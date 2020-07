Licht – Wärme – Energie: Rezept für eine gesunde Mischung

LEDs sorgen für deutlich höhere Energieeffizienz im Lager des Pharmazie-Großhändlers Alliance Healthcare in Osnabrück

Osnabrück / Geeste-Dalum. Eine Energieeinsparung von rund zwei Dritteln bei der Beleuchtung ist nur einer von mehreren positiven Effekten des Einsatzes von LEDs beim Pharmagroßhändler Alliance Healthcare. Durch den Austausch der konventionellen Leuchtstofflampen in der Logistik der Osnabrücker Niederlassung wird die Klimatechnik erheblich entlastet – und überdies die Lagerung sicherer gestaltet: Die Raumtemperatur in den Lager- und Versandbereichen darf den Maximalwert von 25 Grad nicht überschreiten. Weil die von der Firma Emslicht aus Geeste-Dalum konzipierten und produzierten LEDs weniger Abwärme erzeugen, lässt sich dieser Regelwert deutlich effizienter einhalten.

Auslöser des Austauschs der 450 konventionellen Lampen in der Kommissionierungshalle (rd. 4.000 qm), im Wareneingang (rd. 500 qm) und in der Versandhalle (rd. 1.200 qm) war der Ausfall einiger Leuchten. Bei dieser Gelegenheit entschieden die Geschäftsführung und die technische Leitung von Alliance Healthcare, sämtliche Leuchten durch sparsamere LED-Lichtbandsysteme zu ersetzen.

Weil dort in der Regel im Zweischichtbetrieb (16 h / Tag) gearbeitet wird, war die Wärmeabgabe der konventionellen Leuchten entsprechend hoch. An vielen heißen Sommertagen – besonders häufig in den Jahren 2018 und 2019 – musste die Klimaanlage sogar rund um die Uhr für eine Abkühlung auf die Zieltemperatur sorgen.

Thomas Kölling, der technische Leiter am Standort Osnabrück, erklärt: „Eine langfristige energiewirtschaftliche Sichtweise ist unserem Unternehmen sehr wichtig. Beim Austausch der Leuchtstofflampen durch LED-Lichtbänder und der damit zusammenhängenden 5-Jahres-Garantie des Lieferanten haben wir uns bewusst für diese langfristige und nachhaltige Lösung entschieden.“

Nach einem geeigneten Partner für die Sanierung brauchte der Pharmagroßhändler nicht lange zu forschen. Der Kontakt zur Firma Emslicht aus Geeste-Dalum bei Lingen besteht seit 2014. Damals suchte Thomas Kölling nach einer neuen Lösung für die defekte Beleuchtung der Kühlhaustüren, da die Originalersatzteile nicht erhältlich waren. Emslicht lieferte umgehend Muster, die sowohl mit geringerem Stromverbrauch und weniger Wärmeentwicklung als auch mit ihrem Design überzeugten.

Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde Emslicht 2018 beauftragt, die Beleuchtung neu zu konzipieren. Anstelle der veralteten Technik sollten insgesamt 550 LED-Leuchten mit 22 W, 43 W bzw. 65 W installiert werden. Die Ausführung der Elektroinstallation übernahm die OSNA Haustechnik GmbH aus Wallenhorst.

Weniger Energie und Kosten, höheres Beleuchtungsniveau

Das Ergebnis: Allein beim Lichtstrom lassen sich durch die neuen LED-Leuchten von Emslicht rund zwei Drittel der Energie einsparen – und zwar bei der doppelten Lichtmenge, sagt Thomas Kölling: „Dabei sind die Einsparungen durch die Entlastung der Klimatechnik noch gar nicht eingerechnet, weil dies momentan noch schwer einzuschätzen ist. Hinzu kommt: Das Licht ist jetzt gleichmäßiger, homogener und besser gestreut. So beugen die Mikroprismenscheiben an den Unterseiten der Lichtbänder dem Blenden vor, und dies ist für die Mitarbeiter in der Kommissionierung augenschonend und dadurch angenehmer.“

Für die Installation der rund 1.300 laufenden Meter LED-Lichtband konnten die bereits vorhandenen Aufhängepunkte weiterverwendet werden. Dies sparte bei der Umsetzung viel Zeit. Fast der gesamte Austausch erfolgte im vollständig laufenden Betrieb – lediglich als das Bedienfeld für die Beleuchtungsanlage montiert wurde, war eine einmalige Unterbrechung einer Spätschicht unumgänglich.

Mehr Sicherheit innerhalb und außerhalb des Betriebs

Ganz auf Nummer Sicher geht der Betrieb mit den LEDs von Emslicht – unter anderem bei der Ausleuchtung der hohen Treppenhäuser: Hier schaffen die sparsamen LED-Produkte ein gleichmäßigeres Licht, das jeden Winkel erreicht. „Die von Emslicht extra für unseren Betrieb konstruierten Wandleuchten haben einen direkten und einen indirekten Lichtaustritt. Hierdurch gestalten sie die Nutzung des Treppenhauses dank der besseren Ausleuchtung und der Vermeidung von Schattenbildungen deutlich sicherer.“

Die Fluchtweg-Piktogrammleuchten wurden ebenfalls gegen neue Leuchten mit LED-Technik ausgetauscht, um eine annähernde Wartungsfreiheit zu erzielen. Hinzu kommen die Außenbeleuchtungen am Gebäude und auf dem Parkplatz. Leuchten mit einer 250-W-Bestückung wurden gegen neue LEDs (30 W und 90 W) ausgetauscht. Die vorhandenen Wandausleger und Lichtmasten konnten wiederverwendet werden.

Ausstrahlung auf weitere Standorte

Aufgrund der reibungslosen Umsetzung des nachhaltigen Konzepts gilt die Osnabrücker Niederlassung firmenintern als Musterbeispiel. Nach einem Schwesterbetrieb von Alliance Healthcare in Bremen sollen schon sehr bald mindestens zwei weitere Standorte folgen, so Thomas Kölling weiter. An der Ausführung der Lichtbänder von Emslicht weiß er besonders zu schätzen, dass sie – neben der Energieeinsparung – auch sehr wartungsarm sind.

Weitere Infos: www.emslicht.de; http://www.alliance-healthcare.de

