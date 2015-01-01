Leipziger Buchmesse 2026: Kostenlose Lesungen und Reisevortrag im BFW Leipzig bei „Leipzig liest“

Kea von Garnier und Thomas Bauer lesen und performen im Berufsförderungswerk (BFW Leipzig). Kommen Sie vorbei und genießen Sie auch in diesem Jahr wieder zwei außergewöhnliche Lesungen.

Leipzig, März 2026 – Im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2026 und des Lesefestivals „Leipzig liest“ lädt das Berufsförderungswerk (BFW Leipzig) zu zwei besonderen und kostenlosen Veranstaltungen in Leipzig ein. Besucherinnen und Besucher erwartet am 19. und 20. März 2026 ein abwechslungsreiches Programm mit Literatur, Musik und eindrucksvollen Reisegeschichten.

Als externer Veranstaltungsort von „Leipzig liest“ bietet das BFW Leipzig spannende Lesungen in Leipzig sowie kulturelle Highlights für alle, die die Buchmesse abseits der großen Hallen erleben möchten.

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Lesung in Leipzig: Kea von Garnier präsentiert „Restsommer“

Am Donnerstag, 19. März 2026, ist die Autorin Kea von Garnier im Bistro des BFW Leipzig zu Gast. Die junge Schriftstellerin, die in Königstein im Taunus und Hildesheim lebt, studiert Literarisches Schreiben und arbeitet als Autorin, Bloggerin und Schreibmentorin.

In ihrem Debütroman „Restsommer“ erzählt sie die Geschichte von Dominik, der zwischen familiärer Verantwortung und eigenen Lebensträumen seinen Weg finden muss. Die Lesung zur Leipziger Buchmesse 2026 verspricht einen emotionalen und atmosphärischen Abend über erste Liebe, Abschiede und Neuanfänge.

Termin: Donnerstag, 19. März 2026

Ort: Bistro im BFW Leipzig, Georg-Schumann-Straße 148, 04159 Leipzig

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr

Weitere Infos unter: Veranstaltungen BFW Leipzig

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Reisevortrag Leipzig: Thomas Bauer nimmt Besucher mit durch Asien

Am Freitag, 20. März 2026, folgt ein weiteres Highlight bei „Leipzig liest in Leipzig“: Der Abenteurer und Autor Thomas Bauer präsentiert einen multimedialen Reisevortrag über Asien in Leipzig.

Gemeinsam mit der Band „Angels‘ Share“ verbindet er eindrucksvolle Fotografie mit Live-Musik und persönlichen Geschichten. Seine Reise führt entlang des Mekong durch Laos, Kambodscha, Thailand und Malaysia, über die japanische Pilgerroute auf Shikoku bis hin zur Umrundung des heiligen Berges Kailash in Tibet.

Die Veranstaltung zählt zu den besonderen Events zur Leipziger Buchmesse 2026 und verbindet Fernweh, Humor und außergewöhnliche Erlebnisse.

Termin: Freitag, 20. März 2026

Ort: Aula im BFW Leipzig, Georg-Schumann-Straße 148, 04159 Leipzig

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr

Weitere Infos unter: Veranstaltungen BFW Leipzig

Kostenlose Veranstaltungen in Leipzig – alle Infos auf einen Blick

* Eintritt frei – kostenlose Events zur Leipziger Buchmesse 2026

* Keine Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze, keine Reservierung möglich)

* Speisen und Getränke im Bistro des BFW Leipzig erhältlich

* Bücherverkauf und Autogrammstunden vor und nach den Veranstaltungen

* Barrierearmer Veranstaltungsort

Mit diesen beiden Veranstaltungen positioniert sich das BFW Leipzig erneut als attraktiver Kulturort während der Leipziger Buchmesse 2026. Die Kombination aus Lesung in Leipzig, Reisevortrag und Live-Musik macht das Programm zu einem besonderen Tipp im Rahmen von „Leipzig liest“.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, frühzeitig zu erscheinen, um sich einen Platz zu sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

Deutschland

fon ..: 03419175394

web ..: https://bfw-leipzig.de/

email : heiden.kathy@bfw-leipzig.de

Seit 35 Jahren ist das Berufsförderungswerk Leipzig als Spezialist auf dem Gebiet Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) tätig. Hier werden Menschen ausgebildet und bedarfsorientiert unterstützt, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben scheiden mussten. Mit individuellen Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen werden neue Möglichkeiten für den Weg zurück ins Arbeitsleben angeboten. Die Angebote als überregionaler Dienstleister auf den Gebieten Beratung, Diagnostik und Assessment, Qualifizierung, Prävention und

Rehabilitation stehen neben der Hauptstelle in Leipzig auch in der Außenstelle in Chemnitz zur Verfügung. Die beruflichen Trainingszentren (BTZ am BFW) in Leipzig und Chemnitz, ergänzen das Angebot speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger Beitrag nicht nur um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, sondern diese tragen auch durch die Orientierung am Arbeitsmarkt zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wirtschaft bei.

Darüber hinaus bietet das BFW Leipzig verschiedene Fortbildungsangebote für Unternehmen an. Hierbei werden die Wünsche von Industrie und Wirtschaft nach bedarfsgerecht ausgebildeten Arbeitskräften berücksichtigt. Auf Wunsch werden die Fachkräfte arbeitsplatzbezogen, berufsbegleitend und individuell geschult.

Pressekontakt:

Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

fon ..: 03419175394

email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de

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