Liberty Defense wird sein KI-Sicherheitsdetektionssystem am größten Flughafen Kanadas testen

Toronto Pearson International Airport ist der erste Flughafen der Welt, der HEXWAVE testet

Wilmington, MA, USA und Toronto, ON, Kanada – 22. Februar 2022 – Liberty Defense Holdings Ltd. (Liberty oder das Unternehmen) (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FWB: LD2), ein führender Technologieanbieter von Lösungen zur Detektion von verborgenen Waffen, freut sich bekannt zu geben, dass es im dritten Quartal 2022 eine Vereinbarung mit der Greater Toronto Airports Authority (GTAA) unterzeichnet hat, um HEXWAVE am internationalen Flughafen Toronto Pearson (Toronto Pearson) zu testen.

HEXWAVE Go/No-Go Bedieneransicht (CNW Group/Liberty Defense Holdings Ltd.)

Toronto Pearson liegt in Mississauga, westlich von Toronto, in Ontario, Kanada. Es ist Kanadas größter Flughafen, der sechstgrößte Flughafen der Welt und der zweitverkehrsreichste Flughafen in Nordamerika.

Toronto Pearson wird der erste Flughafen der Welt sein, der das Sicherheitsportal HEXWAVE Walkthrough testen wird. Mehrere wichtige Mitglieder des Liberty Defense-Teams, darunter CEO Bill Frain, waren zuvor an der Entwicklung und dem Masseneinsatz von wichtigen Screening-Technologien beteiligt, die heute auf Flughäfen auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

HEXWAVE ist so konzipiert, dass es als zusätzliche Sicherheitsschicht an Flughäfen fungiert und den überwachten Bereich um den Eingang zum Flughafen selbst erweitert, sagte Bill Frain, CEO von Liberty Defense. Da Flughäfen weiterhin nach innovativen Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit suchen, stellt eine Technologie wie HEXWAVE die ultimative Lösung dar.

Diese Strategie wird als mehrschichtige Sicherheitsstrategie bezeichnet und ermöglicht es Sicherheitsteams, Bedrohungen am Rande einer Immobilie zu erkennen, ohne die Bewegung großer Personengruppen zu behindern. HEXWAVE kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden und bietet so zusätzliche Flexibilität beim Einsatz des Systems.

HEXWAVE nutzt 3D-Radaraufnahmen und künstliche Intelligenz, um in erster Linie verborgene Waffen sowie andere Bedrohungen und Anomalien, ob metallisch oder nichtmetallisch, zu erkennen und zu identifizieren. Das Durchschreiten eines HEXWAVE-Geräts ist ein völlig nahtloser Prozess. Es besteht keine Notwendigkeit, zu stoppen und Schlüssel, Handys oder andere Gegenstände aus den Taschen zu entfernen. Darüber hinaus speichert HEXWAVE die 3D-Radarbilder nicht und zeigt nur einen standardisierten Personenumriss an, wie in der hier gezeigten Abbildung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66236/LibertyDefense_130622_DEPRcom.001.png

[HEXWAVE Go/No-go Bedieneransicht]

Die Sicherheit von Passagieren und Mitarbeitern hat für die GTAA höchste Priorität und dies bedeutet, dass wir einen proaktiven, innovativen Ansatz verfolgen, um aufkommenden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und sie zu minimieren, sagte Dwayne Macintosh, Director of Corporate Safety and Security bei der GTAA. Wir freuen uns darauf, HEXWAVE und sein Potenzial zur Verbesserung der Sicherheit am Toronto Pearson zu evaluieren.

Wie bereits gemeldet, arbeitet Liberty auch mit der U.S. Transportation Security Administration (TSA) zusammen, um HEXWAVE und seine erweiterten Möglichkeiten zur Überprüfung von Flugzeugarbeitern an einem von der TSA benannten Flughafenstandort zu demonstrieren und zu bewerten, um die Detektions- und Durchsatzleistung zu verbessern.

Im Namen von Liberty Defense

Bill Frain

CEO & Director

Über Liberty Defense

Liberty Defense (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FRANKFURT: LD2) bietet Multi-Technologie-Sicherheitslösungen für die Erkennung verborgener Waffen in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und Orten, an denen erhöhte Sicherheit erforderlich ist, wie Flughäfen, Stadien, Schulen und mehr. Das Liberty-Produkt HEXWAVE, für das das Unternehmen eine exklusive Lizenz vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie eine Technologietransfer-Vereinbarung für Patente im Zusammenhang mit der aktiven 3D-Radarbildungstechnologie erworben hat, bietet diskreten, modularen und skalierbaren Schutz für die mehrschichtige, kontaktlose Detektion von Metall- und Nichtmetall-Waffen. Liberty hat auch die millimeterwellenbasierten HD-AIT-Technologien (High-Definition Advanced Imaging Technology) für Körperscanner und Schuhscanner als Teil seines Flugsicherheits-Technologieportfolios lizenziert. Liberty setzt sich für den Schutz von Gemeinden und die Bewahrung der Sicherheit durch überlegene Sicherheitsdetektionslösungen ein. Weitere Informationen: LibertyDefense.com

Nähere Informationen über Liberty erhalten Sie über:

Jay Adelaar

Senior Vice President of Capital Markets, Liberty Defense

604-809-2500

jay@libertydefense.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung dienen die Wörter schätzen, projizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen. Obwohl Liberty der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die gegenwärtige Sichtweise von Liberty wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Liberty wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Geschäftshistorie der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen. Die Parteien sind nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf ihre Wertpapiere oder ihre jeweiligen Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren.

Liberty weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von Liberty stützen, sollten die vorgenannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Liberty geht davon aus, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von Liberty zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Liberty verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Liberty Defense Holdings Inc.

Jay Adelaar

200 Granville Street, Suite 1030

V6C 1S4 Vancouver

Kanada

email : compliance@libertydefense.com

Pressekontakt:

Liberty Defense Holdings Inc.

Jay Adelaar

200 Granville Street, Suite 1030

V6C 1S4 Vancouver

email : compliance@libertydefense.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Mit ReSartus in allen Sprachen kommunizieren: Einzigartiger Service per Video-Dolmetschen auf hohem Niveau Patriot bohrt 1,17 % Li2O auf 61,3 m und 1,39 % Li2O über 26,6 m in der nächsten Reihe von Bohrergebnissen, die von seinem Winterbohrprogramm auf der Liegenschaft Corvette, Quebec, berichtet werden