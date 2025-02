Likör FRENZEL Grapefruit ab sofort in den ersten vier EDEKA-Märkten erhältlich

Wuppertal, 04.02.2025 – Der innovative Likör FRENZEL Grapefruit hat den Sprung in den Lebensmitteleinzelhandel geschafft.

Ab sofort ist der fruchtig-herbe Likör in den ersten vier EDEKA-Märkten erhältlich. Genießerinnen und Genießer finden FRENZEL Grapefruit nun in den Filialen:

* EDEKA Billstein in Wuppertal

* EDEKA Selders in Wuppertal

* EDEKA Thiel in Velbert

* EDEKA Diekmann in Essen

„Wir freuen uns sehr, dass unser FRENZEL Grapefruit nun den Weg in die Regale dieser renommierten Märkte gefunden hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und bestätigt die hohe Qualität und das außergewöhnliche Geschmackserlebnis unseres Likörs,“ erklärt Johannes Frenzel, Produzent und kreativer Kopf hinter dem Likör.

Ein einzigartiges Geschmackserlebnis

FRENZEL Grapefruit zeichnet sich durch seine ausgewogene Kombination aus der charakteristischen Bitterkeit der Grapefruit und einer feinen Süße aus. Die sorgfältige Herstellung und die Verwendung hochwertiger Zutaten garantieren ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das sowohl pur als auch in Cocktails begeistert. Der Likör spricht damit sowohl Liebhaber klassischer Aromen als auch experimentierfreudige Genießer an, die nach neuen, erfrischenden Kompositionen suchen.

Positive Resonanz aus der Gastronomie

Schon vor der Listung in den EDEKA-Märkten konnte FRENZEL Grapefruit in der regionalen Gastronomie erste Erfolge verzeichnen. Zahlreiche Bars und Restaurants in Wuppertal und Umgebung integrieren den Likör in ihre Cocktailkarten und heben die Vielseitigkeit des Produkts hervor. „FRENZEL Grapefruit bringt eine frische Note in klassische Cocktails und ist gleichzeitig als purer Genuss ein Highlight“, so ein Barkeeper eines bekannten Wuppertaler Lokals.

Wachstumspläne für die Zukunft

Der Eintritt in den Lebensmitteleinzelhandel markiert den Beginn der Expansion von FRENZEL Grapefruit. Weitere Kooperationen mit Händlern in der Region sind bereits in Planung. Langfristig strebt das Unternehmen an, sein Vertriebsnetz deutschlandweit auszubauen und den Likör in weiteren Regionen bekannt zu machen. „Unser Ziel ist es, FRENZEL Grapefruit zu einer festen Größe im Sortiment qualitsätsbewusster Händler zu etablieren und dabei unseren hohen Standards treu zu bleiben,“ betont Johannes Frenzel.

Über FRENZEL Liköre:

FRENZEL Liköre stehen für Qualität, Kreativität und Leidenschaft. Unser Ziel ist es, außergewöhnliche Liköre zu kreieren, die Genießer und Liebhaber von besonderen Geschmackserlebnissen überzeugen. Unser Likör wird von einem erfahrenen Abfüller in Norddeutschland produziert, während wir auf eine enge Zusammenarbeit mit dem regionalen Handel setzen. Die Marke FRENZEL steht für Innovation und Authentizität, gepaart mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 02022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Johannes Frenzel – Likörherstellung mit Leidenschaft und Qualität

Johannes Frenzel ist der kreative Kopf und Produzent hinter FRENZEL Grapefruit, einem Likör, der durch seine einzigartige Kombination aus fruchtig-herbem Geschmack und erfrischender Leichtigkeit begeistert. Mit einer klaren Vision und einem Gespür für Qualität hat Johannes es geschafft, ein Produkt zu kreieren, das sowohl Kenner als auch Genießer überzeugt und bereits dreimal mit Silber ausgezeichnet wurde.

Die Produktion des Likörs erfolgt über einen erfahrenen Abfüller in Norddeutschland, wobei Johannes Frenzel großen Wert auf die Auswahl natürlicher Destillate und höchste Verarbeitungsstandards legt. Das Ergebnis ist ein Likör, der durch seine leuchtende Farbe und seinen authentischen Geschmack besticht.

FRENZEL Grapefruit ist vielseitig einsetzbar: Ob pur als Shot, erfrischend mit Tonic oder als elegante Zutat in Cocktails – der Likör bringt sommerliche Leichtigkeit in jede Gelegenheit. Die Hauptabnehmer sind der Lebensmitteleinzelhandel (LEH), die Gastronomie und Großhändler.

Trotz des Erfolgs steht Johannes Frenzel vor betriebswirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Lagerhaltung, die sowohl einen Kostenfaktor als auch eine logistische Hürde darstellt. Mit einem Blick für effiziente Lösungen und Innovationsgeist arbeitet Johannes kontinuierlich daran, diese Herausforderungen zu meistern und die Marke weiter auszubauen.

Durch seine Leidenschaft und das Streben nach Exzellenz hat Johannes Frenzel nicht nur ein Produkt geschaffen, sondern ein Geschmackserlebnis, das begeistert. Mit FRENZEL Grapefruit setzt er neue Maßstäbe in der Welt der Liköre und beweist, dass Qualität und Authentizität die Grundlage für nachhaltigen Erfolg sind.

Erleben Sie den Geschmack, der begeistert, und lassen Sie es frenzeln!

