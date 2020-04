Lehrgang Innovationsmanagement – Unternehmerischer Ratgeber

Raphaël G.D. Murswieck vermittelt die erforderliche Fachexpertise, um auf Expertenniveau erfolgreich Innovationen zu initiieren und zum Erfolg zu managen.

Innovationsmanagement ist für Unternehmen, die im 21. Jahrhundert erfolgreich sein möchten, sehr wichtig. Die tiefgründige Bedeutung des Innovationsmanagements ist allerdings oft nur den großen Unternehmen geläufig, wenn auch zu oft in wenigen Fachabteilungen. Obwohl mittlerweile eine steigende Anzahl an Unternehmen den Innovationsbedarf erkannt hat, scheitern immer noch viele Organisationen an der Umsetzung eines zielführenden Innovationsmanagements und werden schließlich vom Wettbewerb überwältigt. Auch junge, oftmals technologieorientierte Start-up-Unternehmen beschäftigen sich intensiver mit dem Management von Innovationen und nicht mit echten Innovationen. Doch wer den Vorteil von echtem Innovationsmanagement erkennt, wird sich schnell bewusst, worauf es wirklich ankommt.

Das Skript „Lehrgang Innovationsmanagement“ von Raphaël G.D. Murswieck ermöglicht den Lesern Zugang zum Online-Lehrgang und Teilnahmezertifikat. Der Lehrgang zielt darauf ab, Fach- und Führungskräften aus allen Abteilungen die erforderliche Fachexpertise zu vermitteln, um auf Expertenniveau erfolgreich Innovationen zu initiieren und zum Erfolg zu managen. Der Schwerpunkt liegt darin, ein erfolgsversprechendes Innovationsmanagementsystem in Unternehmen – unabhängig von der Branche – einzuführen, welches die Innovationsleistung umfassend steigert.

„Lehrgang Innovationsmanagement" von Raphaël G.D. Murswieck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7827-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

