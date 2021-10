Libero Copper bestätigt Potenzial großer Bulk-Tonnage in Big Red und durchteuft 118 Meter mit 0,33 % CuEq (Kupferäquivalent) ab Oberfläche in 510 Metern Mineralisierung

Vancouver, British Columbia, 26. Oktober 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) freut sich, die Analyseergebnisse aus dem ersten Diamantbohrloch in der Kupfer-Porphyr-Entdeckung Terry in der Liegenschaft Big Red im Golden Triangle von British Columbia zu berichten. Das Bohrloch enthält Kupfermineralisierung über die gesamte Länge von 510 Metern, einschließlich mehrerer Abschnitte erhöhten Kupfers ± Silbers ± Goldes (Tabelle 1 und Abbildungen 1,2). Kupfer-Porphyr-Mineralisierung wurde in Terry im Jahr 2020 mittels einer tiefenbeschränkten RC-Bohrung entdeckt. Bohrloch 28 ist von Bedeutung, da es das erste Diamantbohrloch ist und die Mineralisierung bedeutend in die Tiefe erweitert. Insgesamt wurden im Jahr 2021 10 Diamantbohrlöcher über 4.571 Meter ausgeführt (siehe Tabelle 3). Die Ergebnisse werden in Schüben in den nächsten Monaten erwartet.

Highlights aus Bohrloch 28

– Das erste Diamantbohrloch in Terry ist ein 50 Meter-Step-Out von der Entdeckungsbohrstelle aus dem Jahr 2020 und in einem Bohrkragen in der Mineralisierung an der nordwestlichen Erweiterung eines großen Systems, dessen Mineralisierung im Osten und Südosten zunimmt, angelegt. Erste Bohrarbeiten liefern Vektoren zu hochgradigeren Zonen und Indikatoren auf die Nähe eines Porphyrzentrums.

– 118,7 Meter mit 0,33 % CuEq* (0,26 % Cu, 1,83 g/t Ag, 0,06 g/t Au) wurden ab Oberfläche durchteuft, einschließlich 18,6 Meter mit 0,56 % CuEq* (0,42 % Cu, 3,03 g/t Ag, 0.,4 g/t Au).

– Bohrloch 28 endete in Mineralisierung mit 32 Metern mit 0,36 % CuEq* (0,30 % Cu,

1,76 g/t Ag, 0,06 g/t Au).

– Das gesamte Bohrloch ist ab Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs in einer Tiefe von 501 Metern mineralisiert, mit 0,22 % CuEq* (0,18 % Cu, 1,23 g/t Ag, 0,04 g/t Au).

Klicken Sie hier für die englische Zusammenfassung der heutigen Pressemitteilung.

Das erste Diamantbohrloch am Porphyr Terry, mit mehr als 510 Metern Mineralisierung, direkt ab der Oberfläche mit erhöhtem Gehalt und in Mineralisierung endend, verhilft Libero Copper zu einem ausgezeichneten Start. 90 % der weltweiten Kupferproduktion stammt aus großen Kupfer-Porphyr-Minen im Tagebau, und der lange mineralisierte Abschnitt direkt ab der Oberfläche bestätigt unsere These, dass Terry über dieses Potenzial verfügt, kommentierte Ian Harris, President & CEO. Unser erstes Diamantbohrloch im Ziel Terry (BR-21-028), im Bohrkragen 50 Meter hinter der Entdeckungsbohrstelle aus dem Jahr 2020, bestätigte die in den RC-Bohrlöchern 2020 durchteufte Mineralisierung, erweiterte die Mineralisierung bedeutend in die Tiefe und lieferte den überaus wertvollen geologischen Kontext, den wir zur weiteren Entwicklung des Ziels benötigen. Vorläufige Aufzeichnungen aus benachbarten Bohrlöchern unterstützen die seitliche Kontinuität vieler, in Bohrloch 28 beobachteter Zonen, und die Texturinterpretationen und Einteilung in Alterierungszonen wird Vektoren zu hochgradigeren Gebieten liefern. Wir freuen uns auf weitere Analyseergebnisse und Berichterstattung zu weiteren Entwicklungen in dieser starken Feldsaison.

