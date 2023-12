Leitfaden für eine erfolgreiche Group-Fitness

Group-Fitness ist in vielen Fitnessstudios Stiefkind Nummer eins. Diesen großen Fehler begehen viele Fitnesscenterbetreiber.

Denn Group-Fitness kann professionell organisiert eine sprudelnde Gewinnquelle für Ihre Anlage sein. Längst hat die Sparte Gymnastik den Fitness-Bereich in der Gewinnabrechnung nahezu überholt.

In vielen Sportanlagen wird dem Kunden häufig als erstes oder aber ausschließlich Fitness angeboten. Group-Fitness läuft, wenn überhaupt, so ganz nebenbei mit. So kann Group-Fitness natürlich kein Erfolg werden.

Bereits beim Beratungstermin sollte der Kunde gefragt werden: „Möchten Sie alleine oder in der Gruppe trainieren?“. Mancher Kunde wird sich angesichts der Alternative vielleicht sogar für Gymnastik entscheiden.

Halbe Sachen, halber Erfolg!

Wollen Sie den Erfolg, brauchen Sie auf Dauer eine(n) fest angestellte(n) Group-Fitness -Leiter(in). Denn mit einer halbherzig arbeitenden Kraft, die darüber hinaus nicht Vollzeit tätig ist, können Sie den Erfolg im Gymnastikbereich nicht erfolgreich verbuchen.

Die festangestellte Fachkraft muss in der Lage sein, ihren Bereich völlig eigenständig zu betreuen: Sie hat ihren eigenen kleinen Mitarbeiterstab, macht die Personal­ Politik, stellt selbst die Dienstpläne auf und organisiert weitgehend eigenständig das Gymnastik-Programm der Fitnesscenter. Dies gilt auch für Promotion und Außenwerbung. Stellen Sie deshalb ausschließlich Mitarbeiter ein, die in der Lage sind, selbständig zu denken und zu handeln bzw. eigene Entscheidungen treffen können.

Es muss zusätzlich jedes Quartal ein Treffen mit allen Gymnastik – Mitarbeitern einberufen werden, um wichtige Entscheidungen zu besprechen und zu fällen.

Sommer- Winter Gymnastik-Plan.

Präsentieren Sie häufiger einen neuen Plan mit geänderten Zeiten und neuen Angeboten, etwa der Erstellung eines Winter- und eines Sommergymnastikplans.

Lassen Sie zwei Gymnastik-Pläne entwerfen:

Einer von ihnen hat die Größe einer XL Postkarte (Quadrat XL 21 x 21 cm) und wird auch als solche an Kunden und ehemalige Mitglieder verschickt. So sind auch diejenigen über das Angebot in Ihrer Anlage informiert, die gekündigt haben, und verspüren wieder Lust auf Sport in Ihrem Fitnessstudio.

Auf der Rückseite der Karte wird ein (QR Code) Wertscheck aufgedruckt: Bringen Sie zwei Freunde zum Testen mit – kostenlos! ·- so locken Sie potentielle Kunden in die Anlage.

Ein weiterer Gymnastikplan liegt in Ihrem Studio zum Mitnehmen aus, vorzugsweise sollte er beim Check-in an die Kunden verteilt werden. In Einrichtungen wie Friseure, Kosmetikshops oder Kooperationspartnern besteht die Möglichkeit, durch geschickte Platzierung aufmerksam zu machen. Auf der Planrückseite befinden sich Erklärungen, die darüber informieren, wofür welche der angebotenen Übungen nützlich und welche Übungen besonders für Anfänger geeignet sind.

Präsentieren Sie jede Woche einen neuen 1 minutigen Film über Ihr neue Kursprogramm auf Social-Media. Um wirklich aufzufallen und das Interesse der Menschen aufrechtzuerhalten, benötigen Sie ein Alleinstellungsmerkmal wie Live-Herzfrequenzverfolgung. All dies führt zu einem einzigartigen Kundenerlebnis für Ihren Fitnessclub, dass Sie von der Konkurrenz abhebt. Nicht vergessen in ein Sommer Plan gehört auch Outdoor Aktivitäten wie, Lauftreffs, Fahrrad Tours und Outdoor Yoga.

Vertretungsplan und Notruf Dienst.

Nicht wenige Fitnessstudios haben Probleme mit den Vertretungsplänen. Um viele unangenehme Situationen und Ärger mit Kunden zu vermeiden, wäre es sinnvoll, einen speziell für bestimmte Themen zuständigen Mitarbeiter einzustellen.

Regel Nr 1: Es gibt keinen last Minute Vertretungsplan, was bedeutet, dass wenn ein Trainer am gleichen Tag eine Vertretung benötigt, wird seine letzte Stunde nicht vergütet, (er erhält einen Minuspunkt). Bei der Einstellung werden diese Regeln schriftlich vereinbart.

Regel Nr 2: Es muss eindeutig festgelegt werden und damit für alle transparent sein, wer im Notfall für einen unvorhergesehenen Trainerausfall einspringt. Zur Verfügung stehen sollte ein solcher Plan im 14 Tage Zyklus. Die Kenntnisnahme sollten alle Trainer durch ihre Unterschrift bestätigen.

Was der Kunde nicht kennt …

Sie kennen das Problem: Viele Kurse sind nicht ausgelastet, weil der Kunde sie einfach nicht kennt. Je besser Sie den Kunden informieren, desto eher wird er auch Kurse besuchen, die ihm bis dahin unbekannt waren. Eine Möglichkeit dazu ist, eine kurze Erklärung des Programms auf die Rückseite des Gymnastikplans aufzudrucken. Anhand einer Wertetabelle können Sie gleichzeitig über Intensität (blaue, gelbe, orangefarbene und rote Kurse), den Zweck informieren und darüber aufklären, welche Kurse für Anfänger besonders geeignet sind. Die Erklärung auf dieser Fitness-Karte müsste dabei so kurz und präzise wie möglich sein.

Versuchen Sie, neue Fitness Mitglieder vor allem in die Kurse zu schicken, die ohnehin noch nicht so gut belegt sind. Dadurch halten Sie die Gruppen in den anderen Kursen klein und erhöhen die Auslastung in schwach besetzten Lektionen. Außerdem fördert es das Gruppengefühl, da alle Mitglieder dieses Kurses sich und den Trainer gleichzeitig kennengelernt haben. Schwach genutzte Kurse könnten zusätzlich in der Zeitung beworben werden.

