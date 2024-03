Lekoni erweitert Angebot mit qualitativ hochwertigen Baby- und Kinderzimmermöbeln

Die Expansion in die Kategorie Baby- und Kinderzimmermöbel stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte des renommierten Wohntextil- und Einrichtungsunternehmens dar.

Neuss, 15. März 2024 – Lekoni, ein führender Anbieter von individuellen und qualitativ hochwertigen Wohntextilien und Einrichtungsprodukten, hat heute eine neue Produktlinie für Baby- und Kinderzimmer vorgestellt. Ab sofort gibt es exklusive Wickelkommoden, Kinderbetten und Kleiderschränke in ihrem Online-Shop.

Neue Produktlinie erweitert Angebot

Die Expansion in die Kategorie Baby- und Kinderzimmermöbel stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte des renommierten Wohntextil- und Einrichtungsunternehmens dar. „Die Einführung neuer Produkte soll unser Sortiment erweitern. Wir bieten nur ausgewählt hochwertige Produkte an, Lekoni approved.“, so Volker Königshofen, der Geschäftsführer von Lekoni. Mit dieser Erweiterung erfüllt Lekoni das Bedürfnis seiner Kundinnen und Kunden nach hochwertigen, individuellen und zugleich funktionellen Möbeln für den Kinderbereich.

Durchdachte Designs und ausgezeichnete Handwerkskunst

Die neuen Möbel für Baby- und Kinderzimmer vereinen in bewährter Lekoni-Marnier Stil, Qualität und Funktionen. Sie spiegeln die Unternehmensphilosophie wider, dass nur das Beste gut genug ist für die wertvollen Momente des Familienlebens. Darunter fallen komfortable und sichere Kinderzimmermöbel, die nicht nur funktional, sondern auch stilvoll sind und jedes Kinderzimmer zu etwas ganz Besonderem machen. „Unsere Philosophie hat uns stets dazu motiviert, Produkte zu empfehlen, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Mit diesen neuen Möbeln für Baby- und Kinderzimmer setzen wir dieses Engagement fort.“, sagte Königshofen. Die große Auswahl an hochwertigen Komplettzimmern, Wickelkommoden, Kinderbetten und Kleiderschränken ermöglicht es den Eltern, das perfekte Kinderzimmer nach ihren Wünschen zusammenzustellen. Alle Möbelstücke sind sorgfältig gefertigt und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards. Die neuen Möbelstücke sind ab dem 15.03.2024 in Lekonis Online-Shop erhältlich. Kunden, Medien und Interessierte sind eingeladen, die neue Produktlinie online zu betrachten.