Bohrloc von bis AbschnitCuÄq*Cu Ag Au

h (m) t (%) (%) (g/t (g/t

(m) (m) ) )

BR-21-0 8,3 127,0 118,7 0,33 0,26 1,83 0,06

28

einschli54,5127,0 72,5 0,35 0,28 1,92 0,07

eßlich

und eins79,596,0 16,5 0,52 0,41 2,96 0,10

chließli

ch

und eins96,096,8 0,8 1,65 0,73 6,20 1,11

chließli

ch

249,251,37 2,25 1,46 1,13 7,58 0,33

12

287,351,5 64,2 0,30 0,26 1,30 0,03

3

einschli287,302,5 15,2 0,46 0,41 1,57 0,05

eßlich 3

und eins288,291,5 3,0 1,25 1,15 4,11 0,08

chließli5

ch

einschli336,351,5 15,34 0,45 0,40 2,37 0,03

eßlich 16

und eins336,337,4 1,2 2,56 2,35 12,4 0,10

chließli2

ch

402,413,5 11,0 0,34 0,26 2,05 0,07

4

478,510,0 32,0 0,36 0,30 1,76 0,06

0 (EOH)

einschli479,497,0 17,5 0,41 0,33 2,01 0,07

eßlich 5

und eins492,497,0 5,0 0,71 0,62 3,71 0,07

chließli0

ch

entire 8,3 510,0 501,7 0,22 0,18 1,23 0,04

hole (EOH)

Tabelle 1: Ausgewählte Abschnitte aus Bohrloch BR-021-028 im Zielgebiet Terry. *Die Preise zur Errechnung von Kupferäquivalent sind: 3,50 $/lb, Au: 1.850 $/Unze, Ag: 25 $/Unze. Alle Werte sind in USD angegeben; Metallrückgewinnung wird nicht berücksichtigt. EOH = Ende des Bohrlochs.

Bohrloc von bis AbschnitCuÄq*Cu Ag Au

h (m) t (%) (%) (g/t (g/t

(m) (m) ) )

BR-20-2 0 120,40 120,40 0,41 0,34 2,47 0,06

3 (EOH)

einschli3,05 73,15 70,10 0,49 0,41 2,93 0,07

eßlich

und eins60,96 73,15 12,19 1,18 1,02 7,23 0,11

chließli

ch

BR-20-2 0 182,88 182,88 0,19 0,16 1,21 0,03

4 (EOH)

einschli0 102,11 102,11 0,26 0,21 1,54 0,04

eßlich

und eins0 42,67 42,67 0,36 0,29 2,23 0,06

chließli

ch

und eins7,62 24,38 16,76 0,42 0,34 2,35 0,07

chließli

ch

BR-20-2 1,52 173,74 172,22 0,29 0,24 1,52 0,04

5 (EOH)

einschli4,57 85,34 80,77 0,43 0,36 2,45 0,06

eßlich

und eins68,58 82,30 13,72 0,81 0,71 4,32 0,08

chließli

ch

BR-20-2 0 76,20 76,20 0,24 0,19 1,18 0,05

7 (EOH)

einschli0 19,81 19,81 0,39 0,31 2,09 0,07

eßlich

Tabelle 2: Ausgewählte Abschnitte aus den Bohrungen 2020 im Zielgebiet Terry (RC-Bohrungen).*Die Preise zur Errechnung von Kupferäquivalent sind: 3,50 $/lb, Au: 1.850 $/Unze, Ag: 25 $/Unze. Alle Werte sind in USD angegeben; Metallrückgewinnung wird nicht berücksichtigt. EOH = Ende des Bohrlochs.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62239/LiberoOct262021BigRed028Final_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Querschnitt zu Bohrungen aus dem Jahr 2021 am Ziel Terry, mit Darstellung der Ergebnisse aus Bohrloch BR-21-028. Kupfergehalte sind oben an der Bohrungszeichnung dargestellt, Goldgehalte unten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62239/LiberoOct262021BigRed028Final_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Vergrößerter Querschnitt des oberen Abschnitts von Bohrloch BR-21-028 und seiner Beziehung zu den RC-Bohrlöchern 2020 und der Standorte von BR-21-029 und 030, die von der gleichen Bohrstelle wie Bohrloch 28 aus ausgeführt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62239/LiberoOct262021BigRed028Final_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Beispiele für Texturen der Mineralisierung in Bohrloch BR-21-28: (a) reichlich versprengter Chalkopyrit und Pyrit in gleichmäßig gekörntem Quarz-Monzodiorit und (b) blasiger Chalkopyrit und Pyrit in einem karbonatreichen Brekziengang mit chloritreichen Schlitzen.

