Lichtblick in der Pandemie: Dr. med. Patrick Bauer führt weiter Brustvergrößerungen und Brust-OPs durch

Von der Beratung, über die Brust-OP bis hin zur Nachsorge: Der auf Brustvergrößerungen spezialisierte plastische Chirurg Dr. med. Patrick Bauer steht seinen Patientinnen auch während der Corona-Pandem

München, 24. Februar 2021 – Zu den vielen Auswirkungen der Corona-Pandemie gehört auch die Unsicherheit von Frauen im Hinblick auf ihre geplante Brustvergrößerung oder eine bevorstehende, wenn nicht gar dringend notwendige operative Brustkorrektur.

Die gute Nachricht: Dr. med. Patrick Bauer, auf Brustvergrößerungen spezialisierter plastischer Chirurg und hoch angesehener Experte für Brustoperationen, steht seinen Patientinnen in Zeiten der Corona-Pandemie und während Phasen eines vollen oder teilweisen Lockdowns weiter uneingeschränkt und in gewohnt empathisch-professioneller Art für Beratung, Operation und Nachsorge zur Verfügung.

Wohlbefinden und maximale Sicherheit der Patientinnen haben in der Praxis des Spezialisten für Brustvergrößerung in München zu jeder Zeit höchste Priorität. Dank eines umfassenden Hygienekonzepts auf höchstem Sicherheitsstandard können sich alle Frauen, die eine ausführliche Beratung zum Thema Brustvergrößerung benötigen, eine Brust-OP anstreben oder zum Nachsorgetermin erscheinen möchten, ohne Bedenken und Einschränkungen an Dr. med. Patrick Bauer und sein routiniertes Team in der Praxis in München wenden.

Nach wie vor stehen eine ausführliche und verständnisvolle Beratung der Interessentinnen, der professionelle Ablauf und das perfekte Ergebnis der Brustoperation im Vordergrund der Arbeit von Dr. med. Patrick Bauer und seinem Team in der Praxis in München. Selbstverständlich werden dabei jederzeit maximale Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich des Gesundheitsschutzes und sämtliche Maßnahmen zur Wahrung eines angenehmen Aufenthalts der Patientinnen gewährleistet.

Interessierte und Patientinnen können sich jederzeit an Dr. med. Patrick Bauer und sein Team wenden. Mehr Informationen findet man unter https://www.drpatrickbauer.de/. Dort befindet sich zudem ein Blog mit vielen interessanten Artikeln wie z.B. „Wann ist eine Bruststraffung sinnvoll?„

Zur Person:

Der plastische Chirurg Dr. med. Patrick Bauer ist einer der wenigen Ärzte in Europa, der sich ausschließlich auf Brustvergrößerungen und Brust-OPs spezialisiert hat und damit seinen Patientinnen den Wunsch nach neu entdeckter Weiblichkeit einfühlsam und auf Basis langjähriger Expertise erfüllt. In seiner Praxis in München setzt Dr. Bauer vor allem minimalinvasive Brustvergrößerungen mit Silikonimplantaten oder mit der Eigenfettmethode operativ um. Zudem korrigiert Dr. med. Patrick Bauer asymmetrische Brustformen oder etwa unzufriedenstellende Resultate von Brustkorrekturen anderer Operateure, bei denen Komplikationen aufgetreten sind. Außerdem berät und operiert der plastische Chirurg und Spezialist für Brust-OPs Patientinnen, die in Folge einer Brustkrebserkrankung aufgrund einer Mastektomie die Entfernung einer oder beider Brüste hinnehmen mussten. Nicht zuletzt seine einfühlsame und empathische Art, sondern auch seine herausragende Expertise bei Beratung, Operation und Nachsorge machen Dr. med. Patrick Bauer zur besten Wahl für alle Patientinnen, die bei Brustvergrößerungen und Brust-OPs keine Kompromisse eingehen und mit Sicherheit ihre Weiblichkeit wiederentdecken wollen.

PRESSEKONTAKT

Bei Rückfragen oder für Interviews mit Dr. med. Patrick Bauer wenden Sie sich bitte an

PR Gromann o [Regina Gromann] o Tel: +4981534098486 o Email: presse@drpatrickbauer.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Patrick Bauer

Herr Patrick Bauer

Arabellastr. 17

81925 München

Deutschland

fon ..: 089 66663010

web ..: https://www.drpatrickbauer.de/

email : kontakt@drpatrickbauer.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

PR Groman

Frau Regina Gromann

Arabellastr. 17

81925 München

fon ..: +4981534098486

email : presse@drpatrickbauer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Loncor Resources steigert Tagebau-Mineralressourcen bei seiner Adumbi-Lagerstätte um 44 Prozent auf 3,15 Mio. Unzen Gold Rock Tech nimmt ANZAPLAN für Phase-II-Pilotanlage unter Vertrag