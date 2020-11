Lehrgang Zertifizierter Aufsichtsrat bei Nicht-Finanzunternehmen – Seminar

Rechte + Pflichten – Bilanzwissen Kompakt für den Aufsichtsrat

Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.

Zielgruppe:

> Aufsichtsräte und neu bestellte Aufsichtsräte;

> Geschäftsführer und Vorstände bei Nicht-Finanzunternehmen;

> Prokuristen, Compliance Officer und Interne Revision.

Ihr Nutzen:

Tag 1

> Rechte, Pflichten und Aufgaben des Aufsichtsrats bei NichtFinanzunternehmen

> Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

> Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

Tag 2

> Was kann man in einer Bilanz lesen – und was nicht?

> Aktiva und Passiva: Wertansätze richtig prüfen

> Bilanz und GuV als Instrumente zur Beurteilung des Unternehmens

> Den Jahresabschluss risikoorientiert bewerten

Tag 3

> Zahlungsfähigkeit: Verfügt das Unternehmen über ausreichende Liquidität?

> Rentabilität und Liquidität mit Hilfe der Bilanz beurteilen

> Kennzahlen mit der Branche und der Konkurrenz vergleichen

> Anforderungen an das Risikomanagement und an die Compliance-Organisation sicher erfüllen

Die inhaltlichen Details sowie unsere weiteren Zertifizierungslehrgänge finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MetalsTech Limited: Großes Erweiterungspotenzial bei der Sturec-Goldmine