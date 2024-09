Liaversum: Portal für spirituelle Beratung und Lebenshilfe

Liaversum (Liaversum) ist das ultimative Online-Portal für alle, die auf der Suche nach spiritueller Beratung und Lebenshilfe sind. Wir sind ein einfühlsames und vielseitiges Beraterportal, das eine breite Palette an Beratungsdiensten in den Bereichen Lenormand, Tarot, Medialität, Liebeskummer und vielen weiteren Lebensbereichen anbietet. Unsere Plattform, liebevoll „Line“ genannt, steht Beratern sowie Kunden offen, um Unterstützung, Rat und Antworten in unterschiedlichen Lebenssituationen anzubieten.

Das innovative Konzept von Liaversum bietet eine Vielzahl erfahrener Experten, die einfühlsam und kompetent zur Seite stehen, um Unterstützung und Antworten in allen Lebensbereichen zu geben.

Unsere Plattform richtet sich gleichermaßen an Berater, die ihre spirituellen Fähigkeiten und ihr Wissen mit anderen teilen möchten, sowie an Ratsuchende, die von dieser Expertise profitieren möchten. Bei Liaversum finden Sie eine Vielzahl von Beratern mit unterschiedlichen Spezialgebieten, wie Horoskopdeutung, Kartenlegen, Tarot und vielem mehr.

Die Anmeldung bei Liaversum ist unkompliziert und kostenlos. Interessierte Berater können sich einfach registrieren und ihr Profil erstellen, um ihre Dienste anzubieten. Dazu werden Name und Adressdaten sowie Telefonnummer abgefragt. Zum Schluss des Anmeldevorganges wird noch nach Benutzernamen und das Passwort abgefragt und schon haben Kunden die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Beratern den passenden Experten für ihr Anliegen auszuwählen. Eine Besonderheit gibt es noch auf Liaversum: Für Neukunden ist das 1. Gespräch kostenlos.

Die Bezahlung bei Liaversum erfolgt bequem und sicher über verschiedene Zahlungsmethoden. Durch unsere transparente und faire Abrechnung können Sie sicher sein, dass Sie für die erhaltene Beratung den angemessenen Preis zahlen. Im Durchschnitt liegt der angebotene Minutenpreis bei 1.99 Euro.

Wir freuen uns, wenn Sie den Weg zu Liaversum finden und Ihre Fragen kompetent und adäquat beantwortet werden.

Herzliche Grüße

Lia von Liaversum & Team

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Liaversum

Frau Rosalia Worbs

Kiebitzweg 40

30880 Laatzen

Deutschland

fon ..: 0511 5929369

web ..: http://www.liaversum.de

email : info@liaversum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

