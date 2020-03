Liebevoll Grenzen setzen – Ein Handbuch für Eltern von Kindern zwischen 1 und 5 Jahren

Die Onlineplattform www.elternleben.de hat mit „Liebevoll Grenzen setzen“ ihr erstes Buch herausgegeben. Die gemeinnützige Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Eltern beratend zu begleiten.

Zunächst setzt sich das Buch mit der Frage auseinander, ob Kinder überhaupt Grenzen brauchen. Häufig sind Eltern hin- und hergerissen zwischen Meinungen, die sie Erziehungsratgebern entnehmen, die wiederum oft unterschiedliche Ansätze vertreten. Dabei konkurrieren vor allem zwei konträre Ansätze um die Gunst der Eltern. Der eine plädiert dafür, den Kindern einen möglichst großen Entfaltungsspielraum zu lassen, während der andere klare Strukturen und sogar Strafen in den Vordergrund stellt. Wie so häufig im Leben liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.

Das Buch versucht, den Eltern einen gesunden und gangbaren Weg zu ebnen. Es bietet Orientierung und gibt den Eltern praktische Tipps sowie Impulse an die Hand.

Die Initiative www.elternleben.de ist ein digitales Angebot, welches sich gleichermaßen an Mütter und Väter richtet. Dabei begleitet die Onlineplattform Eltern durch die verschiedenen Phasen, von der Schwangerschaft bis hin zum Teenageralter ihrer Kinder. In einem großen Wissensbereich finden Eltern Artikel, Tipps, Interviews, Videos und vieles mehr. Dabei werden die Inhalte von Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen verfasst.

„Liebevoll Grenzen setzen – Handbuch“ von ElternLeben.de . ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01500-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

