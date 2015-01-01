  • Lieferketten im Stress: Wie MES-Systeme zu mehr Stabilität beitragen können

    Globale Lieferketten sind verwundbar – Unternehmen brauchen Transparenz und Flexibilität. PROXIA zeigt, wie modulare MES-Systeme Produktion resilient machen und Lieferfähigkeit sichern.

    BildDie vergangenen Jahre haben deutlich gemacht: Globalisierung bringt Effizienz, aber auch Verwundbarkeit. Gerade industrielle Lieferketten stehen unter Druck – und der Bedarf an Transparenz, Flexibilität und schneller Reaktionsfähigkeit wächst. Die PROXIA Software AG unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, ihre Produktion mit modularen MES-Systemen resilienter zu gestalten und die Lieferfähigkeit nachhaltig zu sichern.

    Echtzeitdaten als Frühwarnsystem
    Moderne MES-Systeme liefern präzise Echtzeitinformationen zu Maschinenstatus, Auftragslage und potenziellen Engpässen. Diese Transparenz verschafft Unternehmen den entscheidenden Vorsprung, um Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und Prozesse gezielt anzupassen – bevor Lieferketten ins Stocken geraten. MES wird so zum strategischen Werkzeug für Planungssicherheit und Ressourcensteuerung.

    Flexibilität statt starrer Pläne
    Durch die nahtlose Integration mit ERP-Systemen und der Produktionsplanung ermöglichen MES-Lösungen kurzfristige Umplanungen – etwa bei Losgrößen, Maschinenbelegung oder Reihenfolgen. Unternehmen gewinnen die nötige Agilität, um auch unter schwierigen Bedingungen termingerecht zu produzieren.

    Praxisbeispiel: Lieferengpass kompensiert durch flexible Umplanung
    Ein international tätiges Maschinenbauunternehmen konnte mithilfe des PROXIA MES-Systems eine plötzliche Lieferunterbrechung erfolgreich meistern. Über Echtzeitdaten wurden betroffene Aufträge sofort identifiziert. Die Feinplanung simulierte alternative Szenarien, Schichtwechsel wurden vorgezogen und Materialflüsse angepasst. Ergebnis: Der Liefertermin wurde eingehalten – trotz Störung. MES ermöglichte eine schnelle, datengestützte Entscheidung mit direktem Nutzen für Kundenbindung und Termintreue.

    Digitalisierung als Risikomanagement
    In volatilen Märkten wird Digitalisierung zum strategischen Risikomanagement. PROXIA bietet modulare MES-Lösungen, die sich flexibel in bestehende IT-Strukturen integrieren lassen und gleichzeitig operative Relevanz auf dem Shopfloor schaffen. Immer mit dem Ziel: Mehr Sicht, mehr Handlungsspielraum, mehr Stabilität.

