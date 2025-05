Leitfaden „Klinefelter-Syndrom und Familienwunsch“ bietet umfassende Orientierung für Betroffene

Der Leitfaden richtet sich an Jugendliche, junge Männer, Eltern und Partner:innen, die mit der Unfruchtbarkeit aufgrund des Klinefelter-Syndroms konfrontiert sind.

Köln, Mai 2025

Soeben erschien der Leitfaden „Klinefelter-Syndrom und Familienwunsch“, der wichtige Informationen und persönliche Erfahrungen zu einem zentralen Thema für viele Klinefelter-Betroffene bietet: dem Kinderwunsch.

Das Klinefelter-Syndrom ist eine genetische Anomalie, bei der betroffene Männer ein zusätzliches X-Chromosom besitzen. Dies kann eine Reihe körperlicher, hormoneller und sozialer Auswirkungen haben – darunter eine verringerte Testosteronproduktion, die zu Unfruchtbarkeit führen kann. Neben den physischen Aspekten können auch kognitive und emotionale Herausforderungen auftreten, was die Diagnose und die Lebensbewältigung für die Betroffenen erschwert.

Der Leitfaden richtet sich an Jugendliche, junge Männer, Eltern und Partner:innen, die mit der Unfruchtbarkeit aufgrund des Klinefelter-Syndroms konfrontiert sind und nach Lösungsansätzen suchen, um ihren eigenen Familienwunsch zu realisieren. Das Werk gibt einen fundierten Überblick über medizinische Möglichkeiten und die emotionalen Herausforderungen, die mit dem Thema Kinderwunsch verbunden sind.

Einfühlsame Begleitung auf der Reise zum Familienwunsch

Der Leitfaden wurde von Dirk Müller, Vorstand des Selbsthilfevereins 47xxy, der Pädagogin Regina Dohmen und der Angehörigen Lioba Schneider herausgegeben. Die Herausgeber:innen betonen die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung des Themas:

„Es geht nicht nur um medizinische Lösungen, sondern auch um die emotionalen, sozialen und kulturellen Aspekte, die damit verbunden sind“, erklärt Dirk Müller. „Wir wollen den Menschen, die sich mit diesen Herausforderungen konfrontiert sehen, Orientierung und Unterstützung bieten.“

Inhalt des Leitfadens

Der Leitfaden umfasst eine Vielzahl von Themen, die für Klinefelter-Betroffene und ihre Familien von Bedeutung sind:

* Interviews mit Betroffenen und Angehörigen über ihre Erfahrungen mit Unfruchtbarkeit, Samenbank, Mikro-TESE und IVF.

* Antworten und Statements von Fachärzt:innen und Professor:innen zu medizinischen Verfahren und deren Erfolgsaussichten.

* Reflexionen über den Wunsch nach einem Kind sowie das Leben ohne Kind.

Der Leitfaden stellt vor allem die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen von Klinefelter-Betroffenen in den Mittelpunkt und möchte eine informierte und selbstbestimmte Entscheidungsfindung ermöglichen.

Zitat der Herausgeber

_“Wir möchten den Betroffenen nicht nur medizinische Fakten näherbringen, sondern ihnen auch helfen, ihre persönlichen und emotionalen Herausforderungen besser zu verstehen und zu bewältigen. In unserem Leitfaden kommen Menschen zu Wort, die diese Reise bereits hinter sich haben. Ihre Geschichten sind von unschätzbarem Wert für diejenigen, die vor der gleichen Entscheidung stehen.“_

Vorwort von Erich Irlstorfer

Das Vorwort des Leitfadens wurde von Erich Irlstorfer, bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages und des Ausschusses für Gesundheit, verfasst.:

_“Gerade der Familienwunsch stellt für Menschen mit Klinefelter-Syndrom und ihre Angehörigen eine besondere Herausforderung dar. Diese Publikation greift die Thematik auf und zeigt eindrucksvoll, wie wichtig eine einfühlsame und fundierte Begleitung in diesem sensiblen Bereich ist.“_

Verfügbarkeit

Der Leitfaden „Klinefelter-Syndrom und Familienwunsch“ ist über den Selbsthilfeverein 47xxy Klinefelter Syndrom e.V. erhältlich. Weitere Informationen können über die Website des Vereins abgerufen werden: www.47xxy-klinefelter.de.

