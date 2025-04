Libero Copper kündigt Namensänderung in Copper Giant Resources Corp. an

VANCOUVER, BC – 29. April 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (Libero oder das Unternehmen) (TSXV: LBC) (OTCQB: LBCMF) (FWB: 29H) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Einklang mit den Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) seinen Namen mit der Börseneröffnung am 1. Mai 2025 in Copper Giant Resources Corp. ändern wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden ab diesem Zeitpunkt an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Kürzel CGNT gehandelt.

In Verbindung mit der Namensänderung wird die neue CUSIP-Nummer für die Stammaktien 21750C101 und die neue ISIN-Nummer CA21750C1014 lauten.

Die Namensänderung des Unternehmens in Copper Giant Resources Corp. trägt seiner Überzeugung Rechnung, dass Mocoa nicht nur eine Lagerstätte, sondern möglicherweise Teil eines viel größeren Kupfersystems in Distriktgröße ist. Der neue Name verdeutlicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Weiterentwicklung großer Kupferprojekte, die dazu beitragen können, der wachsende globale Nachfrage nach großen, nachhaltigen Versorgungsquellen nachzukommen.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich große Kupferprojekte von der Entdeckung bis zum Bau aufgebaut, wozu auch einige der wenigen großen Kupferminen zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden.

Das Herzstück des Unternehmensportfolios ist die Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo, Kolumbien – ein Schlüsselprojekt, von dem man aufgrund der jüngsten Explorationserfolge annimmt, dass es Teil eines viel größeren Systems in Distriktgröße sein könnte.

Mit der Fiore Group, die über Know-how beim Aufbau von Unternehmen verfügt, an seiner Seite konzentriert sich Copper Giant Resources darauf, große, nachhaltige Kupferprojekte auszubauen, die für die Zukunft der sauberen Energie, der Elektrifizierung und des globalen Fortschritts unerlässlich sind.

Das Unternehmen engagiert sich kontinuierlich dafür, langfristige Beziehungen aufzubauen, verantwortungsbewusst vorzugehen und nachhaltige Werte für alle Stakeholder zu schaffen.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harris@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

tk@liberocopper.com

Die Börse und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Börse als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

