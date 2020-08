Leistungsprobleme im Unternehmen erkennen und lösen

Eigene Leistungsprobleme im Zeitalter der Digitalisierung und der Globalisierung werden vom Wettbewerb nicht verziehen und haben teilweise fatale Folgen. Deshalb ist eine Behandlung unabdingbar!

Unternehmen haben nicht nur mit ihrem Wettbewerb zu kämpfen oder damit, dass Aufträge ausbleiben oder storniert werden. Auch Leistungsprobleme innerhalb des Unternehmens können einen erheblichen Schaden anrichten. Leclere Solutions hilft Unternehmen dabei, die Leistungsprobleme zu besiegen. Eine effektive und langfristige Lösung ist allerdings nur möglich, wenn Unternehmen die wahre Ursache dafür herausfinden. Es hilft nicht, an einem einzelnen Symptom herumzudoktern – es braucht eine vollständige Diagnose.

Was einfach klingt, scheitert in der Praxis, da die nötige Objektivität fehlt

Es ist nämlich gar nicht so einfach die Wurzel des Übels zu finden, wenn der potenzielle Konfliktlöser selber als betroffene Partei involviert ist. Ein neutraler Berater kann hier Abhilfe schaffen.

Dieser Ansatz ist absolut nachvollziehbar, wenn man mal die vielfältigen Gründe für Leistungsprobleme von Mitarbeitern betrachtet. Diese können zum Beispiel sein:

o fehlende Motivation oder fehlende Anerkennung

o Mitarbeiter fühlen sich nicht ausreichend einbezogen

o Mitarbeiter fühlen sich überfordert

o mangelhafte interne Kommunikation

o private Probleme

Diese Gründe sind in der Regel nicht durch ein oder zwei Gespräche aus der Welt geräumt. Gerade wenn es sich um Gründe handelt, die nicht beim Mitarbeiter selber liegen, sondern durch die Organisation oder die Struktur bedingt sind, ist das ein längerer Prozess. Doch es lohnt sich!

Möchten Sie, dass Leistungsprobleme der Vergangenheit angehören?

Leclere Solutions hilft Unternehmen dabei, die wahren Ursachen dafür herauszufinden, dass Mitarbeiter nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Einer der Ansätze in der Beratung ist, dass die Belegschaft in die Lösungsgestaltung mit einbezogen wird. Das sorgt per se schon für mehr Zufriedenheit und ist eine Form der Wertschätzung und Anerkennung.

Führen Sie ein Unternehmen und möchten noch erfolgreicher sein? Dann schaffen Sie Transparenz und verbessern die Kommunikation. Leclere Solutions weiß, wie es geht und hilft Ihnen dabei. Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft! Überzeugen Sie sich selbst von den bewährten Methoden und vereinbaren ein unverbindliches Beratungsgespräch: www.meinefirmaveraendern.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LECLERE Solutions

Herr Jean-Claude Leclere

Fahrenheit Straße 1

28359 Bremen

Deutschland

fon ..: 04212208215

web ..: http://www.meinefirmaveraendern.de

email : leclere@leclere-solutions.com

LECLERE SOLUTIONS wurde von Jean-Claude Leclère gegründet. Er studierte Marketing und Informatik in Metz und Paris. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt er sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Innovationskraft in Unternehmen. Seine Erfahrung und Wertorientierung haben ihn zur Entwicklung des CS/I®-Modells inspiriert. In Kooperation mit der Universität Bremen entwickelt er dieses Modell kontinuierlich weiter.

Jean-Claude Leclère vertritt in seinem Konzept den Ansatz, dass Innovation und nachhaltiges Wirtschaften sich gegenseitig verstärken, wenn sie systematisch und konsequent im Unternehmen umgesetzt werden.

Zusätzlich ist Jean-Claude Leclère TÜV zertifizierter Experte für Kanban, Certified Expert in Design Thinking und Innovationsmanagement und BVMW-geprüfter Berater für mittelständische Unternehmen.

