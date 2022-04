Leider kein Aprilscherz

Laut dem DAK-Gesundheitsreport von 2017 leiden über 80 % der Erwerbstätigen unter Ein- und Durchschlafproblemen.

Die Vorkommnisse der letzten beiden Jahre mit Krise, Krieg, Pandemie haben diese ohnehin bereits hohe Zahl noch weiter ansteigen lassen.

Und gerade jetzt mit Frühlingsanfang und Zeitumstellung spüren wir besonders starke Auswirkungen auf unseren Schlaf-Wach-Rhythmus und unser Wohlbefinden, wie zum Beispiel:

Einschlafprobleme

Schlafstörungen

anhaltende Müdigkeit

Konzentrations- und Leistungsschwierigkeiten

Kopfschmerzen

Depressive Verstimmungen

Kommt ihnen eines oder mehrere davon bekannt vor?

Dann sollten sie unbedingt beim großen Schlafkongress dabei sein, weil sie dort erfahren, was sie tun können, um wieder gut, gesund und erholsam zu schlafen.

Vom 1. bis zum 10. April erwarten sie wertvolle Interviews mit über 40 ganzheitlichen Ärzten, Schlafpsychologen, Schlafpräventologen, Medizinern, Forschern, Wissenschaftlern und weiteren Schlaf-Experten.

Freue sie sich auf folgende Themen:

Gesunder Schlaf und Schlafphasen

Schlafstörungen und Schlafmangel

Wie lange schlafen ist gesund und wieviel Schlaf brauchst du in welchem Alter?

Astrologische Auswirkungen (Mond, Sterne…)

Bett und Schlafumgebung

Frühjahrsmüdigkeit, Zeitumstellung und Jetlag

Schnarchen

Traumdeutung und Klartraum

und vieles mehr

Die Themenvielfalt bietet für jeden etwas, der unter Schlafproblemen und den negativen Folgen davon leidet.

Und übrigens: Schlaf stärkt auch dein Immunsystem. Kümmere dich darum gut um ihn.

Melden sie sich also jetzt zum großen Schlafkongress an, um wieder fit und munter in den Tag starten zu können: https://gesundcoach.tv/gesundheitskongresse/schlafkongress/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alexander der GesundCoach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv

Alexander der GesundCoach ist unter anderem Ergonomiecoach, Hyposecoach & SUPRA-Coach und hilft Menschen dabei gesünder, glücklicher und länger zu leben.

———————–

* Affiliate-Link / Werbelink

Pressekontakt:

Alexander der GesundCoach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupferexplorer Camino startet Bohrvorbereitungen auf Los Chapitos