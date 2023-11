Lexware Partnerkongress in Leipzig

Erfolgreicher Fachhandels-Event mit zahlreichen Highlights

Freiburg, 2. November 2023 – Vergangenes Wochenende lud das Freiburger Softwarehaus Lexware zum jährlichen Partnerkongress ein. Austragungsort war diesmal das Penta Hotel in Leipzig. Wie erfolgreich und begehrt dieser Event ist, zeigt sich auch an der hohen Teilnehmerzahl: 140 Fachhandelspartner:innen folgten der Einladung und erlebten zwei ereignisreiche Tage – vollgepackt mit hochkarätigen Vorträgen und Informationen rund um die Lexware-Lösungen sowie einem unterhaltsamen Rahmenprogramm.

Auftakt der Veranstaltung war die Keynote von Kirsten Schnorr, Head of Development bei Haufe-Lexware, der einen Ausblick auf die spannenden Neuerungen gab, die die Händler im kommenden Jahr von Lexware erwarten dürfen.

Neben dem Austausch mit den Lexware-Expert:innen und anderen Fachhandelspartner:innen standen als weitere Punkte verschiedene Produkt-Sessions auf der Agenda. Hier erläuterten die Produktmanager:innen Neuerungen und gesetzlichen Änderungen, die in den Lösungen wie Buchhaltung, Lohn + Gehalt, Warenwirtschaft sowie lexoffice zu erwarten sind und erfüllten damit voll und ganz die Erwartungen der Teilnehmenden: „Informationen aus erster Hand zu bekommen, aktiv bei der Weiterentwicklung der Produkte mitzuwirken und der persönliche Kontakt zu unseren Ansprechpartnern – das sind für mich die wesentlichen Gründe, am Partnerkongress teilzunehmen“, so Thomas Gruber, CEO Netmicro.

Und Markus Reimer von Main Business ergänzt: „Der Lexware Partnerkongress ist für mich seit vielen Jahren das Must-be im Lexware-Kosmos. Der fachliche Austausch mit dem Produktspezialisten-Team von Lexware einerseits und den Fachhandelskolleginnen und -kollegen andererseits bildet eine perfekte Symbiose und erweitert mit Partnerschaften untereinander das eigene Netzwerk.“ Positiv gestimmt war auch Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware: „Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 haben unsere Zahlen gezeigt, dass der Fachhandel für die Betreuung unserer Kunden eine immer größere Rolle spielt. Erhebliches zusätzliches Potenzial für unsere Händler sehen wir vor allem im Pro- und Premium-Bereich unserer Lösungen.“

Impulsvortrag von René Adler und Auszeichnung der zehn besten Lexware-Partner

Aber nicht nur der fachliche Austausch stand auf der Agenda: Zu den Highlights am zweiten Tag zählte der Vortrag von René Adler, der nicht nur Fußball-Fans begeisterte. Als ehemaliger Profisportler und Ex-Nationaltorwart ist Adler heute als Experte und Kommentator äußerst gefragt. Unter dem Motto „Warum Talent alleine nicht reicht“ gab er Einblicke in seine abwechslungsreiche Lebensgeschichte und lieferte wertvolle Tipps für die richtige Einstellung zum Erfolg.

Ein weiterer Punkt auf der Kongressagenda war die Verleihung des Preises „Lexware Top 10 Partner 2023“. Um hier nominiert zu werden, können die Partner:innen während des Jahres Punkte für ihre Vertriebs- und Beratungsleistung sammeln. Die zehn Fachhändler:innen mit den meisten Punkten werden mit dem Award ausgezeichnet. Unangefochten auf dem ersten Platz lag – bereits zum dritten Mal – auch in diesem Jahr Dirk Andreas von @ndreas EDV-Service. „Das dritte Mal in Folge Haufe-Lexware Top-Partner des Jahres – das macht mich selbst ein wenig sprachlos…“, so Andreas. „Ich denke, man merkt, dass ich Spaß daran habe, Lexware-Produkte zu verkaufen. Vielen Dank an unsere treuen und neuen Kunden, meine Mitarbeiter:innen, meine Familie und natürlich an die Top-Partnerbetreuung von Lexware.“

Man darf gespannt sein, wer zu den Preisträgern des kommenden Jahres gehört und ob Dirk Andreas weiterhin seine Spitzenposition verteidigt.

Download Bildmaterial:

Diana Bonarius

BU: Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware, stimmt die 140 Fachhandelspartner:innen auf einen spannenden Kongress ein

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frau Diana Bonarius

Munzinger Str. 9

79111 Freiburg

Deutschland

fon ..: +49 89-89517-213

web ..: https://www.haufegroup.com

email : diana.bonarius@haufe-lexware.com

Über Lexware

Mit den Produkten von Lexware bringen Anwender:innen seit 1989 ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung – von der Buchhaltung über die Warenwirtschaft bis hin zu den Steuern. Über eine Million Nutzer:innen vertrauen auf die Business- und Cloudlösungen für Selbstständige, Freiberufler:innen, Gründer:innnen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Neben der rundum-Absicherung mit innovativer Software begleitet Lexware Unternehmer:innen in eine erfolgreiche digitale Zukunft: In Formaten wie „Tell your Story“ oder dem Unternehmer-Podcast „Flopcast“ lässt Lexware regelmäßig Erfolgs- und Lerngeschichten aus der Zielgruppe für sich sprechen. Mit dem KMU Data Hub und dem monatlichen Trendradar bietet Lexware Fakten und Insights rund um kleine Unternehmen und Selbstständige. Zudem bietet Lexware praxisnahes Branchen-Wissen, vielfältige Schulungen in der Lexware Akademie und die Power eines starken Business-Netzwerkes.

Lexware gehört seit 1993 zur Haufe Group, einem deutschlandweit führenden Anbieter für digitale Arbeitsplatzlösungen und Dienstleistungen sowie im Bereich Aus- und Weiterbildung. Weitere Informationen gibt es unter www.lexware.de

Pressekontakt:

PR von Harsdorf GmbH

Frau Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

fon ..: 089 189087332

email : evh@pr-vonharsdorf.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Temptation – der neue Song von Sir Robert feat. Lyoyd Ihre mobile Halteverbotsschilder jetzt bei Halteverbot-24.de