LET’S TALK ABOUT CHARISMA – Das Live-Event zum Buchbestseller
Julia Sperling-Behne M.A., Bestsellerautorin & Top-Speakerin, bringt am 05.12.25 in Augsburg die Essenz von „Die Charisma-Revolution“ auf die Bühne – für mehr Bewusstsein, Herz & Menschlichkeit.
Die Charisma-Revolution live in Augsburg
Julia Sperling-Behne präsentiert am 05. Dezember 2025 das exklusive Live-Event im Hotel Maximilian’s*****
– ein Abend voller Wissen, Inspiration und Begegnung
Augsburg, den 20. Oktober 2025 –
In einer Welt, die lauter, schneller und komplexer wird, setzt Bestsellerautorin, Mentorin, Podcast-Host und Top-Speakerin Julia Sperling-Behne M.A. ein Zeichen für mehr Bewusstsein, Herz und Menschlichkeit in Führung und Business.
Am 05. Dezember 2025 präsentiert sie das Live-Event „LET’S TALK ABOUT CHARISMA“ im renommierten Hotel Maximilian’s***** in Augsburg – ein Abend, der inspiriert, verbindet und die Essenz ihres Buchbestsellers „Die Charisma-Revolution“ lebendig werden lässt.
Das Event ist der Motivations- und Inspirationsbooster für ein glückliches und erfolgreiches 2026 – voller Energie, Achtsamkeit und echter Begegnung.
(Hinweis: Das Event wird eigenständig von Julia Sperling-Behne veranstaltet. Das Hotel fungiert ausschließlich als Veranstaltungsort.)
Charisma – mehr als Ausstrahlung: Eine Haltung des Miteinanders
Charisma ist kein Talent, sondern eine Entscheidung – eine bewusste Wahl für Echtheit, Präsenz und Menschlichkeit.
Julia Sperling-Behne zeigt, wie authentische Wirkung und moderne Führung dort entstehen,
wo Wertschätzung, Klarheit und Bewusstsein zusammentreffen.
„Die Charisma-Revolution beginnt, wenn Menschen sich gegenseitig sehen – nicht bewerten. Wenn Kommunikation nicht trennt,
sondern verbindet.“
“ Julia Sperling-Behne
Das Event richtet sich an Unternehmer:innen, Führungskräfte, Medien- und Kulturschaffende sowie an Menschen, die Wirkung nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst gestalten wollen.
Ein Abend, der inspiriert und verbindet
Die Besucher:innen erwartet ein facettenreiches Programm mit Impulsen, Begegnung und spürbarer Energie:
* Live-Keynote: _Die Charisma-Formel – Prinzipien für authentische Wirkung, emotionale Präsenz & ganzheitlichen Erfolg
* Special Guest aus Hamburg: Jutta Sperling – Unternehmerin, Master of Medicine (Univ. Guangxi/China) und Pionierin
des Bewusstseins mit ihrer Methode SPERLINGSMIR®
* Erlebnisräume für Achtsamkeit, Selbstreflexion & Austausch
* Networking & Signierstunde
* Presse-Lounge & Medienkontakt vor Ort
„Wirkung entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Verbindung – durch das ehrliche Miteinander von Mensch zu Mensch.“
“ Julia Sperling-Behne
Eventdetails:
Datum: Freitag, 05. Dezember 2025
Ort: Hotel Maximilian’s*****, Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg
Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 17:00 Uhr
Tickets & Anmeldung: www.juliasperlingbehne.com/events
Angebot: Für kurze Zeit 20 % Rabatt auf alle Basic-Tickets mit dem Code Erfolg20
Hinweis: Die Teilnahme ist ticketbasiert.
Pressevertreter:innen erhalten auf Anfrage personalisierte Pressetickets mit bevorzugtem Zugang.
Akkreditierungen bitte per E-Mail an: support@juliasperlingbehne.com
„LET’S TALK ABOUT CHARISMA“ ist kein gewöhnliches Event –
es ist ein Abend, der inspiriert, bewegt und Menschen stärkt, ihr volles Potenzial zu leben.
Ein Erlebnis, das als Motivations- und Inspirationsbooster für ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2026 wirkt – und zeigt,
dass wahrer Erfolg mit Bewusstsein beginnt, mit Wertschätzung wächst und durch Verbindung lebt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ConsultingForYou
Frau Julia Sperling-Behne
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
Deutschland
fon ..: +49 40 696328495 (Mo-Fr:
web ..: https://juliasperlingbehne.com/events
email : support@juliasperlingbehne.com
Julia Sperling-Behne lebt in Bayern und ist Bestsellerautorin, Mentorin und Top-Speakerin.
Mit ihrem interdisziplinären Ansatz aus Wirtschaftspsychologie, Kommunikations- und Bildungswissenschaften begleitet sie Menschen und Organisationen auf dem Weg zu bewusster Führung, innerer Stärke und nachhaltiger Wirkung.
Ihre Bewegung „Die Charisma-Revolution“ begleitet parallel zum Buch und steht für ein neues Verständnis von Erfolg – eines, das auf Wertschätzung, Menschlichkeit und innerer Klarheit beruht.
Julia inspiriert Menschen in Unternehmen, Medien und auf internationalen Bühnen, sich selbst erfolgreich zu führen – mit Haltung, Energie und Herz.
Bekannt aus: Sat.1 o TV Mittelrhein o Leadership-Podcasts o (internationale) Online-Kongresse
Pressekontakt:
ConsultingForYou | c/o IP-Management #24907
Frau Julia Sperling-Behne
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
fon ..: 040 696328495
email : support@juliasperlingbehne.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