Das Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel wurde im Jahr 2020 entdeckt, nachdem Erkundungsprobenahmen hochgradige Kupfer- und anomale Goldwerte in einem mehr als 1 Kilometer breiten Gebiet enthüllten. Dieses Ausbissziel besteht aus einem Schwarm megakristalliner Feldspat-Porphyr-Gänge, der in intermediäres Plagioklas-Pyrit-Vulkangestein eindringt.

Bohrungen in der Entdeckung Terry enthüllten große, multi-phasige k-feldspatreiche Intrusivkomplexe mit intensiver kalihaltiger Alterierung (Flutung). Eisenoxidfärbung (Hematitrötung), weitflächig Chlorit nach Biotit-Alterierung und Granat-Verdrängungszonen und -gängen. Silifizierung tritt kaum auf, und die Sulfide und hypogenen Eisenoxidkomplexe deuten auf magmatisch-hydrothermale Bedingungen und hohe Oxidation hin. Chalkopyrit- und Pyrit-Mineralisierung treten als feine Versprengungen in Porphyrgängen und vulkanischem Muttergestein auf, mit höheren Konzentrationen an den Rändern der Gänge. Malachit-Mineralisierung ist örtlich entlang von Bruchflächen nahe der Oberfläche vorhanden. Bohrungen zeigen Zonen hochgradiger Kupfermineralisierung (> 1,2 %) in Form von: (1) karbonatreichen Brekzienzonen mit blasigem Chalkopyrit und chloritreichen Halos an den Rändern (Abbildung 3b und (2) vereinzelten Intrusivphasen mit viel versprengtem Chalkopyrit (Abbildung 3a).

Die Gesteinstexturen, Alterierungsarten und geologische Struktur in Terry weisen Ähnlichkeiten mit alkalischen Porphyrvorkommen in British Columbia, wie z. B. Galore Creek 70 Kilometer südlich, auf. Geologische 3D-Modellierung wird die Zielerkennung in diesem Kontext und die Abgrenzung neuer Bohrziele unterstützen. Künftige Bohrkampagnen werden auf hochgradige Zonen ausgerichtet werden, um ein besseres Verständnis ihrer Kontrollen zu gewinnen und Vektoren zu weiteren hochgradigen Kupferzonen zu entwickeln.

Bodenproben in der Entdeckung Terry umreißen eine extensive kupferreiche Zone mit mehreren, mehrfach beprobten Anomalien mit mehr als 0,1 % Cu (Abbildung 4). Das letzte Bohrloch der Saison ist auf die Prüfung der neu identifizierten Kupfermineralisierung in der Entdeckung Scorcher und der verbundenen darüberliegenden Bodenanomalie ausgerichtet. Dieses zweite Porphyrzentrum liegt 2 Kilometer südöstlich des Ziels Terry.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62239/LiberoOct262021BigRed028Final_DE_PRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Planansicht mit der Verteilung der Bohrungen im Zielgebiet Terry und der XRF-Kupfer-in-Boden-Ergebnisse aus den Bodenprobenprogrammen.

BohrlocZielgebiet Status NeigunAzimutEndtiefe (m)

h g

-Nr.

BR-21-0Terry Abgeschlo-50 180 510

28 ssen

BR-21-0Terry Abgeschlo-60 235 481

29 ssen

BR-21-0Terry Abgeschlo-50 045 379

30 ssen

BR-21-0Terry Abgebroch-50 120 22

31 en

BR-21-0Terry Abgeschlo-60 120 438

32 ssen

BR-21-0Terry Abgeschlo-50 200 495

33 ssen

BR-21-0Terry Abgeschlo-60 165 572

34 ssen

BR-21-0Terry Abgeschlo-50 107 399

35 ssen

BR-21-0Limpoke PlutAbgeschlo-45 200 567

36 on ssen

BR-21-0Terry Abgeschlo-55 014 509

37 ssen

BR-21-0Scorcher Abgeschlo-55 250 392

38 ssen

Tabelle 3: Zusammenfassung der Bohrlöcher 2021 im Konzessionsgebiet Big Red.

