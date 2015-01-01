Leitfaden für Skizzen: Andreas Rind veröffentlicht neue Auflage für PTC Creo Parametric

Andreas Rind bringt die neue Auflage seines „Leitfaden für Skizzen“ heraus: Praxiswissen für stabile PTC Creo Parametric Skizzen, jetzt auch bei Amazon erhältlich.

Koblenz/Urbar. Wer mit PTC Creo Parametric konstruiert, kennt das Problem: Eine Skizze wirkt zunächst stabil, doch sobald sich ein Maß oder eine Referenz ändert, gerät das ganze Modell ins Wanken. Genau an diesem Punkt setzt Andreas Rind, Gründer von arinda und CAD-Berater für den deutschsprachigen Raum, seit Jahren an. Mit der komplett überarbeiteten 5. Auflage seines Buchs „Leitfaden für Skizzen“ bringt er sein über 25-jähriges Praxiswissen als Konstrukteur und Trainer nun in einer deutlich erweiterten Fassung heraus. Das Buch ist ab sofort auch bei Amazon erhältlich.

Warum Skizzen über die Stabilität ganzer CAD-Modelle entscheiden

Skizzenbasierte Konstruktionselemente bilden das Fundament jedes 3D-Modells. Werden sie ohne klares System aufgebaut, summieren sich kleine Ungenauigkeiten zu Modellen, die bei Änderung häufig neu repariert werden müssen. Für Konstrukteure bedeutet das: mehr Zeit im Fehlerbehebungsmodus, weniger Zeit für die eigentliche Entwicklungsarbeit. Andreas Rind hat diese Beobachtung aus tausenden Kundenmodellen und über 6.000 geschulten Teilnehmern zur Grundlage seiner arinda-Konstruktionsmethodik gemacht.

„Nichts ist in der Konstruktion so beständig wie die Änderung“, sagt Andreas Rind. „Wer seine Skizzen von Anfang an nach einem klaren System aufbaut, spart sich nicht nur Zeit bei jeder Anpassung, sondern gewinnt vor allem wieder Freiraum für das, worum es eigentlich geht: gute Ideen umzusetzen.“

Das steckt in der neuen Auflage

Für die 5. Auflage hat Rind das Buch nach eigener Aussage komplett neu geschrieben und um Leser-Feedback ergänzt – die Seitenzahl hat sich dadurch verdreifacht. Kernstück bleibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in sechs Etappen, mit der sich Skizzen in PTC Creo Parametric so aufbauen lassen, dass sie stabil, nachvollziehbar und einfach änderbar sind. Die beschriebene Methodik ist dabei nicht auf Creo beschränkt, sondern lässt sich laut Rind auch auf andere parametrische CAD-Systeme übertragen.

Praxisnah macht das Buch vor allem eines: Es erklärt neben reiner Software-Bedienungslogik, warum bestimmte Vorgehensweisen zu stabileren Ergebnissen führen. Genau diese Trennung zwischen „Software bedienen“ und „Konstruktion verstehen“ ist das, was die arinda-Methodik grundsätzlich von klassischen Anwenderschulungen unterscheidet.

Vom Buch zur Methodik: Wie sich das Angebot von arinda einordnet

Das Buch steht nicht isoliert, sondern ergänzt das Beratungs- und Schulungsangebot der arinda. Unternehmen, die ihre CAD-Prozesse grundsätzlich überprüfen möchten, finden mit dem CAD-QuickCheck einen niedrigschwelligen Einstieg. Wer seine Belegschaft strukturiert auf parametrische Konstruktion umstellt, greift auf die Einführungsschulung für parametrische Konstruktion zurück. Der „Leitfaden für Skizzen“ richtet sich dagegen direkt an einzelne Konstrukteure, die eigenständig und sofort umsetzbar an ihrer Skizziertechnik arbeiten wollen – unabhängig davon, ob ein Unternehmen aktuell in eine Schulung investiert oder nicht.

Damit schließt das Buch eine Lücke: Es macht einen zentralen Baustein der arinda-Konstruktionsmethodik über den Schulungsraum hinaus zugänglich – für Konstrukteure, die lieber in Eigenregie lernen, aber auf geprüftes Praxiswissen zurückgreifen möchten.

Verfügbarkeit

Die 5. Auflage des „Leitfaden für Skizzen“ ist ab sofort bei Amazon sowie direkt über arinda.de erhältlich. Weitere Informationen zum Buch und ein Einblick in die arinda-Konstruktionsmethodik finden sich unter Leitfaden für Skizzen.

Über arinda

Die arinda Inh. Andreas Rind mit Sitz in Urbar bei Koblenz ist spezialisiert auf CAD-Beratung und Schulungen rund um PTC Creo Parametric. Gründer Andreas Rind, ausgebildeter Maschinenbau-Techniker und seit 1998 im Bereich parametrische Konstruktion tätig, hat mit der arinda-Konstruktionsmethodik seit 2016 einen eigenen Ansatz entwickelt, der Unternehmen und Konstrukteuren im gesamten deutschsprachigen Raum dabei hilft, CAD-Modelle stabil, flexibel und nachhaltig aufzubauen. arinda steht für: Durchblicken. Anwenden. Umsetzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

arinda

Herr Andreas Rind

Kirchstraße 9

56182 Urbar

Deutschland

fon ..: +492612016854

web ..: https://arinda.de/

email : info@arinda.de

Die arinda Inh. Andreas Rind mit Sitz in Urbar bei Koblenz ist spezialisiert auf CAD-Beratung und Schulungen rund um PTC Creo Parametric. Gründer Andreas Rind, ausgebildeter Maschinenbau-Techniker und seit 1998 im Bereich parametrische Konstruktion tätig, hat mit der arinda-Konstruktionsmethodik seit 2016 einen eigenen Ansatz entwickelt, der Unternehmen und Konstrukteuren im gesamten deutschsprachigen Raum dabei hilft, CAD-Modelle stabil, flexibel und nachhaltig aufzubauen. arinda steht für: Durchblicken. Anwenden. Umsetzen.

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Herr Andreas Rind

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