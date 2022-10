Li-Metal ernennt Kunal Phalpher zum Präsidenten

Bewährte Führungskraft in der Lithium-Ionen-Batterie-Branche bringt umfangreiche Branchenkenntnisse und eine Erfolgsbilanz bei der Vergrößerung von Wachstumsunternehmen mit

TORONTO, Ontario – 11. Oktober 2022 – Li-Metal Corp. (CSE: LIM)(OTCQB: LIMFF)(FSE: 5ZO)(„Li-Metal“ oder „das Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute die Ernennung von Kunal Phalpher in die neu geschaffene Position des Präsidenten mit Wirkung vom 17. Oktober 2022 bekannt.

Herr Phalpher ist eine erfahrene Führungskraft mit nachweislicher Erfahrung in börsennotierten Unternehmen und bringt fast zwei Jahrzehnte an globaler Erfahrung in den Bereichen saubere Technologien, Batteriematerialien und Elektrofahrzeuge (EV) mit. Herr Phalpher, der kürzlich von Business Insider als Power Player in der EV-Branche ausgezeichnet wurde, hat globale Geschäftsentwicklungsstrategien beaufsichtigt und umgesetzt und dabei nachweislich ein schnelles Wachstum für multinationale Unternehmen gefördert. Als Präsident wird Herr Phalpher direkt an den Mitbegründer und CEO, Maciej Jastrzebski, berichten und die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens, die Expansion seiner Lithiummetall- und Lithiummetallanodenaktivitäten sowie die Zusammenarbeit mit der Investorengemeinschaft überwachen.

„Wir freuen uns, Kunal bei Li-Metal begrüßen zu dürfen“, sagte Herr Jastrzebski. „Kunal verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung globaler Wachstumsinitiativen, der Förderung kommerzieller Strategien und der Beschleunigung der Kundenakquise für börsennotierte Unternehmen im Bereich der Energiewende. Sein Erfahrungsschatz innerhalb der Lithium-Batterie-Lieferkette und seine Beziehungen in der EV-Industrie werden von unschätzbarem Wert sein, wenn Li-Metal auf dem Batteriemarkt der nächsten Generation weiter an Dynamik gewinnt, unsere Produktionstechnologien weiterentwickelt und sich dem kommerziellen Betrieb nähert. „

„Li-Metal steht an der Spitze eines aufkommenden Trends in der Batterieindustrie und entwickelt Produktionstechnologien, die für leichtere, sicherere und leistungsfähigere Batterien für Elektrofahrzeuge und andere Transportmittel unerlässlich sind“, sagte Herr Phalpher. „Mit seinem überzeugenden vertikal integrierten Wertangebot als einzigartig positionierter Mid-Stream-Lieferant von kritischen Batteriekomponenten für Batterien der nächsten Generation werden die Technologien von Li-Metal dazu beitragen, dass Batteriehersteller und Automobilhersteller die Leistung von Elektrofahrzeugen deutlich verbessern können. Ich freue mich, dem Li-Metal-Team in einer so wichtigen Phase des Wachstums beizutreten und meine Erfahrung im Batterie-Ökosystem einzusetzen, um das Wachstum von Li-Metal zu fördern.“

Bevor er zu Li-Metal kam, war Herr Phalpher Chief Strategy Officer von Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY), einem führenden Lithium-Ionen-Batterie-Recycler mit Sitz in Toronto, wo er die strategische Planung und Unternehmensentwicklung leitete und den globalen Kundenstamm und die kommerzielle Entwicklungsstrategie des Unternehmens überwachte. Während seiner Zeit bei Li-Cycle war er maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen von seiner Neugründung durch eine schnelle Wachstumsphase und den Übergang zu einem börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu führen, und war zuvor Chief Commercial Officer des Unternehmens. Vor seiner Tätigkeit bei Li-Cycle war Herr Phalpher in verschiedenen Positionen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung tätig, sowohl in Nordamerika als auch in Europa, mit einem starken Fokus auf Strategie und Geschäftsentwicklung.

Herr Phalpher hat einen Bachelor of Applied Science in Elektrotechnik von der University of Toronto und einen Master of Business Administration von der Rotman School of Management (University of Toronto).

Im Namen des Verwaltungsrats

Maciej Jastrzebski

CEO und Direktor

Tel: 647-494-4887

E-Mail: ir@li-metal.com

Über Li-Metal Corp.

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.li-metal.com.

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „projiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen, unter anderem über die strategischen Pläne des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie oben beschrieben verlaufen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

