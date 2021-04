Lietz-Internate per 360-Grad Rundgang virtuell erkunden

Seit März 2021 können interessierte Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern die Räumlichkeiten der Lietz-Internate in Hessen und Thüringen online kennenlernen.

Virtual Reality ermöglicht auch während Corona eine Besichtigung der Hermann-Lietz-Schulen. Wer mit VR-Brille die Schülerzimmer, Klassenräume, Sporthallen, etc. des jeweiligen Campus besichtigt, erlebt die 360-Grad Rundgänge sogar in 3D.

3D-Begehung statt Vor-Ort-Besichtigung

In Corona-Zeiten sind persönliche Treffen oder Besichtigungen vor Ort nur begrenzt möglich. Viele Unternehmen nutzen deshalb für Veranstaltungen, Konferenzen, Meetings oder Messen Videokonferenz-Tools, Online-Plattformen, Chat-Software oder – wie die Lietz-Internate – 360Grad-Rundgänge bzw. 3D-Begehungen.

Wer sich anstelle einer öffentlichen Schule für ein Internat interessiert, möchte natürlich auch sehen, in welchem Ambiente die Schülerinnen und Schüler vor Ort lernen und leben. Wie sehen Klassenräume und Schülerzimmer aus? Wie groß sind die Räumlichkeiten und wo wird die Freizeit verbracht?

Die 360 Grad-Touren beantworten diese Fragen und geben virtuell einen ersten Einblick in die drei Hermann-Lietz-Schulen:

Lietz Internatsdorf Haubinda https://t1p.de/8gdr (Thüringen), Klassen 1 – 13, Grund-, Haupt-, Real- und Fachoberschule, berufliches Gymnasium und Ganztagsschule – Internatsdorf auf über 90 Hektar, Reformpädagogik, MINT, Schulstaat, Bio-Bauernhof, Handwerk, Sport, Stipendien

Lietz Internat Hohenwehrda https://t1p.de/kin5 (Hessen), Klassen 5 – 12, Reine Internatsschule mit Realschule, Gymnasium und Fachoberschule – Reformpädagogik, Gesangs-, Chor- und Instrumentalausbildung, Theaterspiel, Kultur, Sport, vielseitiges Freizeitangebot, Stipendien

Lietz Internat Schloss Bieberstein https://t1p.de/4eyg (Hessen), Klassen 10 – 13, Oberstufeninternat mit Einführungs-, Qualifikationsphase und Abitur – Reformpädagogik, E-International, 10. Klasse WiWi, Wirtschaftswissenschaften, E-Learning, breites Sportangebot inkl. Reiten, Stipendien

Ergänzende Web-Links bieten Mehrwert

Der interessierte Website-Besucher kann die einzelnen Räume der Hermann-Lietz-Schulen erkunden oder sich mit einer kompletten Tour durch alle Räume führen lassen. Nahezu jede 360-Grad Tour enthält darüber hinaus interessante Web-Links, die zu relevanten Inhalten auf der Website führen: Zum Beispiel gibt es in den Sporthallen Links zum Sport- bzw. Freizeitangebot des jeweiligen Internats oder Video-Links ergänzen auf unterhaltsame und informative Weise die Online-Begehung.

Verschiedene Fotos bereichern zusätzlich die 360-Grad Erkundungstouren und sind ein Mehrwert für den Betrachter. VR-Brillen vermitteln ein nahezu vollständiges Raumgefühl bei den virtuellen Rundgängen durch die jeweiligen Internate. Ob mit oder ohne VR-Brille – auch mobil können die Internatsräume erkundet werden.

