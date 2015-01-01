Lesepaten in Mössingen: Acht neue Mentorinnen starten nach den Herbstferien

41 Engagierte begleiten Kinder beim Lesenlernen – BürgerStiftung freut sich über wachsenden Kreis und sucht weitere Unterstützung

Der Kreis der Lesepaten in Mössingen wächst weiter: Acht neue Lesementorinnen und -mentoren der BürgerStiftung Mössingen haben ihre Ausbildung abgeschlossen und werden nach den Herbstferien an den Grundschulen starten. Damit unterstützen nun 41 Ehrenamtliche Kinder beim Lesenlernen – geduldig, individuell und mit viel Herz.

„Der Bedarf an Leseförderung ist nach wie vor hoch“, sagt Projektleiterin Sibylle Gisbert. „Darum freuen wir uns sehr über alle, die sich bereit erklären, eine Lesepatenschaft zu übernehmen. Die Kinder reagieren begeistert – und viele Mentorinnen berichten, dass sie selbst unglaublich bereichernde Erfahrungen machen.“

Mehr Aufwand – mehr Wirkung

Mit der wachsenden Zahl der Engagierten steigt auch der organisatorische Aufwand. „Wir möchten unseren Lesementorinnen immer wieder neue Impulse und Materialien an die Hand geben“, erklärt Gisbert. „Dazu gehören auch Online-Treffen oder kleine Schulungsvideos. Das erfordert Zeit, Ideen – und natürlich auch finanzielle Mittel.“

Spenden willkommen

Für die Anschaffung pädagogischer Materialien und die laufende Betreuung des Projekts ist die BürgerStiftung auf Spenden angewiesen. Wer die Lesepatenschaften unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto der

Volksbank in der Region eG (IBAN DE63 6039 1310 0565 2660 04, Verwendungszweck _Lesepatenschaften_) tun oder sich als Stifterin oder Stifter engagieren.

Weitere Informationen gibt es bei der BürgerStiftung Mössingen unter 0163 9123738 oder info@buergerstiftung-moessingen.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bürgerstiftung Mössingen

Herr Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1 1

72116 Mössingen

Deutschland

fon ..: 01639123738

web ..: https://www.buergerstiftung-moessingen.de

email : l.gisbert@buergerstiftung-moessingen.de

Die BürgerStiftung Mössingen wurde im Dezember 2015 gegründet. Sie ist in Ergänzung der wichtigen Arbeit der kommunalen Organe sowie des wertvollen Wirkens zahlreicher Vereine Plattform und Dach für vielfältiges privates Engagement. Sie unterstützt unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Unternehmen und Betriebe sowie alle anderen hier ansässigen Institutionen sein mit dem Ziel, Mössingen als eine lebendige und liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln.

Die Stiftung ist Ausdruck einer auf Selbstverantwortung setzenden Bürgerschaft, in die Jung und Alt, Alleinstehende und Familien, Einheimische und Zugezogene gleichermaßen integriert sind und in der Platz ist für Kräfte der Innovation unter Bewahrung der Identität und des historischen Erbes unserer Stadt.

Pressekontakt:

Bürgerstiftung Mössingen

Herr Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1 Löwenstein

Mössingen 72116

fon ..: 01639123738

email : l.gisbert@buergerstiftung-moessingen.de

