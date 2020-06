Leuchtspuren – Texte zur Krisenbewältigung und für mehr Lebensfreude

Katharina Offenborn bringt in „Leuchtspuren“ Zeitloses und Zeitgeistiges in Zusammenhang.

Das Buch „Leuchtspuren“ ist eine anregende und abwechslungsreiche Sammlung von Essays, abwägenden Dialogen zwischen Herz und Hirn, die Zeitloses und Zeitgeistiges in Zusammenhang und zugleich auf den Punkt zu bringen versucht. In über 50 kurzen Kapiteln benennt die Autorin Katharina Offenborn Kraftquellen, die zu einem entspannteren Seinsmodus führen, aus dem heraus es gelingen kann, auch das eigene Tun einer neuen Leichtigkeit entspringen zu lassen. Die Texte machen den Lesern klar, dass alle Menschen mehr sind, als sie zuerst erscheinen – und mehr, als sie selbst von sich denken. Die Autorin will zeigen, dass alle Menschen von der Welt gebraucht werden, um sie in den Ort, nach dem sich alle Menschen sehnen, zu verwandeln.

Das Buch „Leuchtspuren“ von Katharina Offenborn enthält einige autobiografischen Notizen, die auch ein Ziel haben: Sie wollen den Lesern Mut machen, ihrem eigenen Wesen auf die Spur zu kommen und dabei selbstverantwortlich und unbeirrbar Eigenwege einzuschlagen. Lassen Sie sich durch die inspirierenden Texte dazu anregen, Ihr eigenes Leben zum vorrangigen Zukunfts- und Friedensprojekt zu machen, auch und gerade in Krisenzeiten, wie wir sie derzeit erleben.

„Leuchtspuren" von Katharina Offenborn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07124-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