Qualitätssicherung

Das Probenprogramm wurde von Libero-Personal unter der Leitung von Dr. Thomas Mumford, P.Geo., durchgeführt. Alle Probenanalysen wurden durch ein Qualitätskontroll- / Qualitätssicherungsprogramm (QA/QC) überwacht, das die Einbringung von Blindproben, groben Leerproben und Doppelproben beinhaltet. Die Überwachung des QA/QC-Programms ergab, dass die analytischen Ergebnisse akzeptabler Qualität entsprachen. Die Proben werden auf sicherem Wege zu den Probenaufbereitungseinrichtungen von ALS Global in Terrace (BC) und Langley (BC) transportiert. Die Probentrüben werden in North Vancouver (British Columbia) mittels Brandprobe unter Verwendung einer 30-Gramm-Probe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss (AAS) analysiert. Proben, die einen Wert von 9 g/t Gold überschreiten, werden einer 30-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss unterzogen. Kupfer- und Silbergehalte werden durch Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss bestimmt. ALS Global ist ein unabhängiges Labor. Libero Copper ist sich keiner Bohr-, Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstiger Faktoren bewusst, die sich wesentlich auf die Genauigkeit oder Verlässlichkeit der Daten auswirken könnten.

Über Big Red

Big Red ist ein großflächiges, 26.000 Hektar umfassendes Landpaket mit Kupfer- und Goldzielen, Straßenzugang und einer Landebahn. Big Red liegt 45 Kilometer südwestlich von Telegraph Creek entlang der Barrington Road, 70 Kilometer nördlich von Galore Creek und 70 Kilometer nordwestlich von Schaft Creek im Golden Triangle im nordwestlichen British Columbia, Kanada. Das Golden Triangle ist ein geologisches Gebiet mit starker Gold- und Silbermineralisierung und beherbergt einige der berühmtesten Minen (Premier, Red Chris, Snip, Brucejack, Eskay Creek) und Kupfer-Porphyr-Vorkommen (Galore Creek, Schaft Creek, KSM, Saddle) in Kanada.

In Big Red liegt das Kupfer-Porphyr-Ziel Terry in der Umgebung eines großen, separaten, hochmagnetischen Komplexes über Limpoke-Pluton, der mit einer radiometrischen Kaliumanomalie, gering magnetischen, hoch leitungsfähigen Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdän-Anomalien und kartiertem jurassischem Porphyr-Intrusivgestein zusammentrifft. Das in der Entdeckung in Terry im Oktober 2020 ausgeführte Bohrloch ergab 120 Meter mit 0,41 % Kupferäquivalent* ab Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs einschließlich 73 Meter mit 0,49 % Kupferäquivalent* ab Oberfläche. Die Mineralisierung ist mit einem in intermediärem Vulkangestein eingelagerten Porphyr-Gangschwarm verbunden. Chalkopyrit-Mineralisierung tritt in Form feiner Versprengungen in Porphyrgängen und vulkanischem Muttergestein auf, mit höheren Konzentrationen entlang der Ränder. Die Gesteinstexturen, Alterierungsarten und geologische Struktur in Terry weisen Ähnlichkeiten mit alkalischen Porphyrvorkommen in British Columbia, wie z. B. Galore Creek 70 Kilometer südlich, auf. Die Entdeckung liegt nur 8 Kilometer von Straßenzugang entfernt, in einer Höhe von 700 Metern mit relativ geringem Schneefall. Das Big Red-Camp verfügt über Straßenzugang und eine Landepiste.

Über Libero Copper & Gold

Libero Copper erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Thomas Mumford, Ph.D., P.Geo, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen im Namen von Libero Copper geprüft.

Weitere Informationen:

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

info@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Investor Relations

+1 778 372 0179

konstantynivska@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Libero Copper & Gold Corporation

Judy A. McCall

905, 1111W. Hastings Street

V6E 2J3 Vancouver

Kanada

email : mccall@liberocopper.com

Pressekontakt:

Libero Copper & Gold Corporation

Judy A. McCall

905, 1111W. Hastings Street

V6E 2J3 Vancouver

email : mccall@liberocopper.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Canada Nickel gibt Entdeckung eines höhergradigen Kerns in der Zone Crawford East bekannt Mobilum Technologies veröffentlicht Update seines OTC-(Over-the-Counter) -Krypto-Trading Desk mit einem Transaktionsvolumen von bis dato rund $20 Mio.