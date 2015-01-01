Lieferketten im Stress: Wie MES-Systeme zu mehr Stabilität beitragen können

Globale Lieferketten sind verwundbar – Unternehmen brauchen Transparenz und Flexibilität. PROXIA zeigt, wie modulare MES-Systeme Produktion resilient machen und Lieferfähigkeit sichern.

Die vergangenen Jahre haben deutlich gemacht: Globalisierung bringt Effizienz, aber auch Verwundbarkeit. Gerade industrielle Lieferketten stehen unter Druck – und der Bedarf an Transparenz, Flexibilität und schneller Reaktionsfähigkeit wächst. Die PROXIA Software AG unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, ihre Produktion mit modularen MES-Systemen resilienter zu gestalten und die Lieferfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Echtzeitdaten als Frühwarnsystem

Moderne MES-Systeme liefern präzise Echtzeitinformationen zu Maschinenstatus, Auftragslage und potenziellen Engpässen. Diese Transparenz verschafft Unternehmen den entscheidenden Vorsprung, um Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und Prozesse gezielt anzupassen – bevor Lieferketten ins Stocken geraten. MES wird so zum strategischen Werkzeug für Planungssicherheit und Ressourcensteuerung.

Flexibilität statt starrer Pläne

Durch die nahtlose Integration mit ERP-Systemen und der Produktionsplanung ermöglichen MES-Lösungen kurzfristige Umplanungen – etwa bei Losgrößen, Maschinenbelegung oder Reihenfolgen. Unternehmen gewinnen die nötige Agilität, um auch unter schwierigen Bedingungen termingerecht zu produzieren.

Praxisbeispiel: Lieferengpass kompensiert durch flexible Umplanung

Ein international tätiges Maschinenbauunternehmen konnte mithilfe des PROXIA MES-Systems eine plötzliche Lieferunterbrechung erfolgreich meistern. Über Echtzeitdaten wurden betroffene Aufträge sofort identifiziert. Die Feinplanung simulierte alternative Szenarien, Schichtwechsel wurden vorgezogen und Materialflüsse angepasst. Ergebnis: Der Liefertermin wurde eingehalten – trotz Störung. MES ermöglichte eine schnelle, datengestützte Entscheidung mit direktem Nutzen für Kundenbindung und Termintreue.

Digitalisierung als Risikomanagement

In volatilen Märkten wird Digitalisierung zum strategischen Risikomanagement. PROXIA bietet modulare MES-Lösungen, die sich flexibel in bestehende IT-Strukturen integrieren lassen und gleichzeitig operative Relevanz auf dem Shopfloor schaffen. Immer mit dem Ziel: Mehr Sicht, mehr Handlungsspielraum, mehr Stabilität.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PROXIA Software AG

Herr Oliver A. Huber

Römerstraße 7

85661 Forstinning

Deutschland

fon ..: 08121-7029 600

web ..: https://www.proxia.com

email : info@proxia.com

Die PROXIA Software AG (www.proxia.com) mit Hauptsitz in Forstinning entwickelt, implementiert und unterstützt Manufacturing Execution System (MES)-Software zur Verbesserung des Planungsprozesses, des Performance-Managements und der KPI-Verfolgung bei Kunden in den Bereichen Investitionsgüter, Werkzeuge, Automotive, Kunststoff und Chemie.

Pressekontakt:

die marketingarchitekten

Frau Barbara Maurer

Fasanenstr. 22

85591 Vaterstetten

fon ..: 08106-9292326

email : marketing@proxia.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold und Kupfer sind die Stars