Lehrgang Zertifizierter Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen

Sie sind neu bestelltes Aufsichtsrats-Mitglied oder möchten Ihren Sachkunde-Nachweis aktualisieren?

Ihr Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf Ihr Unternehmen:

Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

Modularer Aufbau der Zertifizierung

Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

Die S&P Tool Box liefert Ihnen Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

Ihre praktische Umsetzung ist unser Ziel und mit dem Zertifizierungsangebot bereiten wir Ihnen den Weg.

Buchen Sie den Lehrgang Zertifizierter Aufsichtsrat Finanzunternehmen bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Sachkunde des Aufsichtsrats

Für Finanz-Unternehmen hat die BaFin mit mehreren Merkblättern Mindestanforderungen für die Sachkunde des Aufsichtsrats festgelegt. Seminare Aufsichtsrat schult diese Anforderungen. Die Vereinheitlichung der Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen ist Teil des Prozesses der europäischen Harmonisierung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften.

Weiterhin wurden die Empfehlungen der Europäischen Bankaufsichtsbehörde „EBA- Leitlinien zur Internen Governance“ (GL 44) vom 27.09.2011 und die „EBA- Leitlinien zur Beurteilung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und von Inhabern von Schlüsselfunktionen“ vom 22.11.2012 umgesetzt.

Auch wenn die Voraussetzungen für die Annahme der erforderlichen Sachkunde nicht vorliegen, ist die Tätigkeit in einem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan nicht generell ausgeschlossen. Die erforderlichen Kenntnisse können in der Regel auch durch Fortbildung erworben werden.

Die BaFin führt zu Lehrgang Zertifizierter Aufsichtsrat Finanzunternehmen aus: Die Fortbildung muss bezogen auf den jeweiligen Einzelfall und die anzuwendenden Kriterien die grundlegenden wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe des Tagesgeschäfts vergleichbarer Unternehmen,

das Risikomanagement, die Funktion und die Verantwortung der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans auch in Abgrenzung zur Geschäftsleitung sowie die Grundzüge der Bilanzierung und des Aufsichtsrechts umfassen.

S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Den Sommer genießen im Wasserschloss Mellenthin Wie war’s in der Schule? – Ratgeber für einen stressfreieren Umgang mit Kindern und ihren Schulproblemen