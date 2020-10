Leiterplatten online fertigen lassen

leiter-platten.de ist das bekannte Auftragsportal und bringt Geschwindigkeit in die digitale Elektronikfertigung, weshalb lange Lieferzeiten und Kapazitätsengpässe bei der Beschaffung von Leiterplatte

Schneller Angebotsservice

Die Beschaffung von Leiterplatten ist in vielen Fällen aufgrund der speziellen Anforderungen meist ein komplexer und zeitintensiver Vorgang. So ist das erklärte Ziel von leiter-platten.de, den Beschaffungsprozess für Leiterplatten so schnell und einfach wie möglich zu gestalten. Dabei können mit einem intelligenten Service kundenspezifische Angebote zum gewünschten Termin eingeholt und die Preise und Lieferzeiten geprüfter EMS-Dienstleister verglichen werden, weshalb herkömmliche Angebotsanfragen und zeitaufwändigen Recherchen nach passenden Lieferanten entfallen.

Geprüfte EMS-Dienstleister

Durch ein umfangreiches Lieferantennetzwerk mit geprüften EMS-Dienstleistern aus Deutschland können freie Fertigungskapazitäten sofort bereitgestellt werden, weshalb Einkäufer von schnellen Lieferzeiten und Lohnfertiger von einer weitgehenden Auslastung profitieren. Dabei durchlaufen alle angeschlossenen Fertigungspartner für die Ermittlung der jeweiligen Stärken einen genauen Prüfprozess, weshalb für jeden Auftrag der passende EMS-Dienstleister vermittelt wird.

Umfassendes Leistungsangebot

Alle Lieferanten auf leiter-platten.de sind spezialisierte Fachbetriebe für die Komplettfertigung von Leiterplatten, elektronischen Baugruppen und Geräten. Das Leistungsangebot umfasst dabei das ganze Spektrum einer modernen Elektronikfertigung mit allen dazugehörigen EMS-Dienstleistungen. Dabei werden günstige Leiterplatten in einfacher Ausführung oder mehrlagige Multilayer nach Kundenvorgabe entwickelt und einbaufertig in allen Losgrößen hergestellt. Ein weiterer Schwerpunkt bildet dabei die Leiterplattenbestückung mittels SMD- und THT-Technologie, weshalb alle Lieferanten auf unserem B2B-Marktplatz über automatisierte Bestückungsautomaten und modern eingerichtete Handarbeitsplätze verfügen.

Moderne Produktion

Der Maschinenpark aller EMS-Dienstleister ist auf die Herausforderungen rund um das Thema Industrie 4.0 ausgelegt und alle Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrungen, weshalb jede Anfrage mit kürzesten Taktzeiten und engsten Toleranzen realisiert werden kann.

Und so geht’s

1. Schritt: Angabe der Kontaktdaten für technische Rückfragen

2. Schritt: Angabe von Auftragsdetails, Angebots- und Liefertermin

3. Schritt: Datei-Upload der Zeichnungen (PDF, DXF, STEP)

4. Schritt: Einholen kundenspezifischer Vergleichsangebote

5. Schritt: Auftragsvergabe und Bestellung der gewünschten Produkte

Fazit

Mit leiter-platten.de steht Kunden ein Service zur Verfügung bei dem Einkäufer von Qualität, fairen Preise und schnellen Lieferzeiten profitieren und Lieferanten durch qualifizierte Anfragen erfolgreich neue Kunden gewinnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

leiter-platten.de

Herr Mike Warth

Robert-Koch-Str. 3

76476 Bischweier

Deutschland

fon ..: 072225951486

web ..: https://leiter-platten.de

email : info@leiter-platten.de

