzustellen, sagte Kaleeg Hainsworth, Gründer und CEO von Legible.

Wir wissen, dass dies erst der Anfang für diese Medieninhalte und die Marken, die sie hervorbringen werden, ist und wir sind begeistert, den Fans von Stan Lee und einem weltweiten Publikum diese neuen Welten, fantastischen Charaktere, eindrucksvollen Geschichten und visionären Themen in digitaler und gedruckter Form wie nie zuvor zu präsentieren. Legible bringt das Verlagswesen und das Lesen in das 21. Jahrhunderts, und es gibt einfach keine bessere Möglichkeit, dies zu tun, als mit Stan Lee, der seiner Zeit immer voraus war.

Kartoon Studios haben am 28. Dezember 2022, dem 100. Geburtstag von Stan, mit der Einführung eines neuen Online-Shops begonnen, der ausschließlich drei Stan Lee-Kollektionen umfasst: Stan Lee Comic, Stan Lee Retro und Stan Lee Centennial. Weitere Produktkategorien werden im Laufe des Jahres 2023 vorgestellt.

Zu den Initiativen gehörte die von Kritikern gefeierte Premiere der Stan Lee-Dokumentation von Marvel Studios auf dem Tribeca Film Festival im Juni, gefolgt von ihrem Debüt auf Disney+. Am 18. Juli, im Vorfeld der jährlichen San Diego Comic-Con-Veranstaltung, wird zum ersten Mal eine Ausstellung mit dem Titel Excelsior! The Life and Legacy of Stan Lee (Leben und Vermächtnis von Stan Lee) im Comic-Con Museum eröffnet, in dem noch nie zuvor gesehene Gegenstände zu sehen sein werden, die von Auktionshäusern und privaten Sammlern gespendet wurden. Für 2024 sind viele weitere Initiativen und Produkteinführungen geplant.

Über Stan Lee

Stan Lee ist einer der produktivsten und legendärsten Comic-Schöpfer aller Zeiten. Als Chefredakteur von Marvel half Stan the Man Lee dabei, ein Universum aus ineinandergreifender Kontinuität zu erschaffen und aufzubauen, eins, in dem Fans das Gefühl hatten, hinter jeder Straßenecke würden sie einem Superhelden begegnen, von Spider-Man bis zu den Fantastischen Vier, Thor, Iron Man, Hulk, X-Men und vielen anderen. Stan wurde 1972 Redaktionsleiter und Herausgeber von Marvel und wurde schließlich zum Chairman Emeritus ernannt.

Stan spielte auch in einigen der beliebtesten Filme aller Zeiten mit. Seine bekannten Auftritte in Marvel-Filmen begannen1989 im Fernsehfilm The Trial of the Incredible Hulk. Nach der Veröffentlichung von X-Men im Jahr 2000 trat er bis zu seinem Tod im Jahr 2018 in fast jedem Film- und Fernsehprojekt von Marvel auf.

Zu den zahlreichen Auszeichnungen von Stan gehören die National Medal of Arts, die US-Präsident Bush ihm im Jahr 2008 verliehen hat, und der Disney Legends Award, der ihm 2017 verliehen wurde. Außerdem wurde er in die Will Eisner Award Hall of Fame und Jack Kirby Hall of Fame der Comic-Industrie aufgenommen.

Über Kartoon Studios

Kartoon Studios (NYSE American: TOON) ist ein globaler End-to-End-Entwickler, -Produzent, -Distributor, -Vermarkter und -Lizenzgeber von Unterhaltungsmarken. Das IP-Portfolio des Unternehmens umfasst originale animierte Inhalte, darunter die Marke Stan Lee, Stan Lees Superhero Kindergarten mit Arnold Schwarzenegger auf Kartoon Channel!, Shaqs Garage mit Shaquille ONeal auf Kartoon Channel! und eine breite Vertriebsplattform, Rainbow Rangers, auf Kartoon Channel! und Netflix; das Netflix-Original Llama Llama mit Jennifer Garner und viele andere.

Im Jahr 2022 erwarb Kartoon Studios Kanadas WOW! Unlimited Media und hat eine strategische Investition getätigt, um zum größten Anteilseigner der deutschen Your Family Entertainment AG (FWB: RTV), einem der führenden Verleiher und Sendeanstalten von hochwertigen Programmen für Kinder und Familien in Europa, zu werden.

Das zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens befindliche digitale Vertriebsnetz, die Toon Media Group, besteht aus Kartoon Channel!, Kartoon Channel! Worldwide, Frederator Network und Ameba. Kartoon Channel! ist eine global aufgestellte Entertainment-Plattform mit vollständiger Durchdringung des US-amerikanischen Fernsehmarkts und internationaler Expansion mit Markteinführungen in wichtigen Märkten auf der ganzen Welt, darunter Deutschland, Indien, Australien, Neuseeland, Afrika und Subsahara-Afrika sowie anderen.

Kartoon Channel! und Ameba sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter Apple iOS, Apple TV, Android Mobile, Android TVWeb, Amazon Prime Video, Amazon Fire, Roku, Pluto TV, Comcast, Cox, Dish, Sling TV, Tubi, Xumo, Samsung und LG Smart TVs und YouTube. Frederator Network besitzt und betreibt das größte globale Animationsnetzwerk auf YouTube mit Kanälen mit über 2.000 exklusiven YouTubern und Influencern, die monatlich durchschnittlich über eine Milliarde Aufrufe erzielen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.kartoonstudios.com.

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen mit über 2 Millionen Büchern und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Erreichbarkeit und weltweite Alphabetisierung.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Presse- und IR-Kontakt Legible:

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

E-Mail: invest@legible.com

Website: invest.legible.com

Pressekontakt Kartoon Studios:

pr@gnusbrands.com

IR-Kontakt Kartoon Studios:

ir@gnusbrands.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible und die Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

