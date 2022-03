Lightweb Media, das junge progressive Unternehmen aus Mittenwald im Relaunch

SEO, Webprogrammierung & WordPress – Zusammen mit ihrem Team unterstützen der Geschäftsführer Joel Burghardt und Sebastian Weiß als Lightweb Media zahlreiche Kunden aus verschiedenen Branchen.

Joel Burghardt und Sebastian Weiß – zwei Unternehmer und eine Vision, die ihren Ursprung im schönen Mittenwald bei Bayern fand. Sie haben ihre eigene Agentur für SEO, Webprogrammierung und WordPress vor 7 Jahren ins Leben gerufen, um ihren Kunden erfolgsversprechenden Mehrwert zu bieten. Nun wollen sie die Welt weiter rocken und ihr zeigen, mit welchen innovativen Ideen sie die Ziele ihrer Kund*innen erreichen. Zwischenzeitlich hat die Website von Lightweb Media einen Relaunch erlebt, wie ihn die Welt selten gesehen hat. Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit: Bald ist das moderne Unternehmen als GmbH unterwegs.

Der Neustart der Website und die Umwandlung in eine GmbH sollen nun für noch mehr frischen Wind in der Branche sorgen. Dafür kombinieren die beiden Geschäftspartner langjährige Erfahrung mit Individualität.

Anders und progressiv zu sein, ist den beiden Firmengründern besonders wichtig. Daher setzen sie auf ein junges, frisches Team von Freelancer*innen und Studierenden in den Bereichen Webautomatisierung, Webprogrammierung, Python, PHP, WordPress Theme- & Plugin-Programmierung, SEO und tiefgründige OnPage-Analysen. Professionelle SEO, Beratung und technischer Support sind dabei besonders wichtig. „Dies ist auch der Grund“, so Sebastian Weiß, „dass meine Schwerpunkte im ganzheitlichen Prozessmanagement sowie der Automatisierung von IT- und Medientätigkeiten liegen.“

Zufriedene Kund*innen, die auf eine langjährige Zusammenarbeit setzen, sind für das Team der Agentur Lightweb Media das wichtigste Ziel. Indem jeder seine individuellen Stärken einbringt, werden die bestmöglichen Services für die Kund*innen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, generiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightweb Media

Herr Joel Burghardt

Gebirgspionierstraße 22

82481 Mittenwald

Deutschland

fon ..: 08823 3223320

web ..: https://lightweb-media.de

email : info@lightweb-media.de

