  • LET’S TALK ABOUT CHARISMA – Das Live-Event zum Buchbestseller

    Julia Sperling-Behne M.A., Bestsellerautorin & Top-Speakerin, bringt am 05.12.25 in Augsburg die Essenz von „Die Charisma-Revolution“ auf die Bühne – für mehr Bewusstsein, Herz & Menschlichkeit.

    BildDie Charisma-Revolution live in Augsburg

    Julia Sperling-Behne präsentiert am 05. Dezember 2025 das exklusive Live-Event im Hotel Maximilian’s*****

    – ein Abend voller Wissen, Inspiration und Begegnung

    Augsburg, den 20. Oktober 2025 –
    In einer Welt, die lauter, schneller und komplexer wird, setzt Bestsellerautorin, Mentorin, Podcast-Host und Top-Speakerin Julia Sperling-Behne M.A. ein Zeichen für mehr Bewusstsein, Herz und Menschlichkeit in Führung und Business.

    Am 05. Dezember 2025 präsentiert sie das Live-Event „LET’S TALK ABOUT CHARISMA“ im renommierten Hotel Maximilian’s***** in Augsburg – ein Abend, der inspiriert, verbindet und die Essenz ihres Buchbestsellers „Die Charisma-Revolution“ lebendig werden lässt.
    Das Event ist der Motivations- und Inspirationsbooster für ein glückliches und erfolgreiches 2026 – voller Energie, Achtsamkeit und echter Begegnung.

    (Hinweis: Das Event wird eigenständig von Julia Sperling-Behne veranstaltet. Das Hotel fungiert ausschließlich als Veranstaltungsort.)

    Charisma – mehr als Ausstrahlung: Eine Haltung des Miteinanders

    Charisma ist kein Talent, sondern eine Entscheidung – eine bewusste Wahl für Echtheit, Präsenz und Menschlichkeit.

    Julia Sperling-Behne zeigt, wie authentische Wirkung und moderne Führung dort entstehen,
    wo Wertschätzung, Klarheit und Bewusstsein zusammentreffen.

    „Die Charisma-Revolution beginnt, wenn Menschen sich gegenseitig sehen – nicht bewerten. Wenn Kommunikation nicht trennt,
    sondern verbindet.“
    “ Julia Sperling-Behne

    Das Event richtet sich an Unternehmer:innen, Führungskräfte, Medien- und Kulturschaffende sowie an Menschen, die Wirkung nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst gestalten wollen.

    Ein Abend, der inspiriert und verbindet

    Die Besucher:innen erwartet ein facettenreiches Programm mit Impulsen, Begegnung und spürbarer Energie:

    * Live-Keynote: _Die Charisma-Formel – Prinzipien für authentische Wirkung, emotionale Präsenz & ganzheitlichen Erfolg
    * Special Guest aus Hamburg: Jutta Sperling – Unternehmerin, Master of Medicine (Univ. Guangxi/China) und Pionierin
    des Bewusstseins mit ihrer Methode SPERLINGSMIR®
    * Erlebnisräume für Achtsamkeit, Selbstreflexion & Austausch
    * Networking & Signierstunde
    * Presse-Lounge & Medienkontakt vor Ort

    „Wirkung entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Verbindung – durch das ehrliche Miteinander von Mensch zu Mensch.“
    “ Julia Sperling-Behne

    Eventdetails:
    Datum: Freitag, 05. Dezember 2025

    Ort: Hotel Maximilian’s*****, Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

    Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 17:00 Uhr

    Tickets & Anmeldung: www.juliasperlingbehne.com/events

    Angebot: Für kurze Zeit 20 % Rabatt auf alle Basic-Tickets mit dem Code Erfolg20

    Hinweis: Die Teilnahme ist ticketbasiert.
    Pressevertreter:innen erhalten auf Anfrage personalisierte Pressetickets mit bevorzugtem Zugang.

    Akkreditierungen bitte per E-Mail an: support@juliasperlingbehne.com

    „LET’S TALK ABOUT CHARISMA“ ist kein gewöhnliches Event –
    es ist ein Abend, der inspiriert, bewegt und Menschen stärkt, ihr volles Potenzial zu leben.
    Ein Erlebnis, das als Motivations- und Inspirationsbooster für ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2026 wirkt – und zeigt,
    dass wahrer Erfolg mit Bewusstsein beginnt, mit Wertschätzung wächst und durch Verbindung lebt.

