Lichtblicke für mehr Sicherheit | Lampenwelt Professional präsentiert moderne Außenbeleuchtung

Eine durchdachte Außenbeleuchtung bietet einen zusätzlichen Schutz für Gebäude und Grundstücke. Licht schafft nicht nur Orientierung, sondern auch Atmosphäre. Lampenwelt Professional präsentiert.

Fulda, 18.02.2025 – Wenn die Dunkelheit hereinbricht, wird eine durchdachte Außenbeleuchtung zu einem zusätzlichen Schutzfaktor für Gebäude und Grundstücke. Licht schafft nicht nur Orientierung und Atmosphäre, sondern schreckt potenzielle Eindringlinge ab und minimiert Unfallrisiken. Outdoor-Leuchten mit Bewegungsmeldern und moderne Kameraleuchten sind heute essenzielle Bestandteile einer effektiven Sicherheitsstrategie – für Unternehmen ebenso wie für private Anwender. Wer in hochwertige Beleuchtung investiert, gewinnt nicht nur an Schutz, sondern auch an Lebensqualität und einem beruhigenden Gefühl der Sicherheit. Lampenwelt Professional präsentiert:

Automatisch sicher: Wandleuchten mit Bewegungsmelder

Wandleuchten mit Bewegungsmelder vereinen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Sie reagieren zuverlässig auf Bewegung und sorgen dafür, dass Eingangsbereiche, Treppenstufen und Zufahrten immer genau dann erhellt werden, wenn es nötig ist – ganz ohne manuelles Schalten. Gleichzeitig bieten sie effektiven Einbruchschutz, indem sie ungebetene Gäste abschrecken und für mehr Sichtbarkeit rund ums Gebäude sorgen. Dank moderner LED-Technologie leuchten sie sofort mit voller Helligkeit auf, reduzieren den Energieverbrauch und schaffen ein rundum sicheres und einladendes Outdoor-Ambiente.

Clevere Wegbegleiter: bewegungsgesteuerte Wegeleuchten

Wegeleuchten mit Bewegungsmelder sorgen für eine sichere und stilvolle Beleuchtung von Gartenwegen, Einfahrten und Eingangsbereichen – genau dann, wenn sie gebraucht wird. Sie schalten sich automatisch ein, sobald eine Bewegung erkannt wird, und minimieren so Stolperfallen in der Dunkelheit. Gleichzeitig erhöhen sie den Einbruchschutz, indem sie ungebetene Gäste abschrecken und das Gelände zuverlässig ausleuchten. Mit moderner LED-Technologie bieten sie nicht nur sofortige Helligkeit, sondern auch eine energieeffiziente Lösung für mehr Sicherheit und Komfort im Außenbereich.

Sicherer Empfang: Außendeckenleuchten mit Bewegungsmelder

Außendeckenleuchten mit Bewegungsmelder bieten eine elegante und praktische Lösung für überdachte Eingänge, Carports und Terrassen. Sie schalten sich automatisch ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, und sorgen so für eine sichere und komfortable Beleuchtung, ohne dass ein Schalter betätigt werden muss. Gleichzeitig erhöhen sie den Einbruchschutz, indem sie ungebetene Gäste abschrecken und dunkle Bereiche gezielt ausleuchten. Mit moderner LED-Technologie und stilvollem Design vereinen sie Effizienz, Sicherheit und Ästhetik in einer bedarfsgerechten Lichtlösung für den Außenbereich.

Jederzeit alles im Blick: Außenleuchten mit Kamera

Leuchten mit Kamerafunktion für draußen sind wahre Sicherheits-Allrounder, die Beleuchtung, Überwachung und Kommunikation in einem smarten System vereinen. Sie spenden nicht nur energieeffizientes LED-Licht, sondern ermöglichen dank integrierter Kamera und Live-Übertragung auf eine Smartphone-App auch jederzeit einen Blick aufs Grundstück – für ein sicheres Gefühl, egal wo man sich befindet. Die praktische Gegensprechanlage ermöglicht es, mit Besuchern zu sprechen. So wird Außenbeleuchtung zur intelligenten Sicherheitslösung, die Schutz, Komfort und moderne Technologie kombiniert.

Hochauflösende Pressefotos erhalten Sie auf Anfrage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt GmbH

Herr Kai Krzyzelewski

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6642-406 99-20

web ..: https://pro.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt-professional.de

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt auf der Plattform pro.lampenwelt.de durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung, gestaffelte Firmenkunden-Rabatte und die projektbezogene Beschaffung von Lichtlösungen entsprechend individueller Anforderungen und Budget. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.



Pressekontakt:

Lampenwelt GmbH

Herr Kai Krzyzelewski

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

fon ..: +49 (0) 6642-406 99-20

email : presse@lampenwelt-professional.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Personalisierbare Freunde- und ABC/Geschichtenbücher mit Fotos und Avataren von Kizpix Auslandsjobs hoch im Kurs: Umfrage zeigt, warum immer mehr Menschen zum Arbeiten ins Ausland gehen