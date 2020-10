Liebe – Wegweiser der geistigen Welt: Ein ermutigender Ratgeber

DevaDé Keßlau gibt in „Liebe – Wegweiser der geistigen Welt“ Orientierungshilfen aus der geistigen Welt.

Sie halten mit DevaDé Keßlaus Werk ein Buch in den Händen, in dem eine Botschaft aus der geistigen Welt durch ein Medium mitgeteilt wird. Darin erhalten Sie viele Hilfestellungen und Ratschläge für Ihre Lebensführung. Dieses neue Buch ist ein Wegweiser und eine Orientierungshilfe für alle, die in ihrem Leben nach mehr Freude, Zuversicht, Hoffnung und Liebe suchen. Das Buch ist dazu gedacht, in einer beliebigen Reihenfolge gelesen zu werden, z.B. indem die Leser ihre Finger durch die Seiten gleiten lassen und – ähnlich wie beim Wählen einer Tarotkarte – und dann bei dem Text, der für diesen Tag relevant ist, innehalten. Natürlich kann man das Buch aber auch von vorne bis hinten durcharbeiten und sich die passenden Informationen herauspicken und die Hinweise im Anschluss ins eigene Leben einbauen.

Wer sich auf die inspirierenden Worte in der Sammlung „Liebe – Wegweiser der geistigen Welt“ von DevaDé Keßlau einlässt, ist fähig, eine positive Veränderung im eigenen Leben durchzuführen und viele Dinge ganz neu zu betrachten. Das Buch eignet sich vor allem für Menschen, die bereits eine Verbindung mit der spirituellen Welt aufgebaut haben und gerne tiefer eintauchen möchten.

„Liebe – Wegweiser der geistigen Welt“ von DevaDé Keßlau ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12957-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

