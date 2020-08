Liebeskummer Expertin Julia Nastasi veröffentlicht Buch

Tausende Frauen aus der ganzen Welt hat Julia Nastasi, selbst verheiratet und Mutter von zwei Kindern, im Online-Coaching betreut und aus ihrem Schmerz geführt.

Jetzt gibt sie ihr Wissen weiter und möchte damit noch mehr Frauen helfen.

Ja, es gibt Bücher, die sich nur an Frauen richten. Das hat nichts mit Diskriminierung oder Genderwahn zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Frauen unter Trennungen und Liebeskummer deutlich intensiver leiden als die männliche Spezies.

Über 10 Jahre begleitet Julia Nastasi jetzt schon online Frauen auf dem Weg zum Traummann und genau das hat sie im Jahr 2019 auch nochmal deutlicher herausgestellt. Neben dem Online-Liebescoaching, das es jetzt seit 2008 in immer wieder angepasster Weise gibt, hat sie einen weiteren Schritt auf die Wünsche der Frauen zugemacht: Seit 2019 gibt es das Traummann Coaching. Ein 70 Tage dauerndes, sehr persönliches und viel intensiveres Mentalcoaching als »nur« der Online-Liebeskurs. Und die Erfolge geben der gebürtigen Hannoveranerin Recht. Ein intensives Traummann Coaching vermittelt die Energie, die die Frauen brauchen, um nicht wieder und wieder bei Machos, Teebeutel-Ausdrückern oder Traumtänzern zu landen. Ein Untertitel des Mentalcoachings könnte sein »Lass dich von dem Mann finden, der dich verdient.« Das Online-Mentalcoaching Intensivprogramm ist ausschließlich per Bewerbung und Telefonat verfügbar. Das bedeutet, Frauen die in dieses 1:1 Coaching möchten, müssen auf der Webseite https://www.seminar-service-nastasi.de/liebe einen Kontaktwunsch mit ihrer Telefonnummer und ihrem Namen eingeben. Dann wird ein ca. 45-minütiges Telefonat vereinbart und in diesem Telefonat prüft die Meisterin der Liebesbeziehungen, die Mentalcoach Julia Nastasi intensiv, ob die Bewerberin in das Coaching passt oder eben nicht. Das Telefonat dient der Orientierung und ist kostenfrei.

Jetzt ist ein neues Buch erschienen für Frauen, die sich nicht trauen, ein persönliches Coaching in Angriff zu nehmen. Das Buch geht um die Themen Liebeskummer und Trennungsschmerz, zwei Dinge, denen Julia Nastasi immer wieder begegnet. Es geht darum, zu erkennen, ob man selbst etwas zu der Situation beigetragen hat (z.B. durch Eifersucht, durch Klammern, aber auch durch Missachtung der Interessen des anderen). Es geht aber nicht um eine Selbstkasteiung, sondern um das Heilen der Wunden. Und wenn man bei diesem Beispiel bleibt, führt die Mutter von zwei Kindern gerne weiter aus: Wenn ein Kind gefallen ist, dann ist das erstmal schlimm. Natürlich hebt man es auf (also die Analogie – die Frau wurde betrogen und hat es herausgefunden, jetzt ist es an der Zeit, das Thema zu erkennen und wieder aufzustehen, mit Schmerzen). Nun würde keine gute Mutter das Kind mit einem Klaps auf den Popo weiterschicken. Selbstverständlich wird sich angeschaut, ob das Kind sich wirklich wehgetan hat. Gegebenenfalls muss eine Wunde gereinigt, desinfiziert und mit einem Pflaster oder im schlimmsten Fall sogar mit einem Verband versorgt werden. Die Analogie dazu ist, dass nach dem Vertrauensbruch erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht werden muss, sonst fängt das Problem immer wieder von vorne an und eine entzündete oder vereiterte Beziehung will niemand. Manchmal ist mit dieser Erstversorgung alles getan, dafür ist das Buch da.

Manchmal ist mehr notwendig – dann gibt es im Buch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zum Traummann Coach Julia Nastasi.

Eine Besonderheit des Buchs, das bis 05.11.2020 exklusiv als E-Book bei Amazon erhältlich ist, ist, dass ein weiteres E-Book zum Thema Selbstliebe mit vielen nützlichen Hinweisen kostenlos heruntergeladen werden kann. Da es sich hier um verwandte Themengebiete handelt, bietet sich dies an.

Biografie Julia Nastasi

Julia Nastasi, Autorin und Mentalcoach

Geboren in Hannover

Verheiratet mit Alexander Nastasi, zwei Kinder

Autorin von 14 Sachbüchern und einem Roman

Die Autorenbilder und diese Pressemeldung können frei verwendet werden, um Übersendung eines Links an die im Impressum angegebene E-Mail Adresse wird gebeten.

Bilder: Cover

Julia Nastasi

Details zum Buch:

Titel: Trennungsschmerz – Liebeskummer: Wie du Trennungsschmerzen und Liebeskummer sicher mit der J.A.N. Methode hinter dir lässt und deinen richtigen Lebenspartner findest.

Format: Kindle Ausgabe

Dateigröße: 2886 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 54 Seiten

Verlag: Seminar Service Nastasi; Auflage: 1 (2. August 2020)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B08F5GJWVP

Der Verkauf läuft bis 05.11.2020 exklusiv über Amazon.

Link direkt zum Buch: https://www.amazon.de/dp/B08F5GJWVP/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstr 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202/9453085

fax ..: 06202/9284873

web ..: https://www.Marketing-Nastasi.de

email : info@Marketing-Nastasi.de

Marketing Nastasi wurde von Alexander Nastasi im Jahr 2003 gegründet, der Firmensitz ist in Schwetzingen. Neben dem Betrieb von verschiedenen Verbraucherinformationsportalen und eigenen Webseiten beschäftigt sich die Firma mit

Online Marketing und Pressemeldungen.

Pressekontakt:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstr 1-3

68723 Schwetzingen

fon ..: 06202/9453085

web ..: https://www.Marketing-Nastasi.de

email : info@Marketing-Nastasi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sicherheitskontrollsysteme für Inspektion, Wartung und Instandhaltung Wie Fotografien das Potenzial einer Immobilie sichtbar machen